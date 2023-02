Prinsesse Märtha Louise håper på kongehus-oppdrag

Prinsesse Märtha Louise mener hun er den mest kritiserte personen i Norge og sier hun håper å få oppdrag for Kongehuset igjen.

VIL TILBAKE: Märtha Louise håper på fremtidige oppdrag for kongehuset. Her med sjaman Durek Verret i fjor høst. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

I et stort intervju med SVT får prinsessen spørsmål om nettopp dette.

– Jeg har mennesker med funksjonsnedsettelser som mitt felt, og jeg synes at det har vært veldig givende og fantastisk. Og jeg håper jeg har gjort en god jobb for dem også. Men sånn er det. Og de kommer til å få en annen fra familien, så de kommer til å bli ivaretatt på en god måte, sier hun, ifølge NRK.

I november i fjor ble det kjent at Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset. Da skrev hun at avgjørelsen var tatt i samråd med kongen og dronningen.

Prinsessen mener at hun måttet slutte med det ikke på grunn av noe hun selv har gjort, men på grunn av ting forloveden Durek Verrett har sagt – eller på grunn av måten han blir oppfattet.

FORLOVET: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg, men når er ikke klart. Foto: Lise Åserud / NTB

Kvinne-syn

På spørsmål fra SVT om det er Verrett sine uttalelser foreldrene hennes har reagert på, sier Märtha Louise:

– De har ikke reagert på det. De har reagert på en helhet som pressen har satt i gang som har gjort at mange har stilt spørsmål ved hans posisjon og hva han sier.

– Og for å gjøre det enklere for alle, så har de valgt å gjøre det på denne måten. Eller, vi har valgt det sammen, sier Märtha i intervjuet i SVT, ifølge NRK.

Prinsessen spør seg i SVT-intervjuet om det samme hadde skjedd om hun var mann.

– Det kjennes litt vanskelig i en tid der kvinnerettigheter er så sterke, og vi kvinner står på «lik linje», liksom, som menn. Men gjør vi egentlig det? Hadde det vært det samme om jeg hadde vært en mann? Det tror jeg ikke, sier hun.

Intervjuet er gjort til programmet «Min sanning» («Min sannhet»), som sendes på SVT søndag kveld.

Prinsessen hevder i intervjuet at hun også er den som har fått mest kritikk av alle i hele Norge.

– Jeg er nok den i Norge som har fått mest kritikk av alle.

– I hele Norge?, spør programlederen.

– Ja, det tror jeg, opp igjen alle årene, sier Märtha.

I intervjuet retter hun også hard kritikk mot norske medier, både for hvordan hun selv, Verrett og eksmannen og avdøde Ari Behn mener har blitt behandlet.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet sier til NRK at kongehuset ikke ønsker å kommentere intervjuet.

Sa fra seg jobben

Det var i november i fjor det ble klart at prinsessen ikke lenger skal representere Kongehuset. Hun sa fra seg alle sine oppdrag som kongelig beskytter, som i praksis har vært jobben hun har gjort for kongehuset. Hun beholdt prinsessetittelen.

Prinsessen sa den gang at hun håpet det ville stagge kritikken rundt sin person.

Det har til tider stormet rundt forholdet, og Märtha fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

BEHOLDER TITTELEN: Kong Harald bestemte at Märtha Louise skal beholde tittelen, selv om hun ikke lenger representerer Kongehuset. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bråket fikk Epilepsiforbundet til å avslutte samarbeidet med Märtha Louise som deres høye beskytter i 2020, og tidlig i høst varslet flere andre forbund at de vurderte å gjøre det samme.

Enigheten med Kongehuset og paret er at verken Märtha Louise eller Verrett skal bruke prinsessetittelen eller omtale andre av kongehusets medlemmer i enge sosiale medier, heller ikke i tilknytning til medieproduksjoner eller annen kommersiell virksomhet.

Paret skal også bidra til å skape et tydeligere skille mellom kongehuset og egne aktiviteter.

I juni i fjor forlovet Märtha seg med amerikanske Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek. Forholdet mellom de to ble kjent i 2019.

Verrett blir en del av kongefamilien når paret gifter seg, men at han i tråd med tradisjonen ikke vil ha noen titler eller representere Kongehuset.

Det er ikke kjent når de skal gifte seg.