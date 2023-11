Prisen har skutt i været – nekter å svare på hva de tjener

Matvaregigantene omsetter plastposer for milliardbeløp, men nekter å si hva de betaler for plastposene og hvor mye de tjener på salget av disse.

Prisen på plastposer har økt kraftig de siste årene.

Nå tar de fleste matvarebutikker 4,25 kroner betalt per pose.

Formålet med prisøkningen er å strupe forbruket av plastposer og samtidig få forbrukere til å bruke benytte mer miljøvennlige løsninger når det handles i butikkene.

ØDELEGGER NATUREN: For hver plastpose du kjøper så havner to kroner hos Handelens Miljøfond Foto: Robert Reinlund / TV 2

Miljøavgift

I 2015 kom EU med det såkalte plastposedirektivet. Norge forplikter seg gjennom det til å redusere bruken av lette plastbæreposer. Hensikten er å bekjempe negative miljøkonsekvenser.

Etter dette ble Handelens Miljøfond opprettet. Dette fondet har siden etableringen i 2018 fått et fast beløp per solgte plastpose fra sine medlemmer.

Da fondet ble etablert, betalte medlemmene 50 øre til fondet.

To kroner per pose

– Alle medlemmer betaler nå to kroner per pose i kontingent, uavhengig av hva posen koster i butikk, opplyser Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond til TV 2.

LEDER MILJØFOND: Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond, forteller at utviklingen går rett vei. Plastposeforbruket går ned - mens antall tonn med plast som ryddes bort, går opp. Foto: Handelens Miljøfond

Nitti prosent av alle plastposer som selges fra butikk genererer inntekter for Handelens Miljøfond gjennom medlemmer, deriblant de store matvarekjedene.

Pengene fra plastposesalget bruker fondet på ulike miljøtiltak som sørger for å redusere plast i naturen og havet.



Miljøfondet har støttet en rekke ulike miljøprosjekter som til sammen siden etableringen i 2017 har bidratt til å rydde bort over ti tusen tonn miljøfiendtlig plast fra sjø og land.

Handelens Miljøfond Handelens Miljøfond ble opprettet i 2017 og de fleste store varehandelsbedrifter er medlemmer. Medlemmene bidrar med en kontingent for hver omsatte plastbærepose i Norge. De betaler inn 2 kroner til fondet. Midlene øremerkes miljøtiltak for å redusere plast og forsøpling. Alle butikker, kjeder og grossister som omsetter plastbæreposer kan bli medlem i Handelens Miljøfond. Handelens Miljøfonds medlemmer spenner fra de store norske dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder til enkeltbutikker. Medlemmene omsetter over 80% av totalt antall plastbæreposer som selges i Norge.

Flere ikke med i ordningen

Ti prosent av plastposene selges fra butikker som ikke er med på ordningen, deriblant flere tekstilbutikker.

– Aktører som XXL, Jula, Sport Outlet er ikke medlemmer av fondet, og tar hele salgssummen selv, sier Lind.

Sport Outlet oppgir på sin hjemmeside at kundene får 3 kroner tilbake for hver pose de returnerer til butikken.



POSITIVT UTVIKLING: Det ryddes plast fra naturen over hele landet, samtidig som det brukes mindre plast. Dessuten gjenvinnes det mer plast gjennom prosjektene til Handelens Miljøfond. Foto: Handelens Miljøfond

Hundrevis av millioner

I 2022 kjøpte nordmenn 722 millioner plastposer, ifølge Handelens Miljfond. Dette genererer milliardbeløp i omsetning av plastposer.

TV 2 har spurt de store matvarekjedene hva betaler for plastposene.

Formålet er å få vite om butikkene faktisk tjener penger på å selge miljøfiendtlige plastposer.

Ingen av matvaregigantene vil oppgi hva de betaler for plastposene. Slik begrunner de det:

Kiwi: «Av konkurransehensyn kan vi ikke gå ut med innkjøpsprisen».

Meny: «Av hensyn til konkurranseloven kan vi ikke kommentere innprisene på varene våre».

Rema 1000: «Innkjøpsprisen vil alltid være konkurransesensitive opplysninger og en avtale mellom to parter, så det er dessverre ikke noe vi spesifisere ytterligere».

Coop: «Av konkurransehensyn oppgir vi verken innkjøpspris eller marginer på noen varer».

TONNEVIS MED PLAST: Plastjegerne i aksjon og rydder strender på Smøla Foto: Handelens Miljøfond

50 øre per pose

TV 2 har snakket med plastprodusenter og fagfolk på området, i både Norge og Sverige. Av frykt for å miste oppdrag, ønsker de ikke la seg intervjue med navn.

TV 2 får oppgitt at prisen per pose i dag – ved store innkjøp – vil ligge rundt 50–70 øre per stykk, litt avhengig av trykk, kvalitet etc.

