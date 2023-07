Politivarsler: – Jeg ble hemmelig overvåket

KLAR FOR RETTSSAK: Alexander Karlsen, rådgiver i Politiets IT-enhet og tillitsvalgt, har sakspapirer og dokumenter klar for ankesak. Han har saksøkt sin arbeidsgiver politiet. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

– Jeg ble utestengt fra jobben i over tre måneder etter å ha varslet på at arbeidsgiver etterforsket meg hemmelig, sier Alexander Karlsen, rådgiver i politiets IT-enhet og tillitsvalgt i fagforeningen NTL.

Konflikten med arbeidsgiver startet derimot før det ifølge Karlsen ble iverksatt «hemmelig» etterforskning mot ham høsten 2021.

«Ufin lederoppførsel»

I perioden 2017 til 2020 varslet Karlsen på flere forhold på arbeidsplassen.



– Det var flere ulike forhold som blant annet omhandlet om «ufin» lederoppførsel mot kvinnelig ansatte, brudd på arbeidstidsbestemmelsene og brudd på personvernregler, forklarer Karlsen til TV 2.

DOKUMENTER: Alexander Karlsen viser TV 2 en rekke dokumenter som han vil presentere i det han håper blir en ankesak til høsten. Foto: Haakon Eliassen

Arbeidsgiver mente at dette ikke har vært å betrakte som varslinger.

Karlsen stevnet så arbeidsgiver for retten i november 2021. Han saksøkte arbeidsgiver for å ikke ha håndtert varslene korrekt og mener at han også ble utsatt for gjengjeldelse.

– Jeg mener jeg ble usaklig forskjellsbehandlet da jeg ønsket å forbedre min kompetanse innen data- og informasjonssikkerhet. Og når jeg søkte andre IT-studier, fikk jeg avslag der kollegaer med samme arbeidsoppgaver fikk innvilget, forklarer Karlsen.



Tapte første rettsrunde

Karlsen tapte saken i tingretten.

– Tingrettsdommen konkluderte med at jeg ikke kvalifiserer som en varsler, og dermed kan jeg ikke ha blitt straffet for å ha varslet, sier Karlsen.

Han har anket dommen som ikke er rettskraftig.

Karlsen har også varslet Datatilsynet og Økokrim om kritikkverdige forhold.

Her slår tingretten fast at Karlsen er å anse som en varsler.

Hemmelig etterforskning

I desember 2021, etter at han saksøkte arbeidsgiver, fikk Karlsen vite at han var etterforsket av arbeidsgiver grunnet mistanke om brudd på taushetsplikten.

– Jeg avdekket at det var opprettet et søk som gjennomgikk mine aktiviteter, atferdsmønster og når jeg logget meg inn og ut av datasystemene, sier Karlsen til TV 2.

OVERVÅKER: Alexander Karlsen jobber med å overvåke politietatens IT-tjenester og skal sørge for at systemene fungerer. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

– Dette er et ulovlig kontrolltiltak som ikke ble drøftet med tillitsvalgte. Politiets IT-enhet har ikke myndighet til å etterforske egne ansatte. Det er et ansvar som tilfaller Spesialenheten for politisaker, mener Karlsen.



Karlsen varslet fagforeningen, som igjen varslet ledelsen om at noen hadde gått igjennom hans digitale aktiviteter i politiets system.



Etter dette ble Karlsen utestengt fra jobben. Han inngikk en skriftlig avtale med arbeidsgiver om permisjon med lønn og utestengelse 22. desember 2021.

Utestengelsen skulle opphørt den 11. januar, men ble ikke opphevet før 7. april 2022.

Etter dette var Karlsen sykmeldt fram til februar 2023. Nå er han i permisjon fram til februar 2024.



– Grunnløse bekymringer

Etterforskningen, som Karlsen mener var ulovlig, konkluderte med at bekymringene var grunnløse.

Ifølge Karlsen ble det under rettssaken opplyst at arbeidsgivers hemmelige etterforskning av Karlsen var basert på et varsel fra en politileder.

Dette var samme leder som Karlsen hadde varslet på i perioden 2017–2020.

Karlsen har anmeldt etterforskningen til Spesialenheten for politisaker.

FORBEREDER SØKSMÅL: Alexander Karlsen ser frem til ankesak og håper den blir gjennomført kommende høst. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

– Ferdig etterforsket

– Saken er ferdig etterforsket og ligger til påtaleavgjørelser hos sjef for spesialenheten, opplyser påtalefaglig etterforskningsleder Thomas Arntsen i Spesialenheten for politisaker til TV 2.

