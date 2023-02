Prisbelønt lege siktet for overgrep mot 61 kvinner

En drøy times kjøring nord for Trondheim ligger jordbruksbygda Frosta. Her bor drøyt 2600 mennesker.

Mange av innbyggerne har én ting til felles: De har oppsøkt kommuneoverlege Arne Bye når de har hatt plager eller trengt hjelp.

Den 53 år gamle legen er derfor en kjent mann i bygda.

FROSTA: Syv mil nordøst for Trondheim ligger kommunen der Arne Bye har hatt sitt virke. Foto: Stein Roar Leite / TV2

Under pandemien ble Bye tildelt prisen «Årets nordtrønderske lege».

Blant årsakene til dette var at han stengte ned Frosta kommune før statsminister Erna Solberg stengte resten av landet.

Da han fikk prisen høsten 2021, ble Bye trukket frem som «symbolet på pandemiberedskapen i en liten norsk kommune».

Samtidig som kommuneoverlegen ble hyllet og løftet frem i lokalavisene, var det mange kvinner i bygda som satt og kjente på ubehagelige følelser.

Det forteller flere av kvinnene som varslet mot Bye og som TV 2 har møtt.

Derfor identifiserer TV 2 den siktede: Arne Bye har hatt en betrodd stilling som kommuneoverlege i Frosta kommune i en årrekke.



Den alvorlige siktelsen omhandler forhold som skal ha skjedd i kraft av hans stilling.



Det er på generelt grunnlag et overmaktsforhold mellom lege og pasient, og derfor stilles det særlige krav til hvordan man skjøtter en slik rolle.



Bye har, som følge av varslene mot ham, mistet jobben og fått legeautorisasjonen sin suspendert av Helsetilsynet.



Etterforskningen er på et tidlig stadium, men TV 2 vurderer at sakens omfang og alvorlighetsgrad likevel tilsier at offentligheten har krav på å få vite hvem Bye er.

Anmeldelse forsvant i posten

Bare måneder etter at prisen var delt ut, valgte Statens Helsetilsyn å suspendere Bye på bakgrunn av en tilsynssak.

I juni opplyser de å ha sendt en anmeldelse til politiet i Trondheim, men den ble borte i posten.

Først i august, noen måneder etter at Bye fikk vite at han var suspendert, ble politiet kjent med saken og iverksatte etterforskning.

Hvor brevet ble av, vet verken politiet eller Statens Helsetilsyn.

Politiet har vært i kontakt med omkring 120 tidligere pasienter av Bye.

61 av disse har valgt å anmelde ham.

I samtlige saker er legen siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med pasientene.

– Siktede har ikke erkjent straffskyld i henhold til siktelsen. Han er ikke avhørt om enkeltsaker og er under enhver omstendighet underlagt lovbestemt taushetsplikt. Ytterligere kommentarer gis av den grunn ikke, skriver Byes forsvarer, advokat Erlend Hjulstad Nilsen, i en e-post til TV 2.

FORSVARER: Erlend Hjulstad Nilsen er en av to advokater som representerer Arne Bye. Foto: Frank Lervik / TV 2

Har tatt pant i huset

Politiet i Trondheim tok nylig pant i huset til kommuneoverlegen. Heftelsessummen er på fem millioner kroner, ifølge Eiendomsregisteret.

– Bakgrunnen for dette er å sikre seg verdier dersom det kommer erstatningskrav når saken kommer så langt, sier Ellen Mari Burheim, som leder etterforskningen for Trøndelag politidistrikt.

Politiet forsøker å finne ut hva som egentlig har skjedd inne på legekontoret til Bye.

Etterforskerne ønsker å være sparsommelige med opplysninger, men TV 2 har fått innsyn i en rekke av varslene som Statsforvalteren har mottatt i sakene mot Bye.

De gir en indikasjon på hva noen av kvinnene mener har skjedd.

I SPISSEN: Politioverbetjent Ellen Mari Bruheim leder den omfattende etterforskningen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2.

Påstand om klitorismassasje

Det eldste varselet TV 2 er kjent med, er datert tilbake til 2006 og er sendt inn av den tidligere gynekologen Ivar Haarstad.

Varselet ble sendt inn på bakgrunn av informasjon han hadde fått om to kvinnelige pasienter av Bye.

I varselet beskrives det at en kvinne hadde fått anbefalt av legen at han utførte klitorismassasje på henne fordi hun hadde «jomfrukjertler».

KONTOR: Legekontoret på Frosta i Trøndelag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det hevdes at flere kvinner i Frosta hadde blitt tilbudt dette fra kommuneoverlegen.

I varselet står det at den ene kvinnen har beskrevet følgende:

«Det er i ferd med å bli så mange som vet dette, at det er et samtaleemne der kvinner møtes. Det er videre vanskelig fordi Arne Bye er «legen vår» og meget godt likt i Frosta».

«Klitoris er forbudt»

I varselet kommer det frem at Bye overfor kvinnen skal ha hevdet at denne formen for massasje var en gammel behandlingsmetode som er beskrevet i en tysk lærebok.

«Hun fortelles av meg at dette ikke er noen medisinsk metode, i alle fall ikke i Norge», skriver Haarstad, som legger til at «klitoris er forbudt område» ved gynekologiske undersøkelser med mindre det er snakk om spesifikk patologi i det området.

VARSLET: Tidligere gynekolog Ivar Haarstad varslet etter å ha hørt historier om Bye. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

«Massasje av vulvaområdet er kort og godt ikke tillatt ved undersøkelse eller som behandling», skriver gynekologen.

Ifølge Aftenposten har Bye selv påstått at han aldri utførte den slags massasje.

Saken endte med en advarsel til legen, men ingen videre konsekvenser. Ei heller et nytt varsel fra 2017 fikk konsekvenser for Bye.

