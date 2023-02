Prikkene på øynene bør bekymre deg

For mye bruk av skjerm, kan i verste fall føre til store konsekvenser for kroppen.

Fysioterapeuten får flere pasienter og optikeren ser endringer på øyet vårt.

– Det er dumt når vi bruker samme arm og finger i samme bevegelse over lengre tid. I tillegg står eller sitter du med bøyd hode. Kroppen er ikke så glad i ensidige, statiske belastninger over tid, sier Camilla Sahlin Pettersen, fysioterapeut i Asker og Bærum.

Fysioterapeuten har særlig sett at senebetennelse i scrolle-tommelen er en konsekvens. Feil sittestilling kan gi stiv nakke og hodepine er noen av skadene du kan pådra deg.

Skumle prikker

I desember måtte Therese Pan (35) dra til optikeren.

Over tid merket Pan at øyet svidde og klødde. Hun var mer sliten og hadde vondt i hodet.

Hos optikeren fikk hun se konsekvensen av mye skjermbruk.

– Noe skjedde med øynene mine da jeg gikk fra lite skjerm, til mye skjerm. Det er et intenst døgn med både mobil og pc på jobb, forteller Theresa.

Det dukket opp små prikker på øyet. Det er et tegn på at øyet ikke får den fuktigheten den trenger, og oppstår ved mye skjermtid.

Optikeren som behandler Pan er sikker i sin sak.

– Hun har helt friske øyne, men skjermbruk gjør at hun trenger briller, sier Sindre Steinhammer, optiker på Specsavers.

Oppgjør

Pan jobber som regnskapsfører. Hun bruker pc på jobb og telefonen er alltid med på fritiden.

Ser hun på film eller serier kan hun ende opp på enda en ny skjerm: telefonen.

– Når jeg sitter i stolen her, skjønner jeg alvoret i hvor mye vi som samfunn bruker skjerm, forteller Pan.

Theresa Pan sjekker synet sitt etter å ha slitt med tørre øyne på grunn av mye skjermbruk hoss optikeren Sindre Steinhammer Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Faktisk har skjermbruk gjort at vi blunker færre ganger. I tillegg har øynene våre blitt tørrere.

– Jeg har erkjent at jeg må bli mer bevisst på hvor mye jeg ser på skjermen. Jeg skulle ønske jeg tok et oppgjør med skjermtiden min tidligere, sier Pan til TV 2.

Farlig blunketrend

Med mindre blunking blir øynene tørrere. Vi blunker mindre når vi konsentrerer oss for å se på skjerm.

TØRT: Fargestoff viser tørrhet. Ideelt sett skal et øye være helt glatt og fuktig. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Når vi ser på skjerm blunker vi sjeldnere. Det er noe vi merker, og vi ser en betydelig økning i tørre øyne, sier Trine Johnsen, fagsjef i Specsavers.

Vi blunker 20-25 ganger i minuttet når vi snakker med mennesker. Ved skjermbruk blunker vi så sjeldent som 5 ganger i minuttet.

Kjempehopp hos yngre

Salg av briller til barn opp til 19 år har økt med 36 prosent hos Specsavers.

– Unge bruker mye mer mobil derfor får mange flere plager med øynene og stadig flere ender opp med briller, sier Johnsen.

En annen kjede, Interoptik, vil ikke si nøyaktige salgstall, men forteller til TV 2 at de opplever at flere yngre personer kommer for øyehjelp.

– Jeg ser flere barn og unge med symptomer som slitne øyne, tørre øyne og hodepine, sier Erik Roberstad, optiker i Interoptik.

Han viser til forskning som viser at man blunker mindre når man sitter på skjerm.

– Vi kan med stor sannsynlighet si at mye skjermtid øker risikoen for plager knyttet til anstrengte og tørre øyne, forteller Robertstad.

Bytt hånd

Flere fysioterapeuter advarer mot at økt skjermbruk gjør oss mer sittestillende.

– Å bruke for mye tid på sosiale medier kan vi ende opp med få fysiske plager. Variasjon og bevegelse er viktig for folkehelsen. Det er viktig å vite at for mye stillesitting er farlig, men at trening og fysisk aktivitet kan minske denne faren betraktelig, forteller fysioterapeut Pettersen.

Hun anbefaler å bytte hånda du holder telefonen i.

– Det er viktig med variasjon. Bytt hvilken finger du scroller med, bytt hånda som du holder mobilen med, og prøv å endre sittestilling ofte dersom du skal scrolle, forteller hun.

I tillegg burde du kompensere for stillesittingen. Har du brukt mye tid på skjerm burde du også prioritere å trene.