Posten ser ny trend

Økonomisk tøffere tider antas å være årsaken til at nordmenn bruker Posten annerledes enn før.

SENDES FLERE PAKKER: Blant privatkunder opplever Posten i år en kraftig økning i forsendelser av pakker på under fem kilo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tall fra Posten viser en kraftig vekst i bruktmarkedet og antall pakker som sendes mellom privatpersoner.

39 prosent opp

Dette skjer samtidig som nordmenns utgifter har økt markant, med høyere rente og dyrere matvarer som noen av årsakene.

– Vi opplever nå en kraftig vekst i pakker som sendes mellom privatpersoner, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten Norge, til TV 2.



Sendinger av pakker på opp til fem kilo har økt med hele 39 prosent hittil i år, forteller han.

PRESSESJEF: Kenneth Tjønndal Pettersen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Posten mener at dette skyldes at nordmenn nå oftere handler bruktvarer via nettsteder som Tise og Finn.no.

– Så langt i år ser vi rundt en dobling i transaksjoner gjennom vår betalingsløsning sammenlignet med samme periode i fjor, sier Sigrun Stenseth, markedssjef i Tise Norge, til TV 2.



– Det er gøy å se at flere har fått øynene opp for brukthandel, sier Stenseth.

Miljøbevissthet

Postens pressesjef tror at økt miljøbevissthet også er en medvirkende årsak.

– Utviklingen er nok et symptom på at folk har en strammere privatøkonomi og ikke minst tenker mer over hvilke utgifter de har. Samtidig har mange også fått en større bevissthet rundt miljø og eget forbruk - og da er gjenbruk en enkel og effektiv måte å bidra til å redusere egne klimautslipp, sier Tjønndal Pettersen.

Han opplyser at man ser samme trend internasjonalt.

Flere internasjonale prognoser viser også at vi i årene fremover vil se en kraftig vekst innenfor dette markedet, sier Tjønndal Pettersen.