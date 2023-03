Presset øker på Stenseng: – Etter åtte år trenger Ap ny partisekretær

LILLEHAMMER (TV 2) Både i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag tar nå lokallagsledere i Arbeiderpartiet til ordet for å vrake partisekretær Kjersti Stenseng fra partiledelsen.

– Jeg tror det er lurt med fornyelse. Etter åtte år trenger partiet en ny partisekretær, sier leder Trond Vegard Sletten i Træna Ap i Nordland.

Han er, som mange andre i partiet, svært skuffet over partiets katastrofalt lave oppslutning på meningsmålingene.

TV 2 har tatt kontakt med alle lokallagslederne i de tre nordligste fylkene i landet. De aller fleste vil ikke gi uttrykk for noen støtte eller kommentere hvordan partiledelsen bør se ut.

Men seks uker før landsmøtet i Ap, tar flere også bladet fra munnen og krever utskiftninger fra dagens partiledelse.

Forrige uke viste en kartlegging TV 2 gjorde at av alle 46 lokallag i Innlandet Ap, er det kun seks Ap-lag som åpent vil støtte hennes ønske om gjenvalg. I ettertid har heller ingen nye lag meldt at de støtter Stenseng.

– Jeg tenker at vi som sitter i ledende posisjoner må tåle det. Vi må tåle at det er meninger om oss, at noen mener vi skal ha endringer. Det lever jeg veldig godt med. Den diskusjonen skal pågå i partiet nå. Det må partiet få lov til, sier Kjersti Stenseng til TV 2.

Fornyelse av ledelsen

I dag består Aps partiledelse av leder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng.

– På sett og vis, selv om jeg jo bare sitter i lokalpolitikken, så er det blitt et system i sentralpolitikken hvor man klatrer opp på toppen, vedtar høye honorar og har det greit. Så mister man litt perspektivet på at man er tillitsvalgt, sier Sletten, og legger til:

– Jeg tror at når man blir sittende for lenge på slike poster, så mister man kontakten med grasrota, oppslutning og respekt. Og derfor trengs det fornyelse i partiledelsen og av partisekretæren, sier nordlandspolitikeren.

På øya Hitra i Trøndelag har lokallagsleder Monica Mollan fått nok av dagens partiledelse.

– Jeg synes ledelsen håndterer ting dårlig og synes ledelsen trenger utskiftning. Det er ingen alternativ nå til Jonas Gahr Støre, så han må fortsette. Men resten av partiledelsen trenger utskiftning, sier Mollan til TV 2.

Hun understreker at hun kun uttaler seg på egne vegne, ettersom styret i Ap-laget ikke har fattet noe formelt vedtak om saken.

Drømmer om Helga Pedersen

Mollan mener det ikke mangler på kandidater i partiet som kan erstatte dagens partisekretær og nestleder.

– Det vil være positivt for partiet om vi kan få en ny partisekretær. Jeg håper valgkomiteen kan lande på en ny partisekretær som hele partiet kan stille seg bak, sier Mollan og legger til disse navnene:

– Det er flere gode navn. Helga Pedersen er et spennende navn. Hun er en frisk stemme. Jeg har ikke noe dårlig å si om henne. Hun tør å si fra og har tydelig tale, som ikke går rundt grøten. Det er kanskje noe vi har manglet i ledelsen. Jan-Christian Vestre er også et godt navn som burde kunne vurderes til ledelsen i denne runden, sier Mollan.

POPULÆR: Ordfører i Tana og tidligere Ap-nestleder og statsråd, Helga Pedersen. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Hun er også tydelig i sin støtte til nestlederkandidat og kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Jeg har veldig tro på Tonje Brenna som nestleder. Hun er samlende, som kanskje er det viktigste. Men også en god politiker med god formuleringsevne.

På Senja i Troms ønsker også lokallagsleder August Sebulonsen å bytte ut medlemmer i partiledelsen.

– Ut i fra dagens situasjon med lav popularitet og dårlige meningsmålinger, er det åpenbart at det må skje endringer i ledelsen. Jeg har for øyeblikket ingen formening om hva det skulle bety, men at noe må gjøres er klart, sier lederen i Senja Ap.

I Båtsfjord Ap i Finnmark ser de også gjerne Helga Pedersen som en kandidat hvis det blir utskiftninger i partiledelsen.

– Personlig mener jeg at basert på meningsmålingene så er det behov for fornying. Og til det har vi mange gode kandidater. Helga Pedersen er en av dem, sier leder Ståle A. Olsen.

Fra Tjeldsund Arbeiderparti i Troms har TV 2 fått følgende korte melding fra lokallagsleder Marit Myklevoll:

«Hele ledelsen bør gå!»

Og fra Grane kommune på Helgelandskysten i Nordland har lokallagsleder Bjørn Ivar Lamo en klar melding og spenstig forslag:

«Ny sekretær. Drømmevalg her er Giske!» skriver Lamo i en tekstmelding.

– Vi i Lebesby Ap har full tillit til Jonas og valgkomiteens arbeid, sier leder Lise Rasmussen i Lebesby Ap i Finnmark.

Får også støtte

Men dagens partiledelse kan også finne støtte for sine ønsker om å bli gjenvalgt.

«Vi har ingen ønsker om umiddelbare utskiftninger i partiledelsen og har tiltro til valgkomiteens jobb framover.» skriver leder Bjørn Arne Rosø-Hosen i Åfjord Ap i en tekstmelding til TV 2.

INGEN VIL UT: Arbeiderpartiets partiledelse består i dag av leder og statsminister Jonas Gahr Støre (til venstre), partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder og fiskeriminister Bjørnar Skjæran. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg vil beholde sittende ledelse gjennom Jonas Gahr Støre, Bjørnar Skjæran og Kjersti Stenseng. Tonje Brenna bør bli ny nestleder sammen med Bjørnar, sier leder Hilde Sprekenhus i Vega Ap i Nordland.

– Den som sier at det går rett vei med Ap, er nok ikke medlem av Ap. Når det er sagt, så har jeg ingen forventninger om andre utskiftninger enn det valgkomiteen foreslår, sier leder Tom Arild Ottesen i Karlsøy Ap i Troms.