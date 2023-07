Politiskytingen i Oslo: Tre siktet for narkotikalovbrudd

SPERRET: Det var mye politifolk ved åstedet på Grønland morgenen etter at en politibetjent fra Beredskapstroppen skjøt en ung mann natt til søndag. Foto: Geir Olsen / NTB

Tre personer er siktet for medvirkning til salg av narkotika i forbindelse med skytingen på Grønland i helgen.

Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Natt til søndag aksjonerte Oslo-politiet mot en adresse på Grønland. Bakgrunnen er at de har sett flere hendelser med besittelse og bruk av våpen i området den siste tiden.

Under aksjonen var det besluttet pågripelse og ransaking på et av rommene. I den forbindelse har tre personer fått status som siktet for narkotikakriminalitet.

Politibetjent mistenkt

Saken har imidlertid fått mest oppmerksomhet fordi en politibetjent fra Beredskapstroppen avfyrte et skudd mot en av de siktede mennene.

ETTERFORSKNING: Politiet avhørt en rekke personer på stedet søndag. Foto: Geir Olsen / NTB

Mandag opplyste Spesialenheten for politisaker at politibetjenten som avfyrte skuddet, har fått status som mistenkt.

«Opplysningene som er fremkommet så langt, tilsier at skuddet gikk av utilsiktet, men omstendighetene er fortsatt under etterforsking», skrev Spesialenheten i en pressemelding.

«Det er ikke holdepunkter for at det var en konkret trusselsituasjon som foranlediget skuddet», skrev de videre.



To løslatt

I pressemeldingen fra Oslo-politiet tirsdag skriver de at det er beslaglagt narkotika i forbindelse med aksjonen.

To av de siktede ble mandag løslatt fordi det ikke var grunnlag for å varetektsfengsle dem.

LIKE I NÆRHETEN: Fra politihuset på Grønland etterforsker politiet det de mener er en økende narkotikaomsetning i nærmiljøet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Advokat Arild Humlen representerer en av de to siktede. Til TV 2 sier han at hans klient er helt sjokkert.

– Han er helt uforstående til aksjonen, som kom