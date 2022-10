«Powerwomen» engasjerer: – Det blir for dumt

– Med fare for at jeg tråkker i et vepsebol, så synes jeg det er mange kvinner som er særs kritiske og interesserte i å redusere seriedeltagerne til å kun være vakre kvinner.

Det sier foredragsholder og teknologiekspert Hans-Petter Nygård Hansen til TV 2.

Han reagerer på kritikken som Viaplay-serien «Powerwomen Norge» har fått.

– Det er akkurat som at kvinner som er vellykkede har faen ikke noe med å være vakre oppå det hele.

NY SERIE: I serien «Powerwomen Norge» følger seerne hverdagen til Anita Krohn Traaseth, Iman Meskini, Leah Isadora Behn, Ingeborg Heldal og Isabelle Ringnes. Foto: Viaplay

Serien, som hadde premiere tirsdag, følger Leah Isadora Behn, Isabelle Ringnes, Ingeborg Heldal, Iman Meskini og Anita Krohn Traaseth i deres hverdag – på jobb og privat.

Slaktes

Flere, blant annet kommentatorer i Aftenposten og Dagens Næringsliv, har rettet kritikk mot serien. Blant annet er den blitt beskrevet som hul og overfladisk.

Det kunne ikke Hansen vært mer uenig i.

– Jeg synes at kritikken er så dårlig og så malplassert at det mest av alt fremstår som om kritikerne har bestemt seg for at de skal slakte serien før de har sett den, sier han og legger til:

– De har sett to episoder og har valgt å bruke 100 prosent av den ene prosenten som passer inn i deres kritikk. De glemmer absolutt alt hva kvinnene – eldre som unge – har fått til, hva de står for og hvilken makt og innflytelse de har.

Leah Behns familie var med på premieren. Se intervjuet her:



– Negative ord

Hansen mener kritikerne reduserer deltagerne i serien til noen «glattpolerte, vakre kvinner».

Han legger spesielt merke til kritikken fra DN-kommentator Eva Grinde.

Han trekker frem at Traaseth « har gjort så vanvittig mye bra for kvinner, ledelse og IT-bransjen som sådan».

– Men Grinde har konsekvent omtalt henne i negativt ordlag. Det blir for dumt.

Hansen er klar på at Grinde er i sin fulle rett til å være subjektiv som kommentator.

– Men jeg forstår virkelig ikke hvor hun kommer fra, og kritikken fremstår både hul, feilaktig, endimensjonal og tenderer til bitter.

Grinde sier til TV 2 at hun er interessert i både makt og likestilling, og ville derfor finne ut hva slags serie dette var. Hun forteller at Viaplay kun delte de to første episodene med mediene på forhånd.

De to episodene har hun sett på, og vurdert som kommentator.

– Jeg skriver om hvordan Viaplay promoterer serien, hvem deltagerne er, hva slags makt de har, og hvordan de bygger personlig merkevare, i tillegg til drypp om hva som skjer i de to episodene, sier Grinde.

Profilert leder

Når det gjelder kritikken om «glattpolerte, vakre kvinner» kjenner hun seg ikke igjen.

– Jeg har i hvert fall ikke brukt de ordene, så de får stå for Hansens regning, svarer hun.

LEDER: Anita Krohn Traaseth har tidligere vært leder i Innovasjon Norge. Her gir hun kommentarer til pressen etter et styremøte. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Grinde forklarer at et av hennes hovedfelt som kommentator er arbeidsliv og ledelse, og at det ligger i redaktørstyrte mediers oppgave å avkle og være kritiske til makt.

– Vi er ikke alltid positive til hva maktpersoner foretar seg. Anita Krohn Traaseth har vært en veldig profilert og åpen leder og har sikkert fått og søkt mer oppmerksomhet fra mediene, enn de fleste andre.

Amerikanske vibber

På spørsmål om hvorfor han tror serien får så mye oppmerksomhet, nevner Hansen to ting.

– Traileren til serien gir litt amerikanske vibber, og det er sikkert «too much» for noen.

OPPGITT: Hans-Petter Nygård Hansen mener kritikken av den nye Viaplay-serien «Powerwomen Norge» fremstår bitter. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Han tror det er mange som synes det er provoserende at de har brukt navnet «Powerwomen» på serien.

Han trekker også frem at det er «åpenbart» at kritikken i sosiale medier i stor grad bærer preg av at folk ikke har sett de to episodene.

– Det er ikke noe nytt at man kommenterer i sosiale medier på noe man verken har sett eller lest. Og det er heller ikke noe nytt at man gjerne vil tolke ting i verste mening. Men det er synd, for serien er virkelig god, sier han.

- Ikke så farlig

Til TV 2 tirsdag opplyste Viaplay at de ikke vil kommentere anmelderes uttalelser.

Onsdag gjestet både Ringnes og Heldal God Morgen Norge på TV 2. I innslaget trekker de begge frem at man forstår at serieformatet til serien kan få kritikk, og at de er åpne for at man kan ta en diskusjon om påvirkning og definisjonsmakt.

– Det at man blir synlig flere steder gjør at man stiller seg klar for avhogging. Det er baksiden av privilegiet at man har plattformer og snakke om de sakene og tingene man brenner for, sa Ringnes på God Morgen Norge.