Mange anmeldelser

Da det på sensommeren i fjor ble kjent at politiet hadde åpnet etterforskning, kom det inn en rekke anmeldelser og varsler til helsemyndighetene.

Ifølge én av pasientene skal han ha sagt ting som at hun er «ung og sprek» og «bare ett jokk så er du gravid».

BETRODD LEGE: Over mange år har Bye vært en betrodd lege i Frosta. Foto: Frank Lervik / TV 2

Varsleren beskriver også at hun ved et tilfelle var hos Bye for å undersøke en klump i brystet og for å få undersøkt magen.

Da skal hun ha blitt bedt om å kle seg helt naken.

Dette skal ha skjedd under en legetime som ble satt opp etter kontorets stengetid.

Hun skriver at han hadde hånden i skjeden hennes, at det «føltes veldig ubehagelig», og at hun ikke forstår hva han skulle undersøke.

Flere kvinner gir i sine varsler uttrykk for at de har reagert på at de har gjennomført undersøkelser av underlivet selv om de kom til legen med plager som ikke var relatert til dette.

Tror hun ble filmet

En annen kvinne forteller at hun har opplevd flere ubehagelige undersøkelser foretatt av Bye, blant annet underlivsmassasje. Hun hevder han ved et tilfelle førte fingre opp i skjeden og fikk henne til å knipe igjen flere ganger.

«Jeg dro hjem med en skikkelig dårlig følelse og begynte å gråte», skriver kvinnen i varselet.

LEGEKONTOR: På dette legekontoret i Frosta kommune har Bye praktisert sitt virke. Foto: Frode Sunde / TV 2

I et varsel fra august i fjor beskriver en kvinne en behandling hun mener hun fikk tilbake i 2005.

Hun skriver at hun ble satt i gynekologstolen der hun måtte utføre knipeøvelser mens Bye prøvde å massere opp kjertlene hennes.

En annen varsler er overbevist om at hun har blitt filmet under konsultasjoner. Hun mener Bye rotet rundt i kurver han hadde på kontoret og at han flyttet disse rundt i takt med undersøkelsene han utførte.

Byes forsvarer er forelagt varslene. Han ønsker ikke å kommentere disse konkret, men svarer at klienten hans nekter straffskyld etter siktelsen.

Har beslaglagt mye video

Politiets etterforskning blir neppe ferdigstilt før sommerferien.

Samtlige av de 61 kvinnene er avhørt i saken, og de har også gitt politiet innsyn i sine egne journaler.

En sentral del av etterforskningen nå handler om å gå gjennom store mengder video i saken. En egen gruppe etterforskere har dette som sin eneste oppgave.

RYSTER BYGDA: Den alvorlige saken preger bygda, ifølge flere TV 2 har snakket med. Foto: Stein Roar Leite / TV2

– Jeg kan ikke si hva vi ser på videoene, men det er opptak som er gjort inne på legekontoret, sier politioverbetjent Burheim.

Hun opplyser at det så langt ikke er noe som tyder på at kvinnene verken har samtykket til, eller vært klar over, at de ble filmet.

Tok tre måneder

En av årsakene til at Bye ikke har blitt begjært varetektsfengslet i saken, er at det ifølge politiet tok tre måneder fra han fikk vite at Statens Helsetilsyn suspenderte ham, til politiet ble gjort kjent med anklagene.

ETTERFORSKES HER: Politiet leder etterforskningen fra Stjørdal utenfor Trondheim i Trøndelag. Foto: Stein Roar Leite / TV 2.

Det er oppnevnt fem bistandsadvokater i saken, og det jobbes med å få oppnevnt en sjette.

Sigrun Dybvad representerer rundt ti av kvinnene i saken. Blant disse er den første kvinnen som valgte å anmelde Bye.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det er krevende å være en av mange fornærmede i et stort sakskompleks. Omfanget av saken gjør, forståelig nok, at etterforskningen tar tid, og det oppleves tungt for alle de fornærmede. De står i en prosess som de er forberedt på at vil ta tid, sier hun.

Forberedt på granskning

I slutten av januar i år kalte Frosta kommune inn til pressekonferanse på rådhuset i den lille bygda.

På dette tidspunktet var det få medier som hadde identifisert kommunen, men de kjente selv på behovet for å gå ut med informasjon om saken.

KALTE INN: 25. januar i år avholdt Frosta kommune en pressekonferanse om den alvorlige saken. Foto: Frank Lervik / TV 2

Kommunedirektør Endre Skjervø opplyste om at de hadde besluttet at Byes ansettelsesforhold og fastlegehjemmel heves med umiddelbar virkning.

Ordføreren i kommunen, Frode Revhaug (H), sier de er forberedt på kritikk i kjølvannet av denne saken.

– Denne saken berører hele bygda på et eller annet vis. Den siktede legen har årelang praksis med mange pasienter. Han var også min fastlege. Men naturligvis er saken mest krevende for dem som er utsatt og deres familier, uttalte han på pressekonferansen.

PÅ PODIET: Ordfører i Frosta kommune, Frode Revhaug. Foto: Frank Lervik / TV 2

At det har kommet inn gjentatte varsler mot kommuneoverlegen gjennom mange år, uten at det har fått konsekvenser, er svært alvorlig, mener ordføreren.

Han mener det vil bli et spørsmål om hvem som har visst hva på ulike tidspunkter. I tillegg er det relevant å finne ut hva de ulike personene har foretatt seg, mener han.

– Det er flere som har en rolle i dette. Jeg ser gjerne at saken ettergås når den tid kommer. Min oppfatning er at dette er en systemsvikt mellom ulike forvaltningsnivå. Om kommunen har gjort noen feil eller noe kritikkverdig, så skal vi ta ansvar for det.