Populær trend kan gi eksem og blemmer

Den siste tiden har salget av hårprodukter med rosmarin eksplodert, etter at de har gått viralt på Tiktok. Det hevdes at de skal være bra for hårveksten.

Butikksjef Natasha Piljurovic i helsekostbutikken Life på Majorstuen i Oslo har tidligere fortalt TV 2 at hele kjeden har vært utsolgt for produktene.

Hudlegespesialist Hermund Feldborg mener ingrediensen rosmarin ikke er helt harmløs, spesielt for enkelte grupper.

Kan gi eksem og blemmer

Rosmarinolje er en såkalt eterisk olje, og Feldborg kaller den et naturlig produkt. Han mener likevel den ikke er helt harmløs.

Ved gjentatt bruk av slik olje risikerer du nemlig å utvikle kontaktallergi mot den.

ROSMARIN: Oljer med rosmarin har gått som en farsott på TikTok. Foto: Colourbox

– Det merker du i form av eksem og kløe, eller i verste fall blemmedannelse på områder som har kontakt med rosmarinen, sier Feldborg til TV 2.

Spesielt utsatt er du om du har eller har hatt atopisk eksem, eller har kontaktallergi mot andre stoffer, som nikkel eller parfyme.

– Har du kjent på det fra før, kan det være lurt å ikke kaste seg på trenden, sier Feldborg.

OPPFORDRING: Hudlege Hermund Feldborg oppfordrer til å være bevisst på bivirkningene av rosmarinolje. Foto: Victoria Rognlien

Krever langvarig bruk

Han understreker at kontaktallergi i noen tilfeller kan utvikles etter lite kontakt med oljen, men at det i de aller fleste tilfeller vil kreve langvarig bruk.

Feldborg jobber som hudlege ved Vestfold Hudlegesenter. Foreløpig har han ikke hatt pasienter inne med rosmarinallergi.

– Men det vil nok dukke opp om forbruk av stoffet blir vanligere, mener han.

Feldborg mener heller ikke at rosmarinolje er det beste du kan bruke for å få håret til å vokse raskere. Han slår et slag for sunt kosthold uten dietter, med tilstrekkelig med vitaminer.

– Skeptiske

Seniorrådgiver Anna Bistrup i Astma- og allergiforbundet sier de ikke har fått henvendelser fra noen som har fått allergisk reaksjon på rosmarin.

Hun er imidlertid kjent med fenomenet, og mener det kan være mørketall. På generell basis oppfordrer hun til å være forsiktig med bruk av slike produkter.

– Det finnes et utall Tiktok-trender og mye man utfordres til. På generelt grunnlag er vi skeptiske til en del av trendene med litt ukjent opphav, sier Bistrup til TV 2.

Ikke mottatt klager

Life Norge sier de og deres norske leverandører følger norske regler ved merking av produkter.

– Ved bruk av kosmetiske produkter og eller eteriske oljer følger det med bruksanvisning som skal følges, sier landssjef Marte Glenday Iversen i Life Norge.

Hun sier videre at man kan være allergisk mot nesten alle ingredienser, noe som også innebærer ingredienser som finnes i hårpleieprodukter.

Ifølge Iversen har ikke Life mottatt henvendelser fra kunder som har klaget på allergiske reaksjoner knyttet til rosmarinolje.