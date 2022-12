Populær artist tiltalt for drapsforsøk – tatt igjen

Artisten i 20-årene som er tiltalt for å ha skutt en person på Stovner i fjor høst, er anklaget for nye straffbare forhold.

DRAPSFORSØK: Store politistyrker på Stovner kort tid etter skyteepisoden i fjor høst. Politiet mener at en norsk artist sto bak. Foto: Frode Sunde / TV 2

I oktober i fjor ble en mindreårig gutt skutt i overkoppen på Stovner i Oslo.

En mann i 20-årene, som over tid har etablert seg som en populær artist, ble pågrepet og siktet for skytingen.

I mange uker satt han i varetekt før han ble løslatt i påvente av at etterforskningen skulle fullføres.

Tidligere i høst ble det kjent at statsadvokaten i Oslo mener at bevisene holder til å tiltale ham for drapsforsøk, og han skal møte i Oslo tingrett i mars.

Blir han dømt, risikerer artisten mange år i fengsel. Selv nekter han straffskyld i saken.

ÅSTED: Politiet avbildet mens de jobber ved åstedet for skyteepisoden i fjor høst. Foto: Frode Sunde / TV 2

Byttet plass i bilen

Noen dager etter at drapsforsøk-rettssaken er ferdig, må mannen møte i retten igjen.

Politiet mener at han begikk flere nye straffbare forhold etter at han slapp ut fra varetekt i skytesaken.

Den 28. august skal han ha kjørt bil i Oslo sentrum selv om han hadde 0,5 i promille. Ifølge politiet stoppet han i et lyskryss og flyttet seg fra førersetet til baksetet.

Han satte ikke på håndbrekket, noe som førte til at bilen trillet bakover. En politibil, som forsøkte å stoppe ham, måtte rygge for å unngå sammenstøt, ifølge tiltalen.

Gode anmeldelser

Etter denne episoden ble artisten tatt med til sentralarresten. Da fant politiet en foldekniv, noe som gjør at han også er tiltalt for å ha båret kniv på offentlig sted.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noen av disse forholdene, sier artistens forsvarer, advokat Usama Ahmad til TV 2.

VED POLITISTASJONEN: Åstedet for skyteepisoden var bare et steinkast fra politistasjonen på Stovner. Foto: Frode Sunde / TV 2

I tillegg til forholdene som fant sted 28. august, er han også tiltalt for å ha kjørt for fort to ganger, blant annet i juli i år. Da ble han tatt i 123 kilometer i timen i en 70-sone i Oslo.

Artisten har flere millioner avspillinger, og han har høstet gode anmeldelser for musikken sin.

Forsvarer Ahmad har tidligere avvist at dette er relevant for straffesaken.

Ifølge TV 2s opplysninger er ikke artisten tidligere domfelt, men han er av politiet tidligere omtalt som en «kjenning».

Skytesaken skal opp i Oslo tingrett fra 14. til 21. mars. Den andre skal behandles over én rettsdag den 24. mars.