Populær artist tiltalt for drapsforsøk – dette er bevisene

Artisten har ikke forklart seg for politiet, og det er uklart om han vil forklare seg i retten. En veske står igjen som det mest sentrale beviset mot ham.

POLITIAKSJON: Store politistyrker rykket ut til Stovner kort tid etter skyteepisoden 25. oktober 2021. Politiet mener at en norsk artist sto bak. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tirsdag møter den norske artisten i 20-årene i Oslo tingrett.

Ifølge tiltalen skjøt han en 17-åring i hofta med en Smith & Wesson-pistol på kvelden 25. oktober 2021.

Han har hele tiden nektet straffskyld for anklagene om drapsforsøk. Om det betyr at han nekter for å ha skutt 17-åringen, eller om han nekter staffskyld av andre grunner, vil ikke advokaten hans svare på.

– Vi forbereder oss nå til straffesaken og ønsker ikke å kommentere den, sier artistens forsvarer, advokat Usama Ahmad, til TV 2.

Hentet av kamerat

Påtalemyndigheten kommer uansett til å presentere en rekke beviser i retten. Blant annet vil de føre tre vitner som alle var i nærheten av åstedet da skuddene falt.

Etter det TV 2 forstår, har ingen av dem sett selve skytingen, men de har hørt skuddene og forklart seg om hva som skjedde i etterkant.

STOVNER: Politiet sperret av et stort område i forbindelse med skytingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det som uansett er klart, er at en 17 år gammel gutt ble truffet av ett av skuddene og hastet til sykehus. Skuddet traff hoftekammen og påførte ham betydelige skader, men han overlevde.

Politiet mener at artisten deretter ble plukket opp av en kamerat som kom kjørende i en bil. Dette er godt dokumentert, får TV 2 opplyst.

Kameraten står også tiltalt i saken. Påtalemyndigheten mener han skjulte artisten for politiet i en periode på ukjent sted. De mener også at han har slettet bevismateriale på telefonen sin.

Han nekter straffskyld, men heller ikke han har forklart seg for politiet. Hans forsvarer, advokat Fisnik Baki, ønsker ikke å kommentere saken.

Avslått telefon

Et lite stykke fra åstedet fant politiet en veske. I veska lå det blant annet Smith & Wesson-pistolen og en klesplagg som kan knyttes til den tiltalte artisten.

I RETTEN: Advokat Fisnik Baki (t.v.), her sammen med kollega Øyvind Bratlien, er svært ordknapp før neste ukes rettssak. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Artistens DNA er funnet på flere av gjenstandene i veska, og politiet har også en video av tiltalte i området før drapet, der han synlig bærer veska.

Forsvareren hans ønsker ikke å svare på hvordan han forklarer funnet av pistolen i veska.

Fordi hendelsen skjedde i en undergang, er den ikke fanget av overvåkningskameraer.

Videoer som politiet har beslaglagt, viser imidlertid både fornærmede og gjerningsmannen når de går ned i undergangen. Videoene vil bli spilt av i retten.

ÅSTED: Politiet mener at 17-åringen ble skutt i denne undergangen på Stovner. Foto: Frode Sunde / TV 2

Påtalemyndigheten vil også bruke de tiltaltes teledata i retten. Teledataene viser blant annet at artistens telefon skrur seg av på et tidspunkt etter hendelsen, får TV 2 opplyst.

Uklart motiv

Statsadvokat Peter André Johansen forteller at etterforskningen ikke har avdekket noen åpenbar konflikt mellom fornærmede og de tiltalte i saken.

– Om vi ikke skal spekulere, er det helt uklart for oss hva som er motivet her, sier Johansen til TV 2.

JAKTET: Det tok noe tid før politiet lyktes med å pågripe mannen som nå er tiltalt for drapsforsøk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han vil dokumentere hyppig kontakt mellom de to tiltalte. Det er godt kjent at de to er gode venner fra barndommen.

Johansen betegner bevisbildet i saken som «ganske sammensatt», og viser blant annet til tekniske bevis og vitneforklaringer.

– Fysiske og psykiske plager

Bistandsadvokaten til fornærmede, advokat Magnus Brekke Svanberg, vil ikke svare på hva hans klient har forklart om sin relasjon til de tiltalte.

Svanberg er tydelig på at hans klient er preget av hendelsen for halvannet år siden.

– Dette er en ung mann, og han har blitt utsatt for et drapsforsøk. Han har fysiske og psykiske plager etter det, sier han.

SIKRET BILDER: Politiet fotograferte i og rundt den aktuelle undergangen på Stovner i timene etter hendelsen i oktober 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå er fornærmede spent på å forklare seg for retten. Hele tirsdagen er satt av til hans forklaring.

– Det er en påkjenning, men jeg har inntrykk av at han ser frem til å bli ferdig med dette, sier Svanberg.

Millioner av avspillinger

Artisten som står tiltalt, har de siste årene etablert seg som en populær artist. Flere av sangene hans har millioner av avspillinger, og han har høstet gode anmeldelser for musikken sin.

Flere av tekstene handler om vold og narkotikasalg. Forsvarer Usama Ahmad har tidligere avvist at dette er relevant for straffesaken.

Ifølge TV 2s opplysninger er ikke artisten tidligere domfelt, men han er av politiet tidligere omtalt som en «kjenning».

Statsadvokat Johansen røper overfor TV 2 at han bruker statistikk når han skal argumentere for hva som er riktig straffutmåling i saken.

– Det er en statistisk økning i kroppsskader forårsaket av skytevåpen i Oslo siden 2019. Den statistikken vil jeg legge frem, og det vil jeg legge litt vekt på i saken. Sånn skal det jo ikke være, sier Johansen.

BEVÆPNET: Politiet fikk tillatelse til bevæpning i forbindelse med oppdraget. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter at han ble løslatt fra varetekt i forbindelse med drapsforsøk-etterforskningen, mener påtalemyndigheten at artisten igjen brøt loven.

Den 28. august 2022 skal han ha kjørt bil i Oslo sentrum selv om han hadde 0,5 i promille. Ifølge politiet stoppet han i et lyskryss og flyttet seg fra førersetet til baksetet.

Han satte ikke på håndbrekket, noe som førte til at bilen trillet bakover. En politibil, som forsøkte å stoppe ham, måtte rygge for å unngå sammenstøt, ifølge tiltalen.

To rettssaker på rad

Etter denne episoden ble artisten tatt med til sentralarresten. Da fant politiet en foldekniv, noe som gjør at han også er tiltalt for å ha båret kniv på offentlig sted.

I tillegg til forholdene som fant sted 28. august, er han også tiltalt for å ha kjørt for fort to ganger, blant annet i juli i fjor. Da ble han tatt i 123 kilometer i timen i en 70-sone i Oslo.

MØTER HER: Det er satt av seks dager til behandlingen av drapsforsøket i Oslo tingrett. Saken begynner tirsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Advokat Ahmad har ikke ønsket å svare på hvordan artisten stiller seg til disse anklagene.

Påtalemyndigheten har samlet anklagene opp i én tiltale. Den saken skal opp for retten 24. mars, få dager etter at drapsforsøk-saken er ferdig behandlet.