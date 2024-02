Polititeori: Dette kan ha utløst masseslagsmålet

SLÅSSKAMP: Her fester de belgiske soldatene i bar overkropp inne på puben i Åndalsnes før tumultene brøt ut. Foto: TV 2-tipser

Natt til søndag brøt det ut masseslagsmål i Åndalsnes' gater.

Fire belgiske soldater ble pågrepet og siktet for kroppsskade. En person ble sendt til sykehus etter hendelsen, og så langt har fire personer status som fornærmet.

En video TV 2 har fått tilgang til viser de belgiske soldatene inne på baren noen timer før slåsskampen brøt ut.

Ifølge TV 2s opplysninger jobber politiet ut fra en teori om at en av flere utløsende faktorer for slagsmålet, var at soldatene stod inne på utestedet i bare overkropper.

– Det var kleint

Masseslagsmålet har også fått oppmerksomhet utenfor Norge.

Den belgiske avisen Het Laatste Nieuws har også bitt seg merke i at soldatene stod i bar overkropp.

– Noen soldater danset i bar overkropp på baren – til glede for noen kvinnelige deltakere, men til stor frustrasjon for noen av partnerne deres. Det oppsto en diskusjon, som ble utkjempet på gata, skriver avisen.

Det fremkommer ikke hvor avisen har fått disse opplysningene fra.

VOLDSHENDELSE: Det er på denne puben i Åndalsnes at soldatene ifølge politiet har vært involvert i en voldshendelse. Foto: : Per Christian Dyrø / TV 2

TV 2 har snakket med flere av dem som var ute på byen i Åndalsnes lørdag kveld og natt til søndag. Ingen av dem kjenner seg igjen i beskrivelsene som gjengis i den belgiske avisen.

– Jeg har snakket med alle vennene mine som var der den kvelden. Ingen har hørt noe om det, sier en av dem.

Han var en kort tur innom puben, før han og vennene dro til en annen bar.

– Det var kleint, sier han om de belgiske soldatene som stod i bar overkropp.

En av hypotesene

Politiinspektør og etterforskningsleder Anders Skorpen-Trøen sier til TV 2 at han har registrert hva den belgiske avisen har skrevet.



– Hvilke kilder de har, vet jeg ikke. Det har de ikke fra norsk politi. Jeg kan verken avkrefte eller bekrefte om det stemmer.

Men at det er en av hypotesene politiet nå jobber med, bekrefter han.

– Vi undersøker om det er en provokasjon fra noen som gjør at det har eskalert til en voldshendelse.

Politiinspektøren legger til at de jobber utfra flere hypoteser, og etterforsker bredt.

Om slåssingen startet inne på puben eller ute på gata, vet han ikke.

– Der er kildematerialet fragmentert, sier politiinspektøren.

Kaotisk situasjon

Så langt har politiet avhørt over 60 personer i saken. Med mange involverte og flere vitner er det ingen enkel jobb å skaffe seg det fulle bildet, forteller Skorpen-Trøen.

– Det er en veldig kaotisk situasjon som vi prøver å få orden i. Det er flere forskjellige synsvinkler. Det er ingen som har det hele bildet. Vi må gjennom mange kilder for å forsøke å pusle dette sammen.

En av tingene politiet nå jobber med er å gå gjennom videomateriale fra kvelden, for å identifisere hvem som var involvert.

Men det er ingen enkel jobb.

– Det er noen som slåss og noen som prøver å forhindre slåsskamp. Hvem som gjør hva er ikke umiddelbart lett å se.

– I tillegg er folk kanskje beruset som gjør det vanskeligere å umiddelbart se hva de forsøker å få til.

Kan bli flere siktelser

De belgiske soldatene er fallskjermjegere på vintertrening hos Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt 11 (HV-11).

Her trener de på å «overleve og operere» i arktiske forhold.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp I SNØEN: De belgiske soldatene filmet under en øvelse forrige uke. Foto: Arne Rovick / TV 2

De 180 soldatene har tilhold på Setnesmoen leir, kjent fra «Kompani Lauritzen», mens de er i Norge.

Politiet samarbeider med den belgiske delegasjonen i Norge og militærpolitiet i Belgia, forteller politiinspektøren.

Politiinspektør Skorpen-Trøen utelukker ikke at det vil bli flere siktelser etter hvert.

– Det er sannsynlig at det blir flere siktelser og mistenkte, sier han.