Prisen for å komme hit har doblet seg

Prisen for å komme seg til drømmedestinasjonene har økt med flere tusen. Reiseekspertene har likevel én god nyhet.

BIG APPLE: For mange frister det med en tur til New York, selv om det nå koster skjorta. Foto: Marianne Løvland/ NTB

Syns du novembermørket er trykkende, og drømmer om en tur til New York, Mexico eller Thailand?

Da må du begynne å spare sporenstreks.

– De mest populære langdistanserutene har nå dobbel pris, sammenlignet med før pandemien. Det er et voldsomt hopp.

Dette sier reiseekspert og direktør Ole Stouby i Travel Market til TV 2.

Forklarer økningen

Han forteller at flykapasiteten i det europeiske markedet nesten er oppe igjen på nivået det lå på før koronapandemien, men her er det stor konkurranse mellom flyselskapene.

– Dette presser prisene ned, men på grunn av høye drivstoffpriser og økte utgifter generelt er prisene nå høyere enn før pandemien, sier Stouby.

KRAFTIG ØKNING: Reiseekspert Ole Stouby sier at prisen har doblet seg til destinasjoner som Bangkok, Dubai, Los Angeles, New York, Sydney og Tokyo. Foto: Hellesandersen.dk / Travelnet.no

Ifølge reiseeksperten slår de økte utgiftene særlig ut på langdistansedestinasjonene.

Gjennomsnittsprisen på de ti mest populære langdistanse-destinasjonene, som Travel Market jevnlig prissjekker, har doblet seg fra tidligere.

– En fordobling av prisen er voldsomt. Prisøkningen skyldes at flyselskapene har tatt ut mye av kapasiteten av markedet, sier Stouby.

Reiseeksperten forteller at man før pandemien kunne få flybilletter til Bangkok for 4000 kroner, mens nå må man ut med 8000 for samme billetter.

POPULÆR: Bangkok og Thailand er et yndet feriested for frostige nordmenn. Foto: AP Photo

– Sammenligner vi den populære destinasjonen New York, kunne man i 2019 få tur/retur-billetter for 1750 koner, mens nå koster samme billetten 3300 kroner, sier Stouby.

Derfor bør du vente

Lar du deg ikke skremme av de høye prisene, men kjenner at fersk julelønn med halv skatt brenner i lomma og ønsker å booke en langtur – så har ekspertene ett klart råd til deg.

Ha is i magen akkurat nå.

– Nå frem mot jul og nyttår settes alltid prisene opp. Mitt beste råd er å vente med å bestille til over nyttår, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til TV 2.

EKSPERT: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS har klare råd til reisesjuke nordmenn. Foto: Martin Leigland/ TV 2

Han ville ha avventet til vi skriver 2023, da det alltid pleier å dukke opp flere gode tilbud på nyåret.

Dette er også Stouby i Travel Market enig i.

Han mener at det generelt sett er et godt tidspunkt å bestille flybilletter rundt åtte uker før avreise.

– Men om det er snakk om tur i sommerferien, er det optimalt å bestille i januar eller februar da flyselskapene ofte har gode kampanjer, sier Stouby.

Ekspertenes tips

Reiseekspertens beste tips er å opprette en prisagent, slik at man daglig mottar mail med priser på den destinasjonen og de reisedagene man ønsker.

– Da kan du slå til når du finner den mest attraktive prisen.

Flyanalytiker Elnæs sin anbefaling, når du setter deg ned med mobilen eller PC-en for å bestille, er å starte med å sjekke prisene i de store søkemotorene – for eksempel Finn.no.

– Når du har funnet prisen og ruten du ønsker, så vil jeg råde deg til å gå over og bestille direkte fra operatøren. I tillegg vil jeg anbefale å kjøpe med kredittkort, som gjør handelen tryggere, sier han.

Vil fylle opp setene

Elnæs påpeker at selv om flytrafikken begynner å ta seg opp, er vi ennå ikke helt tilbake til normalsituasjon etter koronapandemien.

– Flyselskapene ønsker ikke å fly med tomme seter. Dermed er det naturlig at de foretar noen prisjusteringer for å fylle opp flyene, sier Elnæs.

PÅ TUR: Ekspertene anbefaler å sjekke prisene grundig, før du slår til og kommer deg opp over skyene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Et annet moment som påvirker, er den høye renta og prisveksten.

– Når det er så mange elementer som stresser privatøkonomien, er det ofte reiser man først kutter ned på. Dette vet flyselskapene og for å stimulere markedet og påvirke reiselysten settes da prisene ned, sier flyanalytikeren.

Tror på normalisering

Selv om prisene på langdistanseruter nå er skyhøye, har ekspertene tro på at det vil endre seg – på sikt.

– Flykapasiteten, for eksempel til Asia er fortsatt betydelig lavere enn før pandemien. Når kapasiteten er begrenset og etterspørselen høy, går naturlig nok prisene opp. Det er heller ikke meldt inn endringer i kapasiteten til Asia framover, så prisene i nærmeste framtid vil nok holde seg på et høyt nivå, sier Elnæs.

Mens reiseeksperten i Travel Market er mer optimistisk på lengre sikt.

– Jeg har en forventning om at kapasiteten, i løpet av 2023 og 2024, vil bringe oss tilbake på et tidligere nivå. Vi vil da etter hvert da se priser på et mer attraktivt nivå igjen, som vi så før koronapandemien, sier Stouby.