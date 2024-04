Politistasjonssjef fortviler: Må stenge do under avhør

LYTT: Når man sitter på do, kan man høre avhør som blir gjort fra rommet som ligger vegg i vegg med publikumstoalettet. Foto: Lofotenfilm

BODØ (TV 2): Justis- og beredskapsdepartementet er blitt en flaskehals for flere nye politiprosjekter som nå venter på godkjenning. – Svært uheldig, mener Norges Politilederlag.

Politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira ved Vest-Lofoten politistasjon er fortvilet.

– Det er så lytt mellom veggene i kontorlokalene våre at vi må stenge publikumstoalettene dersom vi skal kunne ivareta personvernet til de som er inn til avhør, sier Finstad-Steira.

– Hvor ofte skjer det at dere må stenge toalettene?

– Ofte. Det er vel mer stengt enn åpent til tider. De ansatte må hele tiden tenke over hva de snakker om og hvilket volum man har på stemmen, forteller han.

I august 2021 flyttet Vest-Lofoten politistasjonen inn i midlertidige lokaler etter at den forrige utleieren sa opp kontrakten på kort varsel.

Utfordrer beredskapen

Dagens lokaler er langt fra egnet til å huse en politistasjon med 25 ansatte. I tillegg er det trangt og plassmangel. Det er også til tider dårlig luftkvalitet.

Byggets utforming gjør at publikum også har tilgang til de fleste områder når de besøker politiet. Bygget mangler også arrest, noe som gir store utfordringer.

– Arrestanter må kjøres til Svolvær. Det utfordrer beredskapen vår og initialfasen i en etterforskning, forteller han.

Avstanden mellom Leknes og Svolvær er 6 mil. Dette er en kjøretur på rundt en time dersom værforholdene ligger til rette for det.

– Det midlertidige bygget påvirker dessverre tjenesten vår negativt på flere områder. Det medfører blant annet at vi ikke oppnår den ønskede kvaliteten på det vi skal levere, forteller Finstad-Steira.

FORTVILER: – Det midlertidige bygget påvirker dessverre tjenesten negativt på flere områder og medfører at vi ikke oppnår ønsket kvalitet på det vi skal levere, sier Politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira ved Vest-Lofoten politistasjon. Foto: Lofotenfilm

Politiets fellestjenester (PFT) har bistått Nordland politidistrikt med ny leieavtale for politiet i Vest-Lofoten. Denne prosessen startet sommeren 2022.

Det kom inn fire tilbydere, og det billigste og beste tilbudet ble valgt.

I september i fjor kunne man med stolthet kunngjøre at det var kommet til enighet med en ny leverandør for bygging av nye lokaler.

Det var gode nyheter for politistasjonssjefen.

– Jeg er godt fornøyd. Vi gleder oss til å flytte inn. Jeg er sikker på at politiet vil få gode, funksjonelle og tidsriktige lokaler i mange år fremover, sa en lettet Finstad-Steira i en pressemelding i fjor høst.

Men så ble det stille, og det har det vært i åtte måneder nå.

For som offentlig leietaker må politiet forholde seg til Statens angitte kostnadsrammer. Siden leiekostnadene i Vest-Lofoten over en 20 års periode overstiger 100 millioner kroner, er det Justis- og beredskapsdepartementet som må godkjenne kostnadsrammen før en ny kontrakt kan signeres.

VANNSKADER: Avhørsrommet som ligger vegg i vegg med toalettet blir nå pusset opp etter omfattende vannskader tidligere i vinter. Foto: Lofotenfilm

Prosjekter i kø

Søknaden fra Vest-Lofoten politistasjon ble sendt i september 2023.

Kontrakten er fortsatt ikke signert.

Bygging av den nye politistasjonen, som skulle stå klar til bruk i september 2025, er utsatt på ubestemt tid.

– Eksisterende lokaler er ikke tilpasset politiets eller innbyggernes behov. Lokalene bærer preg av dårlig vedlikehold. Politiet har mange eldre lokasjoner hvor det er behov for nye leiekontrakter. Det er også igangsatt prosesser for anskaffelse av nye leiekontrakter, sier Erik Trehjørningen, avdelingsdirektør for eiendom i Politiets fellestjenester (PFT).

Ny politistasjon utenfor Leknes i Lofoten er ikke det eneste prosjektet som venter på svar. TV 2 vet at det er fire andre saker som nå venter på tilbakemelding.

Dette er nye politibygg i Hammerfest, Leknes, Sandnes og Stavanger. To av disse byggene er på konseptstadiet.

MIDLERTIDIG BYGG: Slik ser politistasjonen på Leknes ut. De ansatte ser frem til å flytte inn i splitter nye lokaler, men så langt er de planene utsatt på ubestemt tid. Foto: Lofotenfilm

– Hva tenker du om at Justis- og beredskapsdepartementet er blitt en flaskehals for godkjenning av nye prosjekter?

– Situasjonen er krevende fordi vi er opptatt av at politiet skal ha de lokalene de har behov for til riktig tid og til riktig pris. Dette kan bli utfordrende i situasjoner der tilbydere kan komme til å trekke seg, eller miste interesse for å tilby lokaler til politiet, sier Trehjørningen.

