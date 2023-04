Populær artist etterlyst – meldte seg for politiet­

Artisten som denne uken ble dømt til fengsel for drapsforsøk, ble besluttet etterlyst. Fredag morgen meldte han seg for politiet.

I etterkant av dommen har den norske artisten byttet forsvarer til advokat Øyvind Bratlien.

Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Onsdag ble artisten dømt til seks år og seks måneder i fengsel, for en skyteepisode i oktober 2021.

Domfelte har vært en fri mann siden han ble løslatt fra varetekt.

NY FORSVARER: Øyvind Bratlien har tatt over rollen som domfeltes forsvarer. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Teledata og våpenfunn



Bakgrunnen for dommen er at tingretten mener artisten utsatte en 17 år gammel gutt for drapsforsøk.

Dommen er imidlertid langt mildere enn Oslo statsadvokatembeters påstand, som var på ti år.

Skyteepisoden fant sted på Stovner den 25. oktober i 2021. I en undergang som brukes av fotgjengere og syklister ble den da 17 år gamle gutten skutt.

Det tok tre dager før artisten, som i mellomtiden hadde blitt etterlyst, meldte seg for politiet.



Noen av de viktigste bevisene i saken mot artisten var teledata fra mobiltelefonen hans, samt en veske med en pistol som ble funnet i nærheten av åstedet.

FANT DENNE: I denne vesken som politiet fant, lå det en pistol og en finlandshette. Foto: Politiet Foto: Politiet

Artistens DNA er funnet på flere av gjenstandene i veska, og politiet har også en video av tiltalte i området før skytingen, der han synlig bærer veska.



Varsler anke

Artisten har selv hele tiden nektet straffskyld for drapsforsøk.



Etter at dommen ble kjent for offentligheten på onsdag, uttalte hans daværende forsvarer, Usama Ahmad, at dommen vil bli anket.

– Min klient tar dommen med fatning, men han er helt tydelig på at dette ikke er et drapsforsøk og dommen vil ankes, uttalte Ahmad til TV 2.



Ser bort fra sangtekster

I retten brukte aktor, statsadvokat Peter André Johnsen, tid på at han mener artisten har stor innflytelse i sitt nærmiljø, og at det må reageres sterkere på skyting på åpen gate fordi politiet ser stadig flere slike saker.



AKTOR: Statsadvokat Peter André Johansen førte saken i retten for påtalemyndigheten. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

I 2019 mottok Oslo politidistrikt 5 anmeldelser knyttet til skyting på åpen gate i Oslo. I 2020 steg tallet til 12 anmeldelser. I 2021 og 2022 var tallet henholdsvis 20 og 22 anmeldelser.

Statsadvokaten viste dessuten til at flere av artistens sangtekster er «åpenbart voldsromantiserende».



I dommen fra Oslo tingrett går det frem at dommerne mener at offerets unge alder er et skjerpende element, men det legges ikke vekt på artistens sangtekster eller påståtte posisjon i ungdomsmiljøet.