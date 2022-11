Prinsesse Märtha Louise slutter å representere kongehuset

Prinsessen har tirsdag formidlet til organisasjonene hun er beskytter for at hun frasier seg sine beskytterskap, som legger rammene for hennes offisielle oppgaver.

Prinsessen vil med det slutte å representere kongehuset, og vil kun stille opp ved spesielle anledninger.

Det skriver Slottet i en pressemelding.

– Dette gjør vi for å skape ro rundt Kongehuset. Jeg er glad for at vi har hatt en god prosess med stor takhøyde, og der alle har hatt mulighet til å lytte til hverandre, sier Märtha Louise og fortsetter:

– Hver gang noen i kongefamilien har forlovet seg, har det skapt mye oppmerksomhet og mye negative tilbakemeldinger. Det har det også gjort denne gangen.

– Tungt hjerte

TV 2 har vært i kontakt med prinsessens manager, Carina Scheele. Hun viser til pressemeldingen fra slottet og har ingen ytterligere kommentarer til beslutningen.

Prinsessen sier at hun håper denne beslutningen skal bidra til ytterligere klarhet rundt hennes roller, både som datter av kongen og dronningen og som næringsdrivende og privatperson.

– Det er med tungt hjerte og med stor kjærlighet til de organisasjonene jeg har vært beskytter for i mange tiår at jeg i dag har varslet dem om at jeg avslutter beskytterskapene. Det har gitt meg svært mye, og jeg håper at bidraget har vært til glede og nytte, sier hun.

Takker prinsessen

Beskytterskapsorganisasjonene vil bli tilbudt beskytterskap fra andre medlemmer av kongefamilien.

– Kongen og Dronningen ønsker å takke Prinsesse Märtha Louise for den viktige innsatsen Prinsessen har gjort gjennom sitt offisielle virke i årtier. Hun har utført arbeidet med omsorg, hjertevarme og stort engasjement, skriver Slottet.

Samtidig kommer det frem at etter Kongens ønske, så beholder Märtha Louise prinsessetittelen. Prinsessen vil også fortsette som styreleder i Prinsesse Märtha Louises minnefond.

Får ingen tittel

– På samme måte som Erling Lorentzen, Johan Martin Ferner og Ari Behn, vil Durek Verrett blir en del av Kongefamilien når de gifter seg, men han vil i tråd med tradisjonen ikke ha noen tittel eller representere Kongehuset.

De siste ukene har det pågått en prosess for å avklare prinsesse Märtha Louises rolle i kongehuset.

Flere har i denne perioden tatt til orde for at kongen måtte foreta seg noe for å skape større avstand mellom henne og hennes forlovede Durek Verretts virke og det norske kongehuset.

Kongehuset opplyser at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil være til stede ved viktige markeringer i familien, for eksempel på fødselsdagfeiringer, eller ved enkelte store idrettsarrangementer der det er tradisjon for at Kongefamilien deltar sammen, opplyses det.

Märtha Louise og Verrett vil nå ikke bruke prinsessetittelen i sosiale medier, i mediaproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell virksomhet.

Kontroverser

Siden prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble et par i 2019, har det vært flere kontroverser rundt dem og Verrets virke som sjaman.

Flere uttalelser har også skapt debatt, blant annet at han nylig hevdet at en spesiell medaljong gjorde ham frisk etter at han ble smittet av korona.

Se video: I et eksklusivt TV 2-intervju snakker Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise om forholdet til kongeparet.