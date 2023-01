Presser vaktsjefen til å innrømme feil: Hvorfor gjorde du ikke noe?

På rettens fjerde dag er det aktoratet som driver sin utspørring av den tiltalte 33-åringen.

Under utspørringen spør statsadvokaten hvorfor vaktsjefen - i avhør med politiet - ikke ville høre lydloggene fra de dramatiske sekundene før kollisjonen.

– Månedene etter 8. november har vært og var den verste perioden i mitt liv. Det å gå tilbake å se på dette var jeg ikke i stand til...

Den tidligere vaktsjefen på Helge Ingstad er tydelig preget når aktoratet spiller av - og pauser - lydloggene, sekund for sekund før kollisjonen.

VITNEBOKS: Den tidligere vaktsjefen på KNM Helge Ingstad skal forklare seg i totalt fem dager i Hordaland tingrett. Foto: Frode Hoff / TV 2

Visste ikke bedre

Under dagens utspørring kom det blant annet frem at vaktsjefen ikke visste at styrbord utkikk var borte.

– Det var mørkt. Det kan være vanskelig å se om noen er på post eller ikke. Det er også store stoler på bro, som hun kunne stått bak, forklarte 33-åringen.

Styrbord utkikk var i messen og spiste. Posten hennes var derfor ubemannet i hele 18 minutter, kort tid før kollisjonen.

– Men hvorfor spurte du ikke? Har du ikke behov for å vite hvem som er på bro? spør aktor.

– Jeg hadde en forventing om at jeg hadde fått beskjed - på vaktsjefoverleveringen - om noen på bro for eksempel var å spiste.

SKISSE: Tegning som skisserer besetningen på Helge Ingstad-broen. Styrbord utkikk - til høyre på bro - var borte i 18 minutter - kort tid før kollisjonen. Foto: Illustrasjon / Havarikommisjonen

Så han, eller så han ikke?

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta går også langt i å presse 33-åringen på hva han faktisk så fra broen den kvelden.

Tiltalte har hele veien hevdet at han trodde tankskipet «Sola TS» var et opplyst objekt inntil land. Denne påstanden boret statsadvokaten i.

I et politiavhør rett etter ulykken fremgår det tydelig at vaktsjefen fortalte om et objekt på styrbord side som «trekker nærmere».

– Det du sier om at objektet trekker nærmere, hva er din kommentar til det? spør Sylta.

33-åringen venter 5-6 sekunder før han svarer.

– Ja… nå vet vi jo hva som har skjedd. Under avhøret visste jeg jo at det var et fartøy, sier 33-åringen.

– Fra avhøret kan det høres ut som du kan ha sett en bevegelse? spør Sylta.

– Ja, med fasiten i behold så har man jo det. Dette var jo i avhøret etterpå.

UTSPØRRING: Statsadvokat Magne Kvamme Sylta er i gang med en omfattende utspørring av den tiltalte vaktsjefen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Stoler ikke på noen

Videre ønsket statsadvokaten å vite hvorfor vaktsjefen ikke gjorde mer for å undersøke det opplyste objektet som angivelig trakk nærmere.

I avhør med politet har også 33-åringen uttalt dette:

«Vi stoler ikke på noen. Stoler kun på meg selv. Derfor sjekker jeg alltid alt selv etter en overlevering».

– Jeg stoler jo på vaktsjefen som gir meg et bilde, men jeg går gjennom detaljer for å verifisere dette selv, sier 33-åringen i retten når han blir konfrontert med sitatet.

GJENSKAPING: Havarikommisjonens illustrasjon av KNM Helge Ingstad og ulykken i Hjeltefjorden. Her er besetning på bro. Foto: Politiet

Hvorfor spør du ikke?!

Sylta spør videre hvorfor vaktsjefen ikke engasjerte resten av brovaktslaget om det opplyste objektet, og hvorfor han veken brukte radar eller kikkert.

– Brovaktslaget er ganske stort. Jeg sier ikke at de gjorde feil eller unnlot å gjøre noe, men jeg fikk ingen indikasjoner fra de andre om at objektet hadde flyttet seg fra kai og kommet nærmere, sier han.

– Ville aktiv bruk av radar fra din side gjort at du hadde sett dette objektet? spør aktor.

– Ja, det kunne det gjort, sier vaktsjefen.

Presser om radar

– Hvorfor så du ikke i radaren din? spør aktor.

