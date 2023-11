Presset mot Vedum øker: – De dyttes utenfor stupet

Opposisjonen både til høyre og venstre for regjeringen krever umiddelbare tiltak for å hjelpe folk med boliglånene sine. Dagens regelverk er allerede fleksibelt, mener finansministeren.

– Det her er et tegn på hvor dramatisk den økonomiske situasjonen i Norge er nå. Man kan få et bråstopp i økonomien og et krasj der den høye renten gjør at folk må selge boligene sine.

Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, som er svært bekymret for at flere og flere nå sliter med å betjene boliglånene sine.

Høy prisvekst, kombinert med Norges Banks rentegalopp, har ført til at flere har søkt om avdragsfrihet på lånene sine. I storbanken Nordea er økningen på hele 50 prosent.

I utgangspunktet kan bankene kun gi avdragsfrihet til de med gjeld på maksimalt 60 prosent av boligens verdi. Det sier utlånsforskriften, som fastsettes av Finansdepartementet.

Nå krever Rødt at det løsnes opp i reglene – mens Frp vil skrote hele forskriften.

SKUMMELT: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener det fort kan gå galt dersom de med høyest gjeldsgrad ikke gis mulighet til avdragsfrihet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Skummelt

Martinussen mener det er nødvendig at folk med høy gjeldsgrad også får muligheten til å få avdragsfrihet.

– Kravet om 60 prosent kan være fornuftig i oppgangstider, men samtidig ganske farlig i nedgangstider.

– Det er de med over 60 prosent i gjeld som nå står i fare. De dyttes utenfor stupet. Når de ikke får avdragsfrihet, kan de tvinges til å måtte tvangsselge, og da vil de kun sitte igjen med gjeld, advarer hun.

Det er «så skummelt» at politikerne må gjøre alt de kan for å unngå det, mener Rødt-lederen.

– Kan overlates til bankene

Frp-nestleder Hans Andreas Limi vil gå enda lenger. Han mener tiden nå er moden for å fjerne utlånsforskriften helt.

– Vi mener det strengt tatt ikke er behov for den. Vi har innført en ny finansavtalelov som ansvarliggjør bankene i mye større grad enn tidligere. Vi mener at mer kan overlates til bankenes vurderinger, spesielt i den situasjonen vi står i nå.

Han viser til at dagens situasjon har gitt flere og flere store utfordringer i privatøkonomien.

– Da bør bankene ha mulighet til å gi avdragsfrihet utover det som er mulig i dag, sier han og understreker at dette ikke må brukes til å finansiere et for høyt privat forbruk.

SKROT: Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener utlånsforskriftens tid er forbi. Hadde det vært opp til han ville hele forskriften blitt skrotet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Bankene er jo først og fremst interessert i å tjene penger. Er det ikke risikabelt å overlate vurderingen til dem?

– De er interessert i å tjene penger, men de er samtidig ikke interessert i å tape penger. Derfor er de ikke tjent med å gi dårlige råd. Lovverket er vesentlig strammere nå, og kravene til sikkerhet og kapital er veldig mye strengere enn det var tidligere, sier Limi.

Ber Vedum komme på banen

Rødt på sin side er skeptisk til å vrake hele forskriften.

– Da spørs det hvor mye man stoler på at bankene tar sitt samfunnsansvar. Så langt i år har bankene økt overskuddene sine med nesten 40 prosent, sier Martinussen.



Hun synes det er drastisk å skrote hele forskriften, men mener avdragsfrihet til flere er et «nødvendig onde».

– Hvis alternativet er å tvangsselge boligen, er avdragsfrihet åpenbart bedre.

Men at regjeringen må gjøre langt mer er Martinussen og Limi imidlertid helt enige om.

– Kom på banen, Vedum! Ta folks bekymringer og økende fattigdom på alvor! oppfordrer Limi.

– Helt uansvarlig

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har ikke mye til overs for Frps forslag.

– Det å skrote utlånsforskriften helt, som Frp sier nå, er helt uansvarlig.



– Det handler jo om at man også skal ha en trygghet når folk tar opp et lån, og at du ikke tar opp mye mer lån enn det du evner å bære den dagen renten går opp, utdyper han.

TRØBBEL? Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener dagens situasjon hadde vært langt mer trøblete dersom man ikke hadde hatt utlånsforskriften på plass. Foto: Simen Askjer / TV 2

Vedum understreker at situasjonen nå kunne vært langt verre dersom man ikke hadde hatt et regelverk på plass.

– Grunnen til at vi har dette regelverket er for å trygge deg og meg, og for å trygge samfunnet. For hvis mange får trøbbel, så får bankene trøbbel, og da får samfunnet trøbbel, sier han.

– Men det er vel bedre at flere får avdragsfrihet enn at de som sliter mest ser seg nødt til å tvangsselge boligene sine?

– Der har bankene fleksibilitet. Derfor er det viktig at hvis man selv opplever det sånn, så må man dra til banken sin og snakke med de. De har en fleksibilitetskvote, nettopp for å kunne ta hensyn hvis det er spesielle ting i ditt liv som gjør at man ikke klarer å betale avdragene, påpeker han.

Vedum forteller at han har tett kontakt med både store og små banker om spørsmålet rundt avdragsfrihet.

– De opplever at de har frihet til å gjøre det. For eksempel hvis kostnadene går opp for en familie, så opplever de at de har fleksibilitet innenfor dagens regelverk, slår han fast.