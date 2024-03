Polititoppen skjønte ikke hva som traff henne

– Du kan ta fra meg mye, men ikke hormonplasteret, sier lederen i Politiets Fellesforbund. Unn Alma Skatvold (51) vil kjempe for kvinnelig politi i overgangsalderen.

– Jeg var ikke forberedt på de store psykiske svingningene jeg har opplevd, det å være så langt nede. Det skremte meg faktisk ganske mye, sier Unn Alma Skatvold (51).



Det tok en stund før lederen i Politiets Fellesforbund forsto hva som skjedde med henne. Hverdagen og jobben ble plutselig langt mer krevende. Hun ble sint på seg selv, og tenkte hun måtte ta seg sammen.

– Da jeg fikk forståelse for at jeg rett og slett er i overgangsalderen, ga det meg en pause fra å være sinna på meg selv, sier Skatvold.

Nå vil den første kvinnelige lederen i Politiets største fagforening ha overgangsalderen på dagsorden – og tilrettelegging på arbeidsplassen.



Alvorlige plager

De fleste kjenner til hetetokter og blødningsforstyrrelser som et symptom på overgangsalderen, som for de fleste slår inn i 50-årsalderen. Mindre kjent er smerter i ledd, søvnvansker, angst og depresjon.



Om lag 30 prosent av kvinnene får alvorlige plager.

For Skatvold kom hjelpen i form av hormonbehandling. Hun sover bedre, er mindre varm, og opplever at humørsvingningene er mindre enn før.

– Du kan ta fra meg mye, men ikke ta fra meg hormonplastrene. Da kan jeg bli ganske sinna!

Må stå lenger i jobb

Skatvold tror vi er på vei inn i en arbeidssituasjon der det må være mye mer individuell tilrettelegging, uavhengig av kjønn, og i alle livsfaser.



– Men overgangsalder er tema nå, fordi det ikke har vært det før. Man har på en måte lagt lokk på det, hysjet det ned, og kanskje flirt litt av det egentlig?

– Hvis vi, som en opprinnelig mannsdominert, litt konservativ etat, kan være med å sette et preg her, hadde det vært innmari bra, sier forbundslederen.

Det er 37 prosent kvinnelige ansatte i politiet i dag. Hvor mange som jobber i operativ tjeneste, finnes det ikke eksakte tall på – men trolig ligger det på rundt 27 prosent, ifølge Politidirektoratet.



– Vi er helt avhengige av at flere kvinner i politiet står lenger i operativ tjeneste fremover, sier Skatvold.

I operativ tjeneste kan man i perioder utsettes for kraftige fysiske og psykiske påkjenninger, der kraftige overgangsplager kan få uheldige utslag, forteller hun.

– Du kan stå i ganske tøffe oppdrag, hvor du på sekunder skal avgjøre ting som er ganske alvorlig. Da har det noe å si at man er uthvilt, skjerpet og klar.

Hva er overgangsalder og menopause? Menopause defineres ved en kvinnes siste menstruasjon. For de fleste kvinner skjer dette rundt 50-årsalderen. En udefinert tidsperiode før og etter menopause kalles overgangsalder. Overgangsalderen starter noen år før menstruasjonen forsvinner helt. Har du store plager i overgangsalderen, finnes det flere typer behandling. Noen kvinner har ingen plager gjennom overgangsalderen, men de fleste får ett eller flere symptomer. De vanligste symptomene ved overgangsalder: Hetetokter der du plutselig føler deg varm, svetter og blir rød i ansiktet. De kan være milde eller så sterke at de vekker deg om natten. Noen opplever at hetetoktene kan utløses av koffeinen i kaffe, sterkt krydret mat, varm drikke eller av alkohol. Nattesvette, ofte i forbindelse med hetetokter. Nattesvette kan imidlertid også ha andre årsaker, så oppsøk lege dersom du har dette problemet. Slimhinnen i skjeden blir tynnere og tørrere i overgangsalderen. Dette kan gi kløe og gjøre samleie smertefullt. Mindre sexlyst. Søvnvansker. Du kan både få innsovningsvansker, nattlig oppvåkning på grunn av hetetokter og våkne tidligere enn normalt. Vektøkning, mindre muskelstyrke og mer fett rundt midjen. Det er imidlertid vanskelig å vite om dette skyldes hormonforandringer eller aldring. Tristhet, depresjon og humørsvingninger. Noen føler seg mer engstelig og glemmer lettere. Plagene blir ofte mildere eller borte etter 3–7 år. Kilder: Helse-Norge, Store norske leksikon, Hetetokter og kalde fakta av Helena Enger Eksempel på bodytext i en faktaboks …

Inspirasjonen har Skatvold hentet fra en jobbtur til England. Der møtte hun britisk politi: De hever ikke lenger et øyebryn over tilretteleggingen kvinner får tilbud om på arbeidsplassen.



For det britiske parlamentet, i tillegg til 600 selskaper, er erklært «menopausevennlige». Blant annet opereres det med fleksibel arbeidstid, opplæring av ledelse og medisinsk hjelp, bordvifter og uniformer som «puster».

Skatvold er klar på at tilrettelegging er både krevende og kostbart for et politi som allerede strever med ressurser – men mener det er avgjørende på sikt.

– Det er sånn man får folk til å stå lenger i tjenesten, stå lenger i en turnus og i operativ tjeneste. Jeg tror vi er helt avhengige av det.

«Det glade budskap»



Det er mange kvinner, i likhet med Skatvold, som bruker lang tid på å forstå at det er overgangsalderen som har inntruffet.

– Norske kvinner er ikke veldig godt informert om overgangsalderen, sier gynekolog og overlege ved Volvat, Helena Enger.

En tredel kvinner får milde plager, en tredel midt på treet-plager, og en tredel alvorlige plager, forteller hun.

– Men vet kvinner hva de kan være plaget av? Og fanger de opp signalene, slik at de som trenger det kan få hjelp?

KUNNSKAP ER MAKT: Sier Helena Enger, og oppfordrer kvinner til å tilegne seg informasjon. Foto: Per Haugen / TV 2

Enger vil «spre det glade budskap»: I tillegg til å søke kunnskap om overgangsalderen selv, bør man dele sine opplevelser med andre kvinner.

Kvinner har 60 prosent mer sykefravær enn menn, ifølge en ny undersøkelse. Enger tror en del av forklaringen kan være overgangsalder, for det er liten tvil om at kvinner med uttalte plager får det tøffere på jobben.

– Å sitte i eller lede et møte, og få så kraftige hetetokter at du blir helt våt eller får vansker med å konsentrere deg, det er en utfordring. Menstruasjon som man ikke vet når kommer eller hvor kraftig blir, er også en utfordring.

– Om du plutselig ikke sover lenger om natten, blir trist og lei deg og deprimert, og du får vondt i kroppen.

HORMONTERAPI: Gynekolog Helena Enger mener alle kvinner med store overgangsplager bør få behandling. Foto: Alf Simensen / TV 2

I disse tilfellene vil Enger anbefale hormonterapi.



– Overgangsalderen er noe alle kvinner skal gjennom, om man har flaks og lever så lenge. Så skal vi leve til vi er 85 år, kvinner skal gå i cirka 30 år uten østrogen etter siste menstruasjon.