– Det hadde vært en umulighet. Dette er et samspill. Jeg sier ikke at noen andre burde ha sett det, men de kunne sett det og gitt en korreksjon på at vi har et radar-ekko fra en AIS i området.

– Hvorfor spurte du ikke om noen andre kunne se i radaren? spør aktor, og hever stemmen for å illustrere.

– Det hadde vært en mulighet, erkjenner tiltalte.

UTKIKK: Dette er også en illustrasjon fra Havarikommisjonen, om hvordan det kan ha vært å stå på broen til Helge Ingstad før kollisjonen. Lyset illustrerer tankskipet, altså objektet vaktsjefen trodde var på land. Foto: Politiet

«...for nærme blokkene»

Radio-opptaket fra minuttene før kollisjonen er også sental i utspørringen.

Da «Sola TS» kalte opp Ingstad og ba dem svinge styrbord, svarte vaktsjefen at de ikke kunne gjøre dette, fordi «da kommer vi for nærme blokkene».

– Blokkene... hva mener du med det? spør aktor.

– Det er et ord jeg ikke har brukt mye før eller siden. Jeg vet ikke, sier tiltalte.

– Jeg vil gjerne at du forteller meg dette. Du var der, og vi lurer på hva tankene dine var, sier aktor.

– Jeg kan ikke gi noen tydelig svar. Jeg forstår det ikke selv, hva jeg mente med blokkene, sier tiltalte, og bekrefter at han mente objektet.

GJENNOMGANG: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta i rettssaken om KNM Helge Ingstad. Foto: Frode Hoff / TV 2

16 sekunder

30 sekunder før kollisjonen er et faktum, kaller trafikksentralen opp Helge Ingstad direkte:

«Helge Ingstad du må gjøre noe... Du nærmer deg veldig.»

Samtidig hører man på lydloggene fra tankskipet «Sola TS» at noen kommanderer panisk å sette skipet i full fart akterover.

16 sekunder før kollisjonen gjør trafikksentralen et siste forsøk:

«Helge Ingstad. DREI!»

Når den tiltalte får spørsmål om hva han tenkte her, svarer han at her hadde stresset for alvor tatt seg opp.

– Jeg syns det er vanskelig nå å tenke tilbake på det. På dette tidspunktet skjønner jeg at vinduet mitt er lukket for å forhindre ulykken.

– Jeg forstår også her at mitt situasjonsbilde på Helge Instad var feil...

KOLLISJON: Animasjon fra Havarikommisjonen viser hele hendelsesforløpet og kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og tankskipet Sola TS. Foto: Havarikommisjonen

Hjemsøkt av ulykkesminuttene

Forklaringen til vaktsjefen er aller første gang offentligheten får høre 33-åringen selv snakke om handlingene som ledet til den katastrofale ulykken.

Bare et mirakel gjorde at ingen av de 137 personene om bord mistet livet da fregatten kolliderte med tankskipet «Sola TS» klokken 04.01, den 8. november 2018.

Da han startet sin forklaring onsdag formiddag, ble det klart at ulykkesnatten har hjemsøkt ham i de fire årene siden hendelsen.

– De minuttene har jeg tenkt på, forestilt meg, drømt om, hatt mareritt om x antall tusen ganger, sa han.

Dette skjedde da Helge Ingstad kolliderte med Sola TS

Fikk utydelige beskjeder

33-åringen har hele veien hevdet at han er offer for systemfeil, og at han ikke kan straffeforfølges.

I sin forklaring har han argumentert for at han ikke hadde forutsetninger for å forstå at situasjonen var farlig.

Besetningen på broen var uerfaren, styrbord utkikk var nede i messa og spiste, og han tok over det fulle vaktansvaret kun åtte minutter før ulykken.

I tillegg sier han at han aldri fikk tydelige beskjeder fra verken trafikksentralen på Fedje eller tankskipet Sola TS om at det var fare på ferde.

SKADE: Dette er bilder av tankeren Sola TS, bare timer etter kollisjonen. Skadene kan sees til høyre, Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– De som kaller oss opp uttrykker ikke noe alvorlighetsgrad, men sier vi må svinge til styrbord. Min situasjonsforståelse forblir derfor den samme, ingen opplysninger tilsa noe annet, sa tiltalte.

Det lysende objektet som var Sola TS, oppfattet både vaktsjefen og besetningen på broen var et objekt som lå inntil land.

Da de fikk beskjed om å svinge styrbord, vurderte vaktsjefen at de da ville gå for nær dette objektet.