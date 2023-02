GAVEDRYSS: På søndag er det morsdag. Over halvparten av norske menn planlegger å markere dagen, viser en undersøkelse Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Søndag er det morsdag.

Halvparten av norske menn planlegger enten å markere dagen, eller gi en oppmerksomhet til sin egen mor eller partner.

Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjennomført for Danske Bank.

Det vanligste å gi er blomster, og deretter gaver. Men ikke alle er like begeistret.

ROSER: Mange norske mødre kan nok vente blomster på morsdagen søndag. Foto: Reuters/Luisa Gonzalez.

Vil ikke bruke penger

20 prosent ønsker nemlig ikke bruke å penger på morsdagen, men føler de må.

Samtidig får like mange menn dårlig samvittighet dersom de ikke kjøper noe til partneren sin på morsdagen.

– Dette er ikke så overraskende. Det er mange som kan kjenne på både kjøpepress og forventinger fra partner og andre, sier psykolog Frode Thune.

Han forteller at når merkedager som denne dukker opp, kan særlig menn føle at de må stille opp.

PSYKOLOG: Psykolog Frode Thuen jobber mye med par. Han er ikke overrasket over at noen føler press seg til morsdag. Foto: Pål Schaathun /TV 2.

– Det er litt det samme med valentinsdagen. Man føler at man må gjøre noe. Det presset er nok sannsynligvis sterkere hos menn enn hos kvinner, sier Thune.

Kvinner kjenner mer på kjøpepress

Undersøkelsen fra Danske Bank viser at flere kvinner enn menn kjenner på kjøpepresset til morsdag.

Hver fjerde kvinne opplever et kjøpepress, mens hver femte mann gjør det samme.

– Dette kan nok henge sammen med at mange kvinner også bruker penger på denne dagen. Enten til sin egen mor eller partner som er mor til deres barn. Det er mange markeringer i løpet av et år, og mange føler nok på et kjøpepress, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske bank.

Derimot føler kun ti prosent av kvinner føler at de må bruke penger denne dagen. For menn er andelen 20 prosent.

GIR RÅD: Thea Olsen i Danske Bank mener morsdag ikke trenger å bli en kostbar affære. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Olsen tror kjøpepresset henger sammen med forventninger, men at den generelle prisøkningen i samfunnet bør være en god nok grunn til å lukke lommeboken.

– Vi er inne i en tid hvor veldig mye har blitt dyrere, samtidig som vi skal gjennom et år med mange markeringer. Morsdagen er en dag hvor det ikke trenger å være behov for å bruke en eneste krone. Men det får selvsagt være opp til hver og en, sier hun.

Forbrukerøkonomens tips til morsdag Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen mener du kan gi en mor en rekke ting på morsdagen, som ikke koster penger: Et hjemmelaget kort som barna har laget

Et kort med noen hyggelige ord til din partner

Kaffe eller frokost på sengen

Alenetid

Familietid

Massasje

Morsrollen viktigst

Psykolog Frode Thune mener det er viktig å huske på hvorfor vi markerer morsdagen.

– Det er en dag der man skal hedre mor, ikke så mye partneren sin. Så man kan heller sette seg ned med barna, og lage noe eller skrive et fint kort til mor, sier Thune.

Han mener mange mødre vil bli lykkeligere av en slik oppmerksomhet, enn en materiell gave fra partner.

Mange butikker reklamerer med gaver til morsdag, og valentinsdagen neste uke, denne helgen. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Dette støtter forbrukerøkonomen.

– Er det én markering i året, som ikke trenger å koste en krone, er det morsdag. Dagen handler om å vise kjærlighet og takknemlighet til en som betyr mye for deg eller barna, og det kan være helt gratis, sier Thea Olsen.

Hun mener at kaffe på sengen, familie et brev med noen fine ord eller å gi en småbarnsmamma mulighet til å sove litt lenger kan være en vel så fin oppmerksomhet.