President fillerister journalavgjørelse

Et flertall i styret i Helse Midt-Norge vedtok i dag at det omstridte journalsystemet Helseplattformen skal innføres i Helse Møre og Romsdal. Dermed overkjører helseregionen et enstemmig vedtak i det lokale helseforetaket, som ønsker å utsette innføringen.

Presidenten i legeforeningen kaller vedtaket oppsiktsvekkende.

– Dette er ansvarspulverisering satt i system, og setter både det lokale helseforetaket og St. Olavs hospital i en umulig situasjon. Det er ingen tvil om at vedtaket innebærer en stor risiko, sier president Anne-Karin Rime til TV 2.



Sinne og vantro

Hun mener vedtaket vitner om total ulik virkelighetsoppfatning.



– Det er høyst betimelig å stille spørsmål ved om styret i Helse Midt Norge forstår konsekvensene av dagens vedtak. De kaster hele regionen ut i en dramatisk situasjon hvor pasientsikkerheten og ansattes arbeidsmiljø ofres til fordel for økonomien. Vi støtter våre tillitsvalgte, og har full forståelse for at de reagerer med sjokk, vantro, sinne og frustrasjon over beslutningen, sier Rime.



Styret i Helse Møre og Romsdal har begrunnet utsettelsen av hensyn til pasientsikkerhet. Mange ansatte på sykehusene mangler også tillit til systemet.



Rime mener helseforetaket i Møre og Romsdal har gjort en grundig og god risikoanalyse.

– Helse Møre og Romsdal tar altså ansvar for pasientsikkerheten, men blir likevel overkjørt av Helse Midt-Norge som samtidig skyver ansvaret for pasientsikkerheten over på det lokale helseforetaket med dagens vedtak. Dette er ansvarspulverisering satt i system, gjentar presidenten.



– Sikkerheten blir ivaretatt

Men styret i helseregionen er av den oppfatning at pasientsikkerheten blir ivaretatt og viser til at en utsettelse vil påføre helsetjenesten store ekstrautgifter. Styret er tydelig på at en utsettelse vil ha for store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.



Styrelederen refset også språkbruken til motstanderne av Helseplattformen.

– I mine 40 år som leder i det offentlige har jeg sett mange fakkeltog. Det er en sterk markering av uenighet og et viktig demokratisk verktøy jeg har full respekt for. Men jeg har aldri vært bort i lignende språkbruk og karakteristikker av enkeltpersoner i denne saken. Det må dere med formelle roller tenke gjennom, sa styreleder Odd Inge Mjøen i starten av styremøtet i Stjørdal.

STYRELEDER: Odd Inge Mjøen er styreleder i Helse Midt-Norge. Foto: Frank Lervik / TV 2.

Helseplattformen blir dermed innført i Møre og Romsdal i april neste år. De tre ansatterepresentantene i styret stemte imot.

– Det er en krevende sak, men det er helt nødvendig at vi nå står sammen for en helhet for pasientene i og kommunene i Midt-Norge. Jeg er helt trygg på at pasientsikkerheten blir ivaretatt, mener Mjøen.

Innføringen av journalsystemet har ført til store problemer for St. Olavs hospital i Trondheim. Dette gjelder blant annet hundrevis av henvisninger som ikke er fanget opp og prøvesvar som ikke har kommet fram.



Rødt mener dagens vedtak er ren maktarroganse.

– At styret i Helse Midt å nå trosser fagmiljøer, varsler om pasientsikkerhet og sykehusene forsvarlighetsvurderinger og ruller ut et system alle vet kommer til å skape store problemer er ren maktarroganse, sier SeherAydar som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Rødt.

OPPGITT: Seher Aydar fra Rødt er sterkt kritisk til vedtaket. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV2

Partiet mener at Stortinget nå må dra i nødbremsen.



– Helse Midt setter pasientsikkerheten og ansattes arbeidsvilkår i fare, med budsjettbalanse som argument. Lokale avgjørelser blir overkjørt, de ansatte blir ikke lyttet til og penger betyr mer enn pasientsikkerhet og arbeidsvilkår, mener Seher Aydar