I anmeldelsen skriver Karlsen bl.a. at:

«Han har uhjemlet innhentet loggundersøkelse og gjennomgang av mine elektroniske spor fra et av politiets systemer våren 2021 og for å selv etterforske mulig brudd på Straffeloven §209 Brudd på taushetsplikt.»

«Han har ikke utført sin tjenesteplikt i saksbehandling i en eller flere varslingssaker ved blant annet å ikke behandle ytringer om lovbrudd etter varslingsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.»

Uenig i dom

TV 2 har kontaktet to eksperter på varsling. De er begge overrasket og reagerer på at Karlsen tapte søksmålet i tingretten.

– En slik innstramming er vanskelig å se at kan være i tråd med lovgivers intensjon, sier Brita Bjørkelo, professor i forskningsavdelingen ved Politihøgskolen.

– Det er ikke noe i denne dommen som tyder på at man virkelig har forstått hva varslingsinstituttet er, sier advokat Birthe Maria Eriksen.

EKSPERT PÅ FELTET: Advokat Birthe Eriksen er blant landets fremste eksperter på varsling og har blant annet representert politiansatte i tidligere varslersaker. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Ifølge Politiforum ble det registrert en kraftig økning i antall varslingssaker i politiet i 2022.



REKORDMANGE VARSLINGSSAKER Antallet varslingssaker i politiet øker. Det viser politietatens HMS-årsrapport for 2022. I fjor ble det særlig varslet om kritikkverdig ledelse, mobbing, seksuell trakassering, utilbørlig adferd, fryktkultur, og uforsvarlig arbeidsmiljø. Mens det i fjor ble meldt inn 39 varslingssaker fra politidistrikt og særorgan, ble det til sammenligning «bare» meldt inn 29 saker i 2021, 27 i 2020 og 23 i 2019. «Årsaken til at antallet varslingssaker har økt kan være flere årsaker. Et økt fokus på varsling i arbeidslivet generelt og i media kan være en av årsakene.», skriver seksjonssjef Frode Aarum, i arbeidsrettsseksjonen i POD i en e-post til Politiforum.. Kilde: Politiforum

– Ikke lovgivers intensjon



Brita Bjørkelo, professor i forskningsavdelingen ved Politihøgskolen, påpeker at det er få arbeidstakere som tørr å si ifra om kritikkverdige forhold.

UENIG: Brita Bjørkelo, professor i forskningsavdelingen ved Politihøgskolen, er uenig med tingrettsdommer. Foto: Politihøgskolen

– Dommen vil, hvis den blir stående, lage presedens for hva som er terskelen for å anse som varsling. En slik innstramming er vanskelig å se at kan være i tråd med lovgivers intensjon, påpeker Bjørkelo overfor TV 2.

At den minoriteten av arbeidstakere som sier ifra om kritikkverdige forhold skal risikere at deres handlinger ikke vurderes som varsling er ikke i tråd med intensjonen bak varslingsparagrafene.

– Målet med lovverket er å gjøre med forholdene det sies ifra om, mener Bjørkelo.

– Går etter tillitsvalgte

Advokat Birthe Maria Eriksen mener varslervernet til tillitsvalgte burde vært enda sterkere enn det som gjelder for ordinære ansatte.

– Det har jeg begrunnet med at tillitsvalgte ofte bistår medlemmer som har varslet, og ofte ytrer seg kritisk om forhold i den forbindelse. Når man er ferdig med saken knyttet til medlemmet, så ser vi ikke så sjelden at man går etter den tillitsvalgte med represalier, erfarer Eriksen.

SPENT VARSLER: – Blir denne dommen stående vil den senke varslervernet betraktelig for varslere i arbeidslivet og skape usikkerhet for når noe er et «varsel», sier Alexander Karlsen. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Vil ikke kommentere

TV 2 har hatt flere runder med e-post utvekslinger med Politidirektoratet som kommenterer saken og deler av det Karlsen forteller.

Men nylig valgte POD å trekke tilbake kommentarene som var gitt og erstatte disse med denne kommentaren fra POD:

«Pod ønsker ikke en prosess hvor det i detalj spilles frem og tilbake, det er ikke hensiktsmessig for fremstillingen av saken.»

Karlsen håper at ankesaken blir gjennomført i løpet av høsten 2023. Han er i permisjon til februar 2024 og formelt fortsatt ansatt i politietaten.