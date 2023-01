Preget amerikansk offiser: – Trodde vi kolliderte med land

Den amerikanske offiseren tørker en tåre under sin forklaring i Helge Ingstad-rettssaken.

For henne er klokken halv to på natten i California-byen San Diego, mens hun forklarer seg for retten via videolink.

Hun sliter med å huske detaljene aktor spør om. Når han vil vite hvordan hun reagerte på kollisjonen, tenker hun lenge.

– Jeg var i sjokk. Det skjedde 10.000 ting på én gang, samtidig som det føltes utrolig sakte, sier hun.

– Tror jeg var redd

Tåkete minner rundt ulykkesnatten 8. november 2018 har vært en fellesnevner for flere av bro-medlemmene som hittil har forklart seg.

– Jeg beklager, jeg prøver å formulere meg. Jeg kan ikke si hva jeg følte på det tidspunktet. Jeg tror jeg var redd, men jeg husker ikke selve følelsen, sier amerikaneren på spørsmål om vaktsjefens utspill i sekundene før kollisjonen.

Ifølge politiavhøret skal 33-åringen, som nå er tiltalt etter ulykken ha ropt «helvete» da han oppdaget tankskipet på kollisjonskurs.

Selv har vaktsjefen forklart at han trodde de skarpe lysene på styrbord side var land - mer konkret lys fra Stureterminalen.

FOR SENT: Den tiltalte 33-åringen sier at det var først da de på sambandet sier «du må i hvert fall gjøre noe», at han skjønner at det lysende objektet er et fartøy. Foto: Havarikommisjonen

Da lyset flommet inn mot broen i sekundene før kollisjonen, sier den amerikanske offiseren at hun trodde de var i ferd med å kollidere med land. På dette tidspunktet er de én nautisk mil fra kystlinjen.

– I øyeblikket sammenstøtet skjedde, ble det veldig klart at dette ikke var kystlinjen, men noe flytende. Jeg så konturene av et fartøy, sier hun.

Skalv kraftig

Etter kollisjonen skal amerikaneren på broen, ifølge aktor sine rapporter, ha blitt så skaket og skjelven at hun ble sendt ned i messen «fordi hun ikke var til nytte for noen».

– Det skjedde. Jeg er takknemlig for at noen tilbød meg hjelp på det tidspunktet. Dette er ikke reaksjonen man håper å ha i en slik situasjon, sier hun i retten.

KOLLISJON: Animasjon fra Havarikommisjonen viser hele hendelsesforløpet og kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og tankskipet Sola TS. Foto: Havarikommisjonen

Hadde viktige oppgaver

Det var i august 2018 at den amerikanske offiseren mønstret på Ingstad, via en utvekslingsordning med NATO.

Tidligere hadde hun tjenestegjort på KNM «Roald Amundsen».

Fordi hun hadde gjennomført et seks måneder langt norsk-kurs, følte hun at hun både snakket, leste og forsto språket i tilstrekkelig grad.

Under ulykkesseilasen hadde hun rollen som vaktsjef under opplæring.

Ifølge beskrivelsen i Havarikommisjonen sin rapport, hadde hun mange av de samme oppgavene som vaktsjefen, inkludert å seile fartøyet.

Etter boken skulle hun være involvert i ror-ordrer, posisjonering av fartøyet og trafikkovervåking. Radiokommunikasjon var derimot ikke et av hennes felt.

HEKTISK: Ifølge besetningen som har vitnet i Ingstad-rettssaken, var det høyt stressnivå på broen da de skjønte at fartøyene var på kollisjonskurs. Her fra befaring på en av Forsvaret sine andre Nansen-fregatter. Foto: Geir Olsen / POOL

Kontaktet av tiltalte

Under forklaringen kommer det frem at den tiltalte vaktsjefen hadde tatt kontakt med den amerikanske offiseren før rettssaken startet.

– Hva ville han? spør aktor Magne Kvamme Sylta.

– Egentlig ingenting. Han spurte om jeg hadde blitt kontaktet i forbindelse med å bli godkjent som vitne. Dette var en lang prosess, som det var knyttet en del usikkerhet til, sier hun.

Redusere farten?

Åtte minutter før kollisjonen - kl. 03:53 - drev den amerikanske offiseren med en peiling i navigasjonsinstrumentene.

– Påvirket det føringen av båten? spør aktor Sylta.

– Jeg tror ikke det. Dette er en del av å verifisere posisjonen og bekrefte hvor man er i forbindelse med eventuell risiko og farer. Slikt er vanlig i alle farvann, sier offiseren.

Sylta spør så om årsaken til de små kursendringene som ble utført i minuttene før kollisjonen. Formålet skal ha vært å få en trygg «CPA» - altså avstand til andre kontaktpunkt i farvannet.

UTSPØRRING: Statsadvokat Magne Kvamme Sylta. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han lurer også på om ledelsen på broen vurderte å sakke av farten da man hørte noen alarmer.

Tidligere i rettssaken har vi fått høre at instrumentene hadde lav terskel for å slå ut på andre fartøyer i nærheten, og at dette ikke var uvanlig.

– Hvorfor endret man ikke farten? spør Sylta.

– Det kan jeg ikke svare på. Det blir bare spekulering. Det var ikke vanlig å reduserte farten hvis alarmene gikk av, sier hun.

– Drastisk endring

Ulykkesnatten var hun opptatt med å føre skipet, mens avtroppende og påtroppende vaktsjef diskuterte objektene de så på radar.

Tidligere har det blitt kjent at begge hadde registrert to objekter, og at avtroppende hadde sett «Sola TS» på radaren. Begge hadde likevel slått seg til ro med at disse lå rolig inntil land.

Den amerikanske offiseren sier hun ikke fikk med seg hva de diskuterte, og beskriver stemningen på broen som helt rolig, slik den bør være.

SANK: Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden. Etter fartøyet kolliderte med tankskipet "Sola TS" og fikk så store skader at hun senere sank. Foto: Terje Pedersen

– Hvordan endret stemningen seg på broen? spør aktor.

– Rett før kollisjonen var det en drastisk endring. Tidslinjen i hodet mitt er både superrask og supertreg. Jeg har vanskeligheter med å huske, sier hun.

Risikerer straff

Tiltalte har selv forklart at han innså kollisjonsfaren bare få sekunder før sammenstøtet.

Han beordret hardt babord, og prøvde å unngå tankskipet, men støtte sammen med Sola TS og flerret opp siden før skipet senere havarerte.

Kun et mirakel gjorde at ingen av de 137 om bord mistet livet. Nå er 33-åringen tiltalt i en rettssak som varer i to måneder.

Maksimal strafferamme er fem år. Selv mener han kollisjonen skyldes systemfeil, og at han er hengt ut som syndebukk.