Populær artist blir sittende i fengsel

SENTRALT: 25. oktober i 2021 ble en 17 år gammel gutt skutt like ved Stovner senter øst i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

18. april i år ble den norske artisten i 20-årene dømt for drapsforsøk. Dommen er anket av begge parter, men artisten får ikke nyte livet i frihet frem til ankesaken.

Det kommer frem av en fersk kjennelse fra Oslo tingrett.

Retten mener det foreligger et særlig strengt mistankegrunnlag og at det vil støte allmenhetens rettsfølelse dersom artisten løslates.

I april ble han dømt til seks og et halvt år i fengsel for å ha forsøkt å drepe en da 17 år gammel gutt i en undergang på Stovner 25. oktober i 2021.

«Løslatelse etter at det foreligger domfellelse kan skape utrygghet hos allmenheten og særlig i nærområdet på Stovner», skriver tingretten.

Artisten har hele veien nektet straffskyld. Ankesaken begynner i Borgarting lagmannsrett 12. september i år.

– Magert med rettspraksis

Artistens forrige forsvarer, advokat Usama Ahmad, varslet umiddelbart etter at dommen falt at den kom til å bli anket.

Også påtalemyndigheten har anket tingrettsdommen, fordi de anser saken å være prinsipiell.

BEVIS: Ikke langt fra åstedet fant politiet en pistol i denne vesken. Artistens DNA ble også funnet i vesken. Foto: Politiet

Statsadvokat Peter André Johansen ba i sin prosedyre om at artisten i 20-årene dømmes til 10 års fengsel, altså tre og et halvt år mer enn han fikk i tingretten. Nå er det Johansen kollega, statsadvokat Geir Evanger, som har tatt over saken.

– Vi ser på denne saken som prinsipiell når det gjelder straffutmåling. Vi synes det er litt magert med rettspraksis på et fenomen som tiltar, og det er grunnen til at vi har anket, sier Evanger.

STATSADVOKAT: Geir Evanger skal føre påtalemyndighetens sak for lagmannsretten. Foto: Simen Askjer / TV 2

Fenomenet han sikter til er skyting på offentlig sted.

Artisten har byttet forsvarer og representeres nå av advokat Øyvind Bratlien. Frem til nå har siktede ikke forklart seg om saken i det hele tatt.

Bratlien ønsker ikke å kommentere denne artikkelen.

Politiet skal avfyre skudd



Noen av de viktigste bevisene i saken mot artisten var teledata fra mobiltelefonen hans, samt en veske med en pistol som ble funnet i nærheten av åstedet.

Etter hendelsen ble artisten i 20-årene etterlyst av politiet, som ikke klarte å finne ham. Tre dager senere meldte han seg. Siden han ble pågrepet har han ikke ønsket å forklare seg i det hele tatt.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien forsvarer artisten. Her er han tilfeldigvis avbildet på åstedet i forbindelse med en annen sak. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I tingretten oppstod det usikkerhet knyttet til om det ble løsnet ett eller to skudd den aktuelle kvelden. I avhør med politiet forklarte skuddofferet at han hørte to skudd.

I retten sa han derimot at han var usikker på om det var tilfellet, eller om han oppfattet ekko fra gangtunnelen som skudd nummer to.

Flere av vitnene ga uttrykk for usikkerhet knyttet til det samme, og tingretten lot tvilen komme tiltalte til gode.

HALVAUTOMATISK: Politiet mener at artisten brukte denne pistolen. Foto: Politiet

Statsadvokaten har derfor bedt politiet om å dra til åstedet for å prøveskyte i tunnelen. De skal ikke avfyre skarpe skudd, men ta opp lyden av løsskudd for å sjekke om det oppstår ekko i tunnelen.

Ser bort fra sangtekster



I retten brukte Statsadvokat Johansen tid på at han mener artisten har stor innflytelse på sitt nærmiljø, og at det må reageres sterkere på skyting på åpen gate fordi politiet stadig ser flere slike saker.



I 2019 mottok Oslo politidistrikt 5 anmeldelser knyttet til skyting på åpen gate i Oslo. I 2020 steg tallet til 12 anmeldelser. I 2021 og 2022 var tallet henholdsvis 20 og 22 anmeldelser.

Statsadvokaten viste dessuten til at flere av artistens sangtekster er «åpenbart voldsromantiserende».

I tillegg sa statsadvokaten at han mener artisten bidrar til en kodeks der ingen vitner tør eller ønsker å snakke med politiet.

I dommen fra Oslo tingrett går det frem at dommerne mener at offerets unge alder er et skjerpende element, men det legges ikke vekt på artistens sangtekster eller påståtte posisjon i ungdomsmiljøet.