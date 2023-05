Pollensesongen i gang – verre enn i fjor

Den beryktede pollensesongen er i gang for fullt. For allergikerne var fjoråret et lite pust i bakken, men i år kan rennende nese og nysing gjøre et solid comeback.

BJØRKEPOLLEN: Pollen fra bjørk er den største plageånden for nordmenn. I år forventes store mengder. Foto: Frode Sunde / TV 2

– I fjor var rekordmildt, sier pollenanalytiker Trond Einar Brobakk i Norges Astma- og Allergiforbund om fjorårets bjørkepollensesong.

Det skulle derfor ikke så mye til for at årets sesong ble verre for pollenallergikere.

Lave temperaturer og nedbør satte en demper på vårstemningen for de fleste, men for pollenallergikere var det godt nytt. Vedvarende regn renser nemlig lufta for pollen, og utsatte spredningen.



– Sesongen startet så vidt opp i april, men så kom det dårligere vær som bremsa opp sesongen, forklarer Brobakk.



Fint vær – mer allergi

Nå har imidlertid været snudd og de siste ukene har det vært varmere temperaturer flere steder i Norge.

Det anslås at over en million nordmenn har en form for pollenallergi, og bjørkepollen er den vanligste sorten å reagere på. I tillegg kommer den vanligvis i store mengder i Norge.

Foto: Skjermdump NAAF.no

Pollenkalenderen fra Norges Astma- og Allergiforbund viser at spredningen av bjørkepollen starter i mai. Senere på sommeren kommer gresspollen, før burot-pollen runder av sesongen.

Forebygg og følg med

Brobakk råder pollenallergikere til å rådføre seg med legen sin nå som pollensesongen er i gang.



– Snakk med legen din og få rett medisiner, sier han.



I tillegg oppfordrer han allergikerne til å følge med på pollenvarselet for å finne ut når man burde starte med forebyggende medisiner.

ALLERGI: Mange plages av pollenallergi. Årets sesong ser ut til å bli verre enn fjoråret, som var rekordmildt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det er anbefalt å starte med medisiner én uke før spredningen av pollentypen du er allergisk mot starter, for å få mest mulig ut av medisinene.

Skal du reise ut av Norge, kan du sjekke pollenvarselet på polleninfo.org. Her bidrar NAAF og andre pollenvarslere i Europa med sine prognoser.