Pølser og politikk: Derfor er det kaos i Sverige

STOCKHOLM/ESKILSTUNA (TV 2): Det er dødt løp mellom blå og rød side to dager før det svenske valget, og på begge sider er det stridigheter om hvem som skal sitte i regjering.

Det blir en valgthriller når svenskene går til urnene på søndag, og spenningen stopper ikke på valgnatta!

For begge statsministerkandidatene, Ulf Kristersson og Magdalena Andersson, har en jobb å gjøre med å samle et regjeringsalternativ med nok støtte i Riksdagen.

I dag styres Sverige av en mindretallsregjering med kun Socialdemokraterna (S).

Sittende statsminister Magdalena Andersson (S) har sagt hun kan samarbeide i sak med alle utenom Sverigedemokraterna (SD), men holder regjeringsdøren åpen for:

Miljøpartiet (MP)

Liberalerne (L)

Og Centerpartiet (C)

Centerpartiets partileder Annie Lööf har tidligere i valgkampen pekt på Andersson som den beste statsministerkandidaten, og åpnet for å sitte i en S-ledet regjering.

HAR PEKT PÅ ANDERSSON: C-leder Annie Lööf har sagt at hun ser på Magdalena Andersson som den beste statsministerkandidaten, men har ikke smelt igjen døra helt for høyresiden. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Men få dager før valget har pipa fått en litt annen lyd.

Lööf vil nå ikke binde seg til noen av blokkene, og sier hun vil snakke med både Kristersson og Andersson på valgnatten.

– Det kommende døgnet kommer jeg nok til å ha kontakt med både Ulf Kristersson (M) og Magdalena Andersson (S), sier Lööf til TV 2.

Om M kutter båndene til de omdiskuterte Sverigedemokraterna (SD) er nemlig Lööf åpen for å gå tilbake til blå side.

I tillegg til et vinglete centerparti må Andersson forholde seg til SVs søsterparti Vänsterpartiet, som har sagt at de vil ha en plass i regjeringen for å slippe fram Andersson som statsminister. I Sverige må en nemlig «slippes fram» ved unngå flertall mot seg i Riksdagen før en blir statsminister.

Til TV 2 forklarer V-leder Nooshi Dadgostar kravet slik:

– Hvorfor skulle mine velgere vært mindre verdt enn Socialdemokraterne eller Centerpartiets? Det er et veldig enkelt demokratisk prinsipp.

EKSPOLISV: Både Nooshi Dadgostar og Magdalena Andersson er tidligere svømmere, men Dadgostar mener hun er den mest eksplosive svømmeren av de to. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Men verken Centerpartiet eller Socialdemokraterna vil ha Vänsterpartiet i regjering. Centerpartiet er i tillegg skeptisk til å slippe inn Miljøpartiet (MP) i regjering.

MP mener på sin side at det etter en mandatperiode med flere regjeringskriser er på tide med en flertallsregjering.

– Vi trenger en regjering med flertall, og vi vil sitte med Socialdemokraterna, Centerpartiet og Vänsterpartiet, sier MP-talsperson Märta Stenevi til TV 2.

Hun tar gjerne på seg rollen som fredsmekler på rød side etter valget for å samle troppene, om ikke Andersson klarer det.

– Vi har jo en lang tradisjon for å være brobyggere, men mitt håp er at Andersson nå klarer å samle sitt lag, sier Stenevi.

– Magdalena Andersson, er du sikker på du har orden på laget ditt?

– Jeg vil ikke si at vi har lag. Vi har hatt en blokkpolitikk i Sverige og det har ikke vært bra for landet vårt. Jeg har også åpnet for samarbeid med alle utenom Sverigedemokraterna, sier Andersson til TV 2.

TØFF INNSPURT: S-leder og statsminister Magdalena Andersson har vært statsminister i ni måneder for Socialdemokraterna, men parti har styrt landet de siste åtte årene. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Størst – men på utsiden

At Venstres søsterparti Liberalerne skal skifte side sitter langt inne, ifølge partileder Johan Pehrson.

Han vil sitte i regjering med:

Kristdemokraterna (KD)

Og Moderaterna (M)

Men også denne blå konstellasjonen er i mindretall, og trenger derfor støtte fra Sverigedemokraterna (SD).

– Vi vil gjerne inn i en ny regjering. Vi håper vi blir så store at vi kan lede en ny regjering, sier Åkesson til TV 2.

Selv om SD ser ut til å bli det største partiet på blå side er det ingen av de andre partiene som vil ha dem med med. L-leder Johan Pehrson er likevel ikke så bekymret for å miste støtten fra SD selv om partiet blir stående på utsiden.

– Om de ikke er fornøyd med den liberale/borgerlige-regjeringen så får de sette inn Socialdemokraterne i stedet, da. Det er jo også et signal til velgerne, sier Pehrson til TV 2.

Grisen i sekken

Kristdemokraterna er tydelig på sin drømmeregjering, og der er Liberalerna på gangen:

– Vi vil sitte i regjering med Moderaterna og ha budsjettsamarbeid med Sverigedemokraterna og Liberalerna, sier KD-leder Ebba Busch til TV 2.

NY REKVISITT: I tillegg pølsen er "grisen i sekken" fast innslag på torgmøter i Ebba Busch sin valginnspurt. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Hun har brukt store deler av valgkampen på å vifte på to rekvisitter – en falukorv for å illustrere stigende matpriser og en kosebamse-gris i en sekk for å, ja ... Hun får forklare selv:

– Det er et svensk uttrykk at man ikke skal kjøpe grisen i sekken. Det handler om at man ikke skal kjøpe noe som man ikke vet hva er. Mens Ulf Kristerssons lag står sterkt med fire partier som kan bli enig om alt fra innvandring og rettspolitikk til energipolitikk, har Magdalena Andersson et regjeringsalternativ som er helt splittet. Stemmer man på noen av de fire rødgrønne partiene så kjøper man grisen i sekken, mener Busch.

– Men er regjeringsalternativet på blå side så klart? Du er ikke villig til å sitte i regjering med Sverigedemokraterna?

– Nei, men man bør notere seg at Åkesson ikke stiller ultimatum om å sitte i regjering.

– Hva er logikken i at det er greit å ha et budsjettsamarbeid, men ikke sitte i regjering sammen?

– Det handler om at i en regjering må det være konsensus om alle saker. Jeg tror også at SD vil få fram sitt særpreg bedre utenfor regjering, slik Frp opplevde etter de forlot Solberg-regjeringen i forrige mandatperiode, sier Busch.

M-leder og statsministerkandidat på blå side, Ulf Kristersson, har bare et parti han trekker fram som en åpenbar regjeringspartner.

– Ebba og jeg har forberedt oss på dette i mange år. Så jeg tenker å bygge en borgerlig regjering, og KD er det åpenbare alternativet her, sier Kristersson til TV 2.

– Er det demokratisk å stenge ut SD når de har så stor støtte?

– Vi kan samarbeide med SD i Riksdagen, men en regjering må ta 10.000 beslutninger i året, og være helt enige i hver beslutning og det kan vi og KD, sier Kristersson.

I denne videoen kan du lære om de viktigste sakene i det svenske valget: