Prime i butikkhyllene: – Ikke noe hokus pokus

For to uker siden ble det oppstandelser da internett-fenomenene KSI og Logan Paul gjestet Oslo.

Opptredenen var en reklamekampanje for drikken Prime.

FOLKSOMT: YouTube-stjernene Logan Paul og KSI har besøkte Norge for å promotere drikken «Prime Hydration». Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Frem til nå har sportsdrikken blitt solgt til blodpris i enkeltstående butikker i Norge.



Men ikke uten trøbbel.

I mai kunngjorde Mattilsynet at Prime er ulovlig å selge fordi produktet inneholdt for mye A-vitamin, manglet tilstrekkelig merking og flere av Prime-produktene inneholdt mer koffein enn det som er tillatt for energidrikker i Norge.

Nå blir imidlertid drikken tilgjengelig hos flere norske dagligvarekjeder, også kiosker og bensinstasjoner.

Coop bekrefter at de nye variantene av Prime selger som varmt hvetebrød.

– Det er viktig for oss å ta inn nye produkter som kundene etterspør. Alt vi får inn rives ut av hyllene, så vil tiden vise om det faller i smak og om salget holder seg høyt, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

PÅ PLASS: Produktene finnes hos Coop, utvalgte kjeder i Norgesgruppen som Meny, Spar, Joker og hos Rema 1000 og Bunnpris. Her selges Prime til 36,40 hos en Coop-butikk i Oslo sentrum. Foto: Renold T. Christopher

Tilpasset norske regler

Det er fire ulike varianter av Prime Hydration som selges i Norge – og ikke Prime Energy som inneholder koffein.



De nye variantene er tilpasset det norske lovverket og koster mye mindre.



Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør har tatt en titt på hva de nye variantene inneholder.



– Det er ikke noe hokus pokus. Det er en ultraprosessert drikk proppfull av tilsetningsstoffer og fullstendig blottet for positive helseeffekter, som markedsføres som en sports- og energidrikk.

FÅ FORDELER: Klinisk ernæringsfysiolog er skeptisk til Prime. Likevel sier hun drikken kan ha noen fordeler. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Produktene er tilsatt høye doser av enkelte vitaminer og moderate mengder av noen mineraler og elektrolytter.

– Det ironiske er at de vitaminene og mineralene som er tilsatt, er noe nordmenn flest får mer enn nok av fra kostholdet. Vi trenger ikke mer.

Hun påpeker at drikken markedsføres som «hydration», altså en drikke man kan nyte etter større aktiviteter.

– Det er riktig at man ved stort væsketap for eksempel under hard og langvarig trening også trenger tilførsel av noen elektrolytter, men dette er først og fremst natrium man da trenger.

Ingen av de norske variantene inneholder natrium.

– Det er ikke noe som tilsier at disse drikkene gir deg mer energi. For at noe skal gi energi, må den inneholde kalorier fra karbohydrater eller fett, sier Sundfør som har en doktorgrad i ernæring.



Sundfør er redd for barn og unge

Selv om ernæringsfysiologen er skeptisk, påpeker hun at denne kan ha noen fordeler.



– De nye variantene av Prime har mye mindre A-vitaminer og de er ikke tilsatt sukker. Dermed er disse mindre usunn enn for eksempel brus med sukker.

INGEN ALDERSGRENSE: Importøren påpeker at kategoriseringen produktet følger, ikke har aldersgrense knyttet til seg. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Mattilsynet har tidligere uttalt at et høyt inntak av A-vitamin over lang tid kan medføre leverskade og annen helserisiko.

Sundfør er redd for at barn og unge bytter ut denne drikken med andre produkter som har en rekke næringsstoffer som de trenger.

– Dersom denne drikken erstatter Cola med sukker, er det bra. Men dersom man drikker denne i stedet for melk, juice eller vann kan det være uheldig. For særlig barn og unge i vekst trenger for eksempel kalsium og jod som det er mye av i melk.

Conaxess Trade Norway er selskapet som skal stå for importen av drikken.

PRIME: Produktene er tilsatt elektrolytter som magnesium og kalium. Drikken inneholder også noen utvalgte vitaminer. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

TV 2 har forelagt kritikken fra Sundfør til markedsføringssjef Henriette Dahl Kjørsvik.

– Alle variantene som selges i Norge er tilpasset norske lover. Det er ingenting i markedsføring av «Prime Hydration» som tilsier at dette er en energidrikk, dette er to forskjellige produkter.



Kjørsvik sier at «Prime Hydration» er en leskedrikk tilsatt elektrolytter.

– Det er fint at Tine Sundfør uttaler at det er bedre enn Cola med sukker, da vi antar at Prime vil ha samme brukssituasjon som når man drikker annen leskedrikk, og trolig ikke vil fungere som erstatning for melk, juice eller vann.

Importøren svarer ikke på spørsmålet om fraværet av elektrolytten natrium i drikkene.