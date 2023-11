Populær hudpleieklinikk må betale kjempebot

Eger Skin Clinic i Oslo ble tidligere i vår avslørt i en landsomfattende aksjon mot en rekke av landets skjønnhetsklinikker.

Klinikken fikk en bot på 800.000 kroner for ulovlig markedsføring av Botox-lignende legemidler.

Svært alvorlig

Eger Skin Clinic (ESC) klaget på størrelsen på overtredelsesgebyret fra Legemiddelverket.

Nå har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at vedtaket fra Legemiddelverket står fast.

AVSLAG PÅ KLAGE: I sin klage til Helsedepartementet skrev Eger Skin Clinic (ESC) at selskapet ikke bestrider ileggelsen av overtredelsesgebyr, men at gebyrets størrelse bør ligge fra 100.000 til 200.000 kroner. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

«Departementets vurdering er at dette samlet sett er svært alvorlig, og at overtredelsen er grovt uaktsom», skriver Helsedepartementet i vedtak sendt til Elden Advokatfirma.

– Viktig signal



– Det er første gang i forbindelse med ulovlig markedsføring at vi bruker overtredelsesgebyr til å slå ned på ulovlig legemiddelreklame. Dette er et viktig signal fra oss om at vi ser svært alvorlig på klinikkens markedsføring, sier Christel Nyhus, seniorrådgiver for reklametilsyn i Statens legemiddelverk.

TV 2 har i en lengre periode hatt fokus på useriøse aktører i skjønnhetsindustrien. Våren 2023 fulgte myndighetene opp med en omfattende tilsynsaksjon.

– Hvilken betydning vil denne saken få når det gjelder å bekjempe ulovlig markedsføring av eksempelvis Botox?

– Det at vi nå har gitt vårt første overtredelsesgebyr til denne bransjen, håper vi fører til at flere klinikker retter opp i markedsføringen sin og ønsker å overholde reklameregelverket, sier Nyhus.

Kjendis-eier

– Vi klagde på botens størrelse som vi mente var uforholdsmessig høy, men tar naturligvis vedtaket til etterretning, sier presseansvarlig i Scandinavia Beauty, Geir Håvard Kvalheim.



I sin klage til Helsedepartementet skriver ESC at selskapet ikke bestrider ileggelsen av overtredelsesgebyr, men mener gebyrets størrelse bør ligge fra 100.000 til 200.000 kroner.

Før jul i fjor gikk Petter Stordalens Strawberry Equity inn som investor i selskapet Scandinavian Beauty, som eier flere hudpleieklinikker i Norge.

INN I KOSMETIKKBRASJEN: – Når vi så Eger, så var det klart for oss at denne merkevaren var Ferrarien i bransjen. Dette er den som setter bransjestandarden, sa Stordalen til E24 etter det ble kjent at Scandinavian Beauty kjøpte Eger Skin Clinic.

Stordalens selskap eier 1/3 av Scandinavian Beauty.

– Scandinavian Beauty overtok driften av Eger Skin Clinic våren 2023, og i denne prosessen ble vi klare over at de hadde brutt gjeldende lovverk mht. markedsføring og reklame, opplyser Kvalheim til TV 2.

Kvalheim påpeker at selskapet har tatt grep overfor klinikken.

– Vi applauderer et strengere regelverk som vi tror vil bidra til å fremme økt profesjonalitet i hele vår bransje, presiserer Kvalheim.

I klagen som ble avvist av Helsedepartementet gir ESC klart uttrykk for at det ikke er dokumentert at den ulovlige reklamen har gitt økonomisk fortjeneste.

Selskapet er pålagt å publisere et budskap om vedtaket på egne hjemmesider, men mener også at dette er feil og at det virker konkurransevridende.



Flere lovbrytere

Christel Nyhus i Statens legemiddelverk påpeker at klinikker som markedsfører kosmetiske inngrep må sette seg inn i regelverket.

– De må forstå det ansvaret de har, for vi mottar fremdeles mange tips om slik ulovlig markedsføring, sier hun til TV 2.

Statens legemiddelverk, Forbrukertilsynet og Statens helsetilsyn gjennomførte i mars 2023 en tilsynsaksjon for å avdekke lovstridig markedsføring for kosmetiske inngrep.

Fokus for tilsynsaksjonen var blant annet markedsføring av såkalt botulinum toksin, ofte omtalt som «Botox».