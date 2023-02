VIL TILBAKE: Märtha Louise håper på fremtidige oppdrag for kongehuset. Her med sjaman Durek Verret i fjor høst. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Prinsesse Märtha Louise håper på kongehus-oppdrag i fremtiden

I et intervju med svensk TV sier prinsesse Märtha Louise at hun er lei for at hun mistet oppdragene for kongehuset og at hun håper å få slike igjen i framtida.