Populær artist nekter straffskyld – musikken hans blir viktig i retten

Artisten nekter straffskyld for anklager om omfattende narkotikasalg. Advokaten hans røper at artistkarrieren blir sentral under rettssaken.

Den populære artistens låter handler ofte om nettopp narkotikasalg, penger og manglende tillit til politiet.

Om to uker møter han i Oslo tingrett tiltalt for å solgt narkotika for minst 240.000 kroner mellom april og august i 2021.

Politiet fant kontantene under en ransaking, får TV 2 opplyst.

Samtidig har politiet funnet 185 gram MDMA, 109 gram kokain og 410 gram cannabis, som artisten og de tre andre er tiltalt for å ha oppbevart i en leilighet sentralt i Oslo.

Fant bilder og videoer

Artisten har ikke ønsket å forklare seg for politiet under etterforskningen, men kommer til å forklare seg i retten, opplyser forsvareren hans, advokat Sugin Varatharajan, til TV 2.

– Artistkarrieren hans vil bli sentral under bevisførselen fra vår side, sier Varatharajan.



– På hvilken måte?

– Det ønsker vi ikke å foregripe på nåværende tidspunkt, men det vil belyses under hovedforhandling, sier han.

I forbindelse med etterforskningen har politiet beslaglagt artistens telefon og funnet bilder og videoer som, etter det TV 2 forstår, vil bli ført som bevis under rettssaken.

MØTER HER: Rettssaken mot artisten og hans tre medtiltalte begynner 16. juni i Oslo tingrett. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge tiltalen er det også avdekket annonsering på sosiale medier og kontakt med mulige kjøpere, som påtalemyndigheten mener beviser at de har forsøkt å selge mer narkotika.

Artisten er også alene tiltalt for å ha oppbevart 28 gram cannabis og 0,8 gram kokain på en adresse få dager før han ble pågrepet. Dette erkjenner han straffskyld for.

Gutt ville ikke snakke

På et tidspunkt i begynnelsen av etterforskningen, høsten 2021, utvidet politiet siktelsen til også å gjelde menneskehandel.

Årsaken var at politiet mente det var sannsynlig at han fikk en gutt i 13-årsalderen til å selge narkotika for seg.

Bakgrunnen for siktelsen var blant annet en video som viser den unge gutten utenfor en oppgang i Oslo, der han står med en tykk seddelbunke. Etter hvert kommer artisten til stedet, og de to slår følge ned en trapp.

Slik TV 2 forstår det, har ikke politiet funnet noe av interesse på den unge guttens telefon, og gutten har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Politiet har ikke ønsket å svare på hvilke vurderinger som ligger til grunn for at menneskehandel ikke er en del av tiltalen.

Snakket i podkast

Sommeren 2021 skulle artisten etter planen opptre på en stor norsk festival.

Få dager i forveien måtte arrangørene kaste seg rundt og finne en erstatter. Da hadde artisten blitt pågrepet og varetektsfengslet i den omfattende narkotikasaken.

Artisten satt to måneder i varetekt før han ble løslatt. Siden har han lagt ut flere bilder på Snapchat der han blant annet skriver om «gjenåpning av butikken». Politiet mener han har brukt Snapchat til å selge narkotika.



TILBAKE PÅ MARKEDET: Kort tid etter at han ble løslatt fra varetekt, la den nå tiltalte artisten ut denne meldingen på Snapchat. TV 2 er kjent med at politiet over tid har fulgt med på aktiviteten hans på sosiale medier, der de mener han selger narkotika. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han har også lagt ut en animert video som viser at han sitter oppå en bil og kjører fra politiet.

I en av fengslingskjennelsene fra Oslo tingrett fremgår det at artisten hadde det vanskelig i varetekt, og at han mente fengselsoppholdet gikk utover karrieren som musiker.

Artisten har også, i vage formuleringer, snakket om den pågående straffesaken i en podkast han var med i. Der gir han uttrykk for at saken ikke er så ille som den ble fremstilt i mediene.