Positivt nytt om vintersmitten: – Litt på hell

SYKDOMSBØLGE: Selv om antall innlagte med luftveisinfeksjon har økt de siste ukene, tror den assisterende helsedirektøren at den verste delen snart er over. Foto: Christine Skarstein Olsen/TV 2

Både korona- og influensasykdom har herjet gjennom desember. Nå tror Espen Rostrup Nakstad at hvert fall én av sykdommene har nådd smittetoppen.

Sykdom har preget flere familiers julefeiring denne desembermåneden.

I tillegg til økt smitte i befolkningen, har innleggelsestallene for korona og influensa hatt en økende trend de siste ukene, ifølge FHIs ferskeste ukesrapport.

Likevel mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at smittesituasjonen er bedre i år enn i fjor.

– Erfaringene fra pandemien er at folk flest møter færre mennesker i jula enn de gjør i en hektisk hverdagsuke. Derfor er det mer sannsynlig at toppen kommer i januar, slik den pleier å gjøre i et normalår.

SMITTESESONG: Både influensa- og koronasykdom herjer denne vinteren. Men det er ikke like ille som i fjor, ifølge Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Kontrollert

I de siste ukene av 2022 var det nemlig et kraftig hopp i influensasmitte blant den norske befolkningen. Mange omtalte sesongen som en «trippelepidemi» med både korona, influensa og RS-virus.

I år tror Nakstad at sykehusene vil ha bedre kontroll på sykdomsvinteren.

– Sykehusene tilpasser rutinemessig aktiviteten til influensasesongen. Likevel er det alltid krevende å håndtere en økning av pasienter samtidig som sykefraværet blant egne ansatte også stiger. Men vårt inntrykk er at sykehusene har jobbet veldig godt med dette år, sier han.

Selv om det også har vært en økning i antall pasienter på intensivavdelingene med luftveisinfeksjoner, mener Nakstad at situasjonen er langt fra kritisk.

INTENSIV: Desember er ofte en hektisk måned på intensivavdelinger i landet. Her fra intensivavdelingen på Bærum sykehus. Foto: Mari Linge Five / TV2

– Det er alltid hektisk på intensivavdelingene på denne årstiden, men vi har ikke fått rapportert om kritiske overbelegg så langt i julen. Liggetiden er lavere enn tidligere i pandemien, sier Nakstad.

Koronasmitten avtar

I uke 51 var det 607 innleggelser med påvist koronasmitte på norske sykehus, etter 743 i uke 50.



Nå tror den assisterende helsedirektøren at koronasmitten vil roe seg i tiden fremover.

– Det ser ut som den verste koronabølgen er litt på hell akkurat nå, mens influensaen fortsetter å stige uke for uke. Jeg tror det vil toppe seg med influensa i januar, mens koronasmitten vil fortsette å ligge relativt høyt gjennom den første delen av vinteren.

SENGEPOST: Intensivavdelingen ved sykehuset i Østfold. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det finnes ingen nasjonale restriksjoner for smittespredning, men Nakstad er tydelig på hva nordmenn bør være oppmerksomme på i forbindelse med smitteutbruddet.

– Vi har vært veldig tydelige på at det er lurt å holde seg hjemme ved luftveissykdom, både av hensyn til egen helse og for å unngå smittespredning som forårsaker høyt sykefravær og mange innleggelser.

– Det ser ut som mange fortsatt følger dette rådet, og det er vi glade for, fortsetter han.

Disse bør være oppmerksomme

På spørsmål om hvem som bør være ekstra forsiktige for å eksponere seg for smitte, svarer Nakstad at flertallet av de som ble innlagt med luftveisinfeksjon var eldre mennesker med underliggende sykdommer.

– Ofte er det luftveisinfeksjonen som utløser behovet for sykehusinnleggelse, fordi allmenntilstanden forverres. Noen pasienter innlegges også på grunn av alvorlig pustebesvær, forklarer han.

BLI HJEMME: Den assisterende helsedirektøren oppfordrer til å bli hjemme hvis man har symptomer på luftveisinfeksjon. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Han legger til at vaksineoppslutningen har vært god på senhøsten. Flere av de over 65 har tatt både influensavaksinen og oppfriskingsdose av koronavaksinen.

– Det bidrar til at andelen som blir alvorlig syke er veldig lav sammenlignet med tidligere i pandemien, sier den assisterende helsedirektøren.