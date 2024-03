Populær medisin kan ha ny effekt

Nye funn viser at medisinen som rives ut av norske apotek, nå potensielt kan hjelpe mot nok et stort folkehelseproblem. Men overlege advarer.

En femdel av oss lever i dag med en etablert hjerte- og karsykdom, eller har høy risiko for det, ifølge Folkehelseinstituttet.

Nå mener den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk at de har svaret på hvordan denne risikoen kan reduseres betraktelig.

Løsningen heter Wegovy.

POPULÆRT: Slankemedisiner som Wegovy er svært populære i Norge, så vel som i resten av verden. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Viktige funn

Slankemedisinen kom på det norske markedet for ett år siden, og brukes av millioner av mennesker som ønsker å gå ned i vekt verden rundt.

Men i tillegg til at pasientene går ned flere titalls kilo, viser en fersk studie at risikoen for hjertesykdommer har gått betraktelig ned.

– Dette er viktige funn, sier overlege i Direktoratet for medisinske produkter (DMP), Sigurd Hortemo til TV 2.

KAN FÅ BETYDNING: Den nye studien kan potensielt være positivt for nordmenn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Den store studien det vises til har fulgt en gruppe pasienter med overvekt og hjerte-karsykdom over tre år. Den ene gruppen fikk Wegovy, mens den andre fikk placebo.

– Betydningsfull reduksjon

Av gruppen som fikk placebo, utviklet åtte prosent nye hjerte- og karsykdommer. Men i gruppen som fikk Wegovy, var det 6,5 prosent som fikk det.

– Det utgjør en reduksjon av risiko på 20 prosent, og dette er en betydningsfull reduksjon, sier Hortemo.

Funnene i studien er såpass gode at myndighetene i USA har gitt Wegovy en utvidet godkjennelse.

Det betyr at den kan markedsføres som en medisin med hjertefordeler.

– Ikke løsningen

Ole Christan Mjølstad er avdelingssjef og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim og leder i Norsk Cardiologisk Selskap.

Han sier at det ikke så lett å anslå hvor stor risikoøkning overvekt utgjør for hjerte- og karsykdommer.

ADVARSEL: Hjertespesialist Ole Christian Mjølstad advarer mot å tro at slankemedisiner er løsningen. Foto: Thomas B. Eckhoff / Legeforeningen

– Men vi vet at det er av betydning.

Mjølstad er tydelig på at funnene i studien, og godkjenningen fra USA er gode nyheter. Men han kommer også med en advarsel.

– Wegovy er ikke løsningen på problemet. Det er også en behandling som innebærer store kostnader, og det er viktig å ta diskusjonen på hvilken måte dette skal brukes i det forebyggende arbeidet, sier overlegen.

Mjølstad mener ikke-medikamentelle tiltak for å redusere vekt fortsatt må ha første prioritet.

– Også så må vi lage klare kjøreregler for når denne type medikamenter skal brukes for dem som kan ha størst nytte av det.

Prisen må ned

Selv om Hortemo i DMP er positiv til funnene i studien, understreker han at disse resultatene ikke uten videre kan overføres til alle med overvekt.

Han mener det en svakhet ved studien er at gruppen som deltok, allerede hadde hjerte- og karsykdommer før de startet på Wegovy.



– Spørsmålet er om disse legemidlene også reduserer risikoen for hele gruppen av overvektige, eller bare for de som allerede har hjerte- og karsykdom, sier overlegen.

Da Wegovy kom til Norge for ett år siden, besluttet DMP å si nei til at pasienter med sykelig overvekt skal få dekket medisinen av staten.

Årsaken er at Wegovy er for dyrt i forhold til de dokumenterte helseeffektene.



Dermed må pasientene betale rundt 3000 kroner i måneden for å få medisinen utskrevet.



– Det er to ting som kan gjøre at Wegovy blir tilgjengelig på blå resept ved sykelig overvekt. Det ene er at prisen går betraktelig ned, og det andre er at det kommer data som viser at medisinen har effekt for eksempel på hjerte- og karsykdommer.



– Kan ikke spekulere

Men før Norge kan bruke resultatene i den nye studien i sine vurderinger, er de avhengige av at det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) lander på samme beslutning som amerikanske helsemyndigheter.

Hortemo i DMP vil ikke svare på hvor stor sannsynlighet han mener det er for at EMA sier seg enig med amerikanerne.

SLANKEBOOM: Sigurd Hortemo og kollegaene i direktoratet for medisinske produkter bestemmer om en medisin blir godkjent i Norge eller ikke. De siste årene har slankemedisiner vært nøye diskutert. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er bra at vi har to uavhengige fagmiljøer som gjør uavhengige vurderinger. Sannsynligvis kommer EMA med et svar i løpet av våren.

TV 2 har spurt EMA om hvor langt unna de er en konklusjon.

– Vi jobber med søknaden nå, og kan ikke spekulere om når vi kommer til å konkludere, sier pressevakt Alessandro Faia.

Han understreker at de jobber helt uavhengig av amerikanske myndigheter.

– At de har gitt en godkjenning, har ingen innvirkning på våre vurderinger, seir Faia.