Endringene i verdensøkonomien, krigen i Ukraina og økte rentekostnader har ført til en sterk vekst når det gjelder kostnadsnivåer i byggenæringen. Samtidig er det en markant økning i leieprisene.

Det betyr at lokaler som skal huse en hel politistasjon, stadig oftere vil overstige kostnadsrammen på 100 millioner i leiekostnader.

– Politiets utløpsanalyser viser at det vil være behov for mellom 10 og 20 rene erstatningsavtaler for leie av eiendom hvert år, men ikke alle disse vil kreve behandling i Justisdepartementet, sier Trehjørningen.

– Bekymringsfullt

Grensen på 100 millioner er ikke blitt revidert siden 2012.

Norges Politilederlag reagerer på at ferdig prosjekterte politibygg blir liggende i departementet.

– Godt egnende politibygg er viktig for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne. At justisdepartementet blir en unødvendig flaksehals i prosessen, er svært uheldig, sier Kjetil Ravlo, forbundsleder i Norges politilederlag.

BEKYMRET: – Godt egnede politibygg er viktig for å kunne levere en god tjeneste til innbyggerne, sier Kjetil Ravlo, forbundsleder i Norges politilederlag. Foto: Norges politilederlag

Han er positiv til at det finnes en fullmaktsgrense ved store og tunge investeringer, men at denne ikke er revidert siden 2012, er bekymringsfullt.

– Det er uklokt å ikke foreta jevnlige justeringer av beløpsgrenser i tråd med prisutviklingen. I dette tilfellet utgjør dette trolig nær 40 prosent prisstigning. I praksis medfører dette at departementet hvert år griper stadig mer inn i styringen av politiet.

– Det er grunn til bekymring både for leveranse av polititjenester og HMS-utfordringer til ansatte i politiet som sitter i uegnede bygg, sier Ravlo.

På spørsmål om hvorfor det tar så lang tid å godkjenne disse prosjektene, svarer kommunikasjonsenheten i Justis- og beredskapsdepartementet (JD) følgende i en epost:

INNESTEMME: De ansatte må hele tiden tenke over hva de snakker om og volumet på stemmen slik at det ikke høres når folk sitter på do. Foto: Lofotenfilm

– Den vanligste årsaken er vilkårene i, eller omfanget på, husleiesaken det gjelder. Dersom det er tvil om hvorvidt vilkårene er markedsmessige, eller at det er behov for betydelige spesialtilpasninger, vil det være naturlig å vurdere alternativer. Et typisk eksempel er konkurranser der alle tilbudene er nybygg eller total rehabilitering/ombygging.

– Dersom omfanget er betydelig mye større enn tidligere forpliktelse, vil dette innebære at tjenesteproduksjonen svekkes, og derav forutsette nedprioritering av aktivitet, skriver kommunikasjonsenheten i JD.

Departementet skriver at det har forståelse for at noen kan oppleve at det tar lang tid å få avklaringer.

– Hva tenker JD om at beløpsgrensen ikke er revidert siden 2012?

– Justis- og beredskapsdepartementet forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjene. Ved eventuell revidering av retningslinjene vil vi gi vår vurdering til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) som har ansvaret for dette, skriver departementet.

Nye bygg eller ansatte?

Norges Politilederlag er redd politiledere kommer i en situasjon der man må velge mellom nye bygg eller ansatte.

– Finansiering av bygg går i dag fra samme sekk som finansiering av ansatte. Når bygg blir dyrere, vil det også gå ut over hvor mange medarbeidere ledere kan ansette.

TRANGT: Lokalene til politiet i Vest-Lofoten er ikke bygget for å huse 25 ansatte. Det er trangt og dårlig luft. Bygget har også vært utsatt for omfattende vannlekkasjer. Foto: Lofotenfilm

– Norges Politilederlag har over tid tatt til orde for en ny, overordnet styring av politiet, gjennom en langtidsplan. En slik plan bør ha et eget investeringsbudsjett, som tar høyde for utvikling av blant annet eiendomsmassen på lengre sikt. En slik plan med tydelige ambisjonsnivå må til dersom politiet reelt skal styrkes i årene som kommer, sier Ravlo.

Politistasjonssjefen ved Vest-Lofoten politistasjon vil berømme tålmodigheten til de ansatte på Leknes som jobber under krevende forhold.

Politistasjonssjefen mener at det går en smertegrense.

– Dersom avtalen må forlenges grunnet sendrektighet i Justisdepartementet, og vi må starte prosessen på nytt, er jeg redd for at arbeidsmiljøet får en knekk. Samtidig som dette kan få betydning for rekrutteringen og det å kunne beholde ansatte, sier Finstad-Steira.

– Politikere, Justisdepartementet og Politidirektoratet er opptatt av at politiet skal drives effektivt og med kvalitet. Slik bygget vår er i dag fremstår vi som ineffektive. Vi klarer ikke å levere den tjenesten som forventes, sier politistasjonssjefen alvorlig.