På toppen av dette kommer merverdiavgift på 25 prosent.

Regnestykket blir da som følger: Plastposen koster 4,25 kroner.

Så kan en trekke fra to kroner som er «kontingenten» som betales til Handelens Miljøfond. På toppen her betaler kjedene merverdiavgift på 50 øre, som også må trekkes fra.

Da sitter man igjen med 1,75 kroner per pose.

Om en legger til grunn at en enkel plastpose koster 70 øre frem til butikk pluss merverdiavgiften, så sitter kjedene igjen med om lag 0,87 kroner per plastpose.

En million plastposer tilsvarer da 870.000 kroner.

Vi spør Cecilie Lind hva hun tenker om regnestykket og at kjedene hemmeligholder innkjøpsprisen:

– Vi har ikke innsyn i fortjenesten til medlemmene våre. Det vi vet, er at de betaler to kroner i kontingent til oss, og at de betaler 25 prosent moms på kontingenten, sier Lind til TV 2.

– Ulogisk

– Det er fullstendig ulogisk at dagligvarekjedene skal tjene penger på å selge plastposer når vi samtidig ikke oppfyller kravet om å redusere forbruket, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han mener hele overskuddet etter plastposesalg burde gå til Handelens Miljøfond.

– Da blir det enda mer penger til tiltak, og enda større grunn til å slutte å pushe plastposer.

– På den måten blir det mer penger til å motvirke miljøproblemer og et reelt insentiv for dagligvarekjedene til å redusere plastposeforbruket, sier Gulowsen.



REAGERER: Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, mener det er tull å hemmeligholde innkjøpsprisen på plastposer. plast Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Kan ikke godkjenne

TV 2 har forsøkt å få avklart om kjedene kan dele prisopplysningene med TV 2 når det gjelder innkjøpspris for plastposer. Og hvorvidt konkurranseloven er til hinder her.

TV 2 har bedt Konkurransetilsynet om å vurdere på prinsipielt grunnlag om det er lov å dele opplysninger knyttet til innkjøpspris av miljøfiendtlige plastposer.

– Mener Konkurransetilsynet at lovens ordlyd treffer godt, slik lovgiver har ønsket, når den her blir løftet opp til også å omfatte innkjøpspris av miljøfiendtlige plastposer som på sikt skal fases ut?

– Dette blir det feil å mene noe om når vi ikke har vurdert om konkurranseloven faktisk forhindrer å dele den informasjonen du etterspør fra kjedene, opplyser Magnus Friis Reitan, nestleder i Avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

KONKURRANSETILSYNET: Magnus Friis Reitan (t.v) er nestleder i avdeling for mat, handel og helse. Her sammen med tidligere direktør Lars Sørgard. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hvorfor kan ikke Konkurransetilsynet ut fra loven gi en veiledende informasjon som forteller om det er lovstridig å dele opplysninger rundt salg av plastposer?

– Grunnen er at konkurranseloven er en forbudslov, og det betyr at det er bedriftenes eget ansvar å holde seg innenfor reglene. Tilsynet har derfor ikke mulighet til å forhåndsgodkjenne atferd.

Reitan skriver videre i epost til TV 2 «at Konkurransetilsynet ikke har vurdert – fra eller til – om det er greit i henhold til konkurranseloven § 10 om kjedene deler informasjon om innkjøpsprisene sine for plastposer.»

SJEFEN I AKSJON: – Vi er positivt overrasket over at så mange har klart å endre vaner så fort, sier Cecilie Lind til TV 2. Foto: Handelens Miljøfond

Svenskene betaler 7 kroner

Etter det TV 2 kjenner til har det pågått diskusjoner i Miljøfondet og blant medlemmer om plastposeprisen kan bli satt ytterligere opp fra nyttår av.

I Sverige koster plastposene nå sju kroner stykket.

– Avgjørelser om en eventuelt kontingentøkning er en sak for Miljøfondets styre og årsmøtet for medlemmene, og er enda ikke avklart, sier Lind til TV 2.

OVER TI TUSEN TONN: Over hele landet, også i Andøy, har penger fra Miljøfondet gått til strandrydding. Foto: Handelens Miljøfond.

I 2022 var snittforbruket i Norge 132 poser, det skal ned til 40 i snitt i 2025. Til sammenligning bruker svenskene i dag 17 poser per innbygger.

– Forskjellen til Sverige og Danmark illustrerer godt at vi bruker unødvendig mange plastposer i Norge, sier Lind.

Hun påpeker at deres medlemmer de siste tre årene har bidratt med om lag 1,3 milliarder kroner.

– Vi har brukt om lag 910 millioner i samme periode på ulike miljørettede formål, sier Lind.