Porsgrunn-drapet: Mor så at Oliver (22) ble drept

De pårørende reagerer sterkt på at sønnen ikke fikk hjelp fra politiet tidligere på drapsdagen. De mener drapet kunne vært unngått.

Politiet har avhørt moren til 22 år gamle Oliver Ravn Rønning, som ble drept i Porsgrunn natt til mandag.

I avhøret forklarte hun seg om hva hun ble vitne til, og hva som skjedde i timene før drapet.

Det opplyser bistandsadvokat Hanne Wold Johansen i Elden Advokatfirma i en pressemelding lørdag formiddag.

– Det å være vitne til drapet på sin egen sønn er umenneskelig opplevelse, og hun får nå nødvendig oppfølging av helsevesenet, sier Wold Johansen.

Reagerer sterkt

Hun ønsker ikke på nåværende tidspunkt å kommentere detaljer i saken.

De etterlatte reagerer sterkt på at sønnen deres ikke fikk hjelp fra politiet da han ba om det søndag. De er sterkt preget av tanken på at drapet kunne vært unngått.

– Det blir min oppgave fremover å rådgi de etterlatte i hvorvidt man skal forfølge politiets håndtering av både tidligere voldsanmeldelser og de vurderinger som ble gjort av politiet i timene forut for drapet, sier Wold Johansen.

SPERRET AV: Politiet sperret av et større område rundt boligen i Porsgrunn etter drapet. Foto: Annika Byrde / NTB

Den 18 år gamle samboeren til Oliver Ravn Rønning er siktet for drapet. Hun erkjenner å ha utøvd vold mot ham, men nekter straffskyld.

Siktede har samtykket i to uker i varetekt med brev- og besøksforbud.

Lørdag morgen skriver siktedes forsvarer, advokat Heidi Ysen, til TV 2 at hun ikke har noen kommentarer til bistandsadvokatens utspill.

Anmeldt tidligere

Tidligere denne uka spurte TV 2 om hvordan Sør-Øst politidistrikt vil evaluere sin egen innsats knyttet til kontakten de hadde med siktede og avdøde tidligere på drapsdagen.

Bare timer før drapet ringte den siktede kvinnen til politiet. Da hadde hun og den nå drepte 22-åringen oppsøkt legevakta i Porsgrunn grunnet en voldshendelse.



TEKNIKER: Politiets krimteknikere jobbet på åstedet også utover mandagen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

To ganger tidligere er siktede også anmeldt for vold mot avdøde, da de to bodde sammen i Kragerø i oktober. Begge sakene er henlagt.

På TV 2s spørsmål svarer påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen i Sør-Øst politidistrikt at politiet, ved større hendelser, alltid ser etter læringspunkter.

«I denne saken har vi funnet det riktig å informere Spesialenheten for politisaker som nå vurderer om det skal iverksettes etterforskning. Det er oss bekjent fortsatt ikke tatt noen avgjørelse. Evaluering/saksgjennomgang med fokus på læringspunkter vil naturlignok måtte ses i sammenheng med Spesialenhetens beslutning. Vi kan derfor fortsatt ikke si noe sikkert omkring dette», skriver Abrahamsen.