Polititopp advarer Norge: – Bare noen få som skal til

ERFAREN: I fjor ble Gunnar Appelgren hentet tilbake til politiet i Södertälje, en svært utsatt by like sør for Stockholm, på grunn av hans kunnskaper om gjengmiljøer. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg tror ikke norske kriminelle har mer respekt for allmennheten enn det svenske kriminelle har. De bare benytter ikke de samme metodene akkurat nå, sier politiinspektør Gunnar Appelgren til TV 2.

I mer enn 30 år har han jobbet med organisert kriminalitet i Sverige, men aldri før har situasjonen vært så dyster som nå.

De siste 10 årene har bruken av skytevåpen tatt fullstendig av i Sverige. I fjor ble nok et rekordår da 62 mennesker ble drept med skytevåpen.

– Situasjonen er ekstremt alvorlig på mange måter. Selvsagt fordi mange drepes, og fordi mange som ikke engang er involvert i konfliktene, blir skadd, sier Appelgren.

– Aller mest alvorlig er likevel skadene på lang sikt, fordi samfunnet vårt mister tilliten til politiet.

– Vil skape seg et navn

Ifølge Appelgren har svensk politi aldri pågrepet så mange som de har gjort den siste tiden. Antall våpenbeslag har heller aldri vært høyere.

– Likevel så fylles det på med motiverte gjerningsmenn, nemlig unge gutter som ønsker å gjøre disse tingene, sier gjengeksperten.

SPOR: Fredag ble en mann skutt og drept i Huvudsta like utenfor Stockholm. Da TV 2 var på stedet tirsdag, var det fortsatt blod på åstedet. Foto: Simen Askjer / TV 2

For å forstå utviklingen i de kriminelle miljøene mener Appelgren det er avgjørende å se dem opp mot samfunnet for øvrig.

For eksempel mener han at influensere har blitt en stor del av de kriminelle miljøene, der videoer av grov vold og skyting florerer på sosiale medier.

– Det er gutter som vokser opp og synes vold er noe spennende og heftig. De vil skape seg et navn og vise at de er verre og tøffere enn andre. Noen av disse guttene forteller oss at de uansett ikke vil bli mer enn 25 år gamle, så de kjører på og gjør hva de vil akkurat nå, sier han.

Vanskelig å forhindre

Appelgren forteller at influenserne, eller «voldskulturbærerne», som han helst kaller dem, er høyt på politiets prioriteringsliste.

– Vi må få saker på dem og pågripe dem. De må fengsles og dømmes, eller så må sosialtjenesten fange dem opp.

IKKE UVANLIG: I 2022 ble det i snitt skutt og drept mer enn én person i uka i Sverige. Foto: Jessica Gow / TT via NTB

– Jeg kaller dem kulturbærere av vold fordi de ikke er gjengledere slik vi har sett i kriminelle miljøer tidligere. De peker ikke på folk og bestemmer, men de sprer vold og skaper en kultur vi er nødt til å bli kvitt.

Om politiet skal forhindre skyting, holder det ikke engang å vite hvem som kan tenkes å skulle utføre skytingen og hvor det skal skje, mener Appelgren.

– Vi har god kontroll på konfliktlinjene, og vi vet hvor det kan oppstå eskalerende konflikter. Vi har kontroll på individer som kan komme til å generere vold, og vi overvåker geografiske områder. Vi spaner mye og bruker hemmelige tvangsmidler. Likevel er det ekstremt vanskelig å forhindre angrepene, sier han.

GJENGEKSPERT: Gunnar Appelgren tok tirsdag i mot TV 2 på et avhørsrom. Alle andre rom var opptatte på grunn av hyppig møtevirksomhet på politihuset i Södertälje. Foto: Simen Askjer / TV 2

Gjengeksperten bruker et eksempel fra Södertälje i oktober i fjor.

– Vi visste at noen planla å ta livet av hverandre. Derfor hadde vi åtte politienheter i et lite område og en drone som fløy over og blinket blått på himmelen. Likevel fant gjerningsmannen en luke og skjøt en mann i hodet. Han kom seg vekk på en elsykkel. Det viser hvor motiverte gjerningsmennene er.

– Helt annen dimensjon

I tillegg til de mange skyteepisodene har svensk politi igjen sett en tydelig økning i antall eksplosjoner i forbindelse med gjengkonflikter.

NYTTÅRSAFTEN: I Vällingby nordvest i Stockholm ble tre personer skadd i en skyteepisode på nyttårsaften. Foto: Fredrik Sandberg / TT via NTB

Ofte brukes sprengstoff og granater til å skremme personer til å betale noe, mener Appelgren, som poengterer at eksplosjoner er særlig skadelig for samfunnet.

– Om noen blir drept i nabolaget ditt en kveld, så er det naturligvis alvorlig. Men neste morgen så ser du som regel ingen spor. Ja, du vet at det har skjedd, og det er ubehagelig, men det er mulig å glemme det. Om noen derimot sprenger en inngangsport så kraftig at fasaden på bygget blir ødelagt, som vi har sett mye i Sverige, så har du et åpent og varig sår, forklarer han.

– Et slikt sår kan bli stående i mange måneder. De som bor og jobber der, vil gå og bli minnet på det hele tiden. Hver gang kan de tenke på at myndighetene ikke har klart å beskytte dem. Det er ekstremt alvorlig og en helt annen dimensjon av vold, sier han.

Advarer nordmenn

Eksplosjoner er noe man har sett svært lite av i Norge. Selv om det har vært to skytinger i Oslo i januar, er heller ikke skyting på offentlig sted særlig utbredt.

EKSPLODERT: Slik kan det se ut når politiet rykker ut til en eksplosjon. Bildet er tatt i Husby i Stockholm i 2020. Foto: Fredrik Sandberg / TT via NTB

Ifølge Appelgren må politiet og samfunnet for øvrig være på vakt om vi ønsker å holde det slik.

– Det er bare noen få uheldige kulturbærere som skal til. Får man inn et kriminelt nettverk som bruker eksplosjoner og ser at det sprer frykt og kanskje er egnet til å inndrive betalinger, så kan sånt utvikle seg fort, sier han.

Politiinspektør Grete Metlid sier Oslo-politiet er oppmerksomme på bruk av sprengstoff og granater. Samt om Norge kan få en lignende utvikling som i Sverige.

– Vi har kjent med utviklingen i Sverige over tid. Tilgang til våpen er noe av det vi jobber målrettet med, men å si konkret at vi ser den samme utviklingen her, tenker jeg vi ikke kan per nå. Vi gjør alt vi kan for å hindre at vi får en tilsvarende utvikling som i Sverige.

Samtidig understreker Metlid en viktig ting som skiller Norge fra Sverige.

– Vi oppklarer mange av de alvorlige voldssakene, og jeg tror dette er et viktig bidrar til at vi ikke får den type utvikling og eskalering av konflikter.