Prisene har eksplodert

Ukeshandelen på matbutikken har blitt betydelig dyrere den siste tiden.

SSB sin prisvekststatistikk for 2022 viser at matvareprisene økte med 11,5 prosent fra desember 2021 til desember 2022.

Fisk er blant råvarene som har økt kraftig i pris. Hos flere av dagligvarekjedene TV 2 har sjekket, må du nå ut med over 160 kroner for en halv kilo fersk laksefilet.

Prissjokk

Lisbeth Sundbye Fagerlid (66) fra Sandvika fikk bakoversveis da hun skulle handle inn fiskemiddag for noen dager siden.

PRISBEVISST: Lisbeth Sundbye Fagerlid sier hun følger godt med på prisene. Derfor ble Fagerlid sjokkert da hun fant laksefilet hun pleier å handle som plutselig hadde økt i pris. Foto: Privat

Prisen på en pakke fersk laks som hun pleier å kjøpe hos Kiwi hadde økt til 159 kroner.

– Den samme pakken kostet 86 kroner for noen dager siden. Jeg kan ikke forstå den kraftige prisøkningen bare på noen få dager, sier Fagerlid til TV 2.

Hun og mannen pleier vanligvis å ha to fiskemiddager i uken.

– Vi synes det er hyggelig å kjøpe ferske varer. Fersk laks er både godt og sunt. Derfor synes jeg det er irriterende at prisen øker såpass mye, sier hun.

Prishopp på torsk

Hos Kiwi har kiloprisen for lettsaltet torsk økt fra 179 kroner til 299 kroner siden januar 2022. Det er en økning på 67 prosent.

Kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen i Kiwi sier det har skjedd gradvis gjennom 2022.

– Vi har mottatt svært høye prisøkninger på rød og hvit fisk fra våre leverandører, og 1. januar økte dermed også prisene ut til kundene, sier Helgesen til TV 2.

Hun sier butikkjeden tidligere har solgt den lettsaltede torsken med tap.

– Vi synes det er kjedelig at prisene på fisk øker, da både vi og myndighetene har et mål om å øke fiskekonsumet, sier Helgesen.

– Kraftig prisøkning

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny, kaller prisøkningen en direkte konsekvens av at innkjøpsprisen har gått kraftig opp.

– Det har vært en kraftig prisøkning på fisk inn til oss, men det er i butikken forbrukerne merker det, sier Søyland til TV 2.

ØKTE KOSTNADER: Kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen benekter at dagligvarekjedene tjener på å øke prisene. Foto: Per Haugen / TV 2

– For kundene kan det være lett å tenke at det er dere som øker prisene, og «utnytter» tiden vi er i. Hva svarer du på det?

– Jeg forstår at man lett kan tro det, men det er ikke tilfellet. Disse kraftige prisøkningene rammer hele verdikjeden for matvarer. Vi øker ikke vår lønnsomhet, den går ned, sier Søyland.

– Har vært kunstig lavt

Hos Coop sin lavpriskjede Extra koster 500 gram Coop laksefilet 159,90 kroner. Den billigere varianten, 400 gram X-tra laksefilet koster 89,90.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge sier at flere av fiskeproduktene har økt i pris den siste tiden, men TV 2 har foreløpig ikke fått svar på hvor mye.

– Prisøkningen skyldes at de i en periode har vært kunstig lavt priset etter kampanjer og tøff priskonkurranse, og at prisen nå er tilbake til et mer normalt nivå, sier Kristiansen til TV 2.

PRISØKNING: Innkjøpsprisen på fisk har gått kraftig opp. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

30 prosent prisøkning

Sjømatanalytiker Paul Aandahl i Norges Sjømatråd forteller at over 95 prosent av norsk sjømat eksporteres til utlandet. Dette er avgjørende for prisen norske kunder betaler.

– Det norske markedet er veldig avhengig av hva som skjer utenfor Norges grenser. Der ser vi sterk etterspørselsvekst, samtidig som produksjon av laks og torsk har gått ned, sier Aandahl til TV 2.

Dette kommer i tillegg til andre økte kostander, som transport og emballasje.

– Det gjør at prisene presses ekstra høyt i været, sier Aandahl.

Han sier forbrukeren må forvente å måtte betale en vesentlig høyere pris for fisk i 2023 enn i 2022.

– De første ukene av året ligger eksportprisen rundt 30 prosent høyere enn samme periode i fjor, sier han.

Denne prisen går gjennom et mellomledd, altså matbutikken, før den når forbrukeren.

Slik har matvarene økt det siste året

Frykter for helsa

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Mejlbo Sundfør mener prisøkningen på fisk vil ha direkte konsekvenser for nordmenns kosthold, og dermed også helse.

– Vi vet at pris og smak er veldig viktig for hva folk velger i matbutikken, og enda viktigere enn sunnhet, sier Sundfør til TV 2.

Det er anbefalt å spise fisk tilsvarende 2-3 middager i uka, men gjennomsnittsnordmannen spiser langt mindre enn dette.

– Fiskeinntaket har gått ned de siste årene. En av årsakene har vært at fisk, også før, har vært dyrere enn kjøtt, sier Sundfør.

VELEGS BORT: Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener det blir lettere å velge bort fiskemiddagen når fisken blir dyrere. Foto: Jil Yngland / NTB

Frykter store sosiale forskjeller

Sundfør frykter at en eventuell videre prisøkning vil gjøre fisk til en «luksusvare» som gjennomsnittsfamilien ikke tar seg råd til.

– Det som bekymrer meg mest er at det blir store sosiale helseforskjeller. De som er i en tøff økonomisk situasjon har dårligere helse og gjør dårligere valg med tanke på kosthold, sier hun.

– Vi får en stadig større gruppe i Norge hvor dårlig kosthold ikke bare handler om prioritering, men dårlig råd.

Sundfør mener samtidig at det er verdt å prioritere å kjøpe fisk så lenge man har råd til det.

– Folk er opptatt av at fisken er dyr og da kjøper de det ikke, men de er ikke like opptatt av prisen på godteri. Jeg vil anbefale på det sterkeste at man prioriterer å kjøpe fisk, sier hun.

Tilbake i Sandvika vil ikke Lisbeth Sundbye Fagerlid slutte med fiskemiddager. Hun har gått over til frossen laks, og innrømmer at det ikke er like godt eller lett å steke.

Hun er redd for at økte fiskepriser gjør at andre familier med lite råd velger bort en sunn middag.

– Jeg synes det er veldig synd, slik skal det ikke være, sier Fagerlid til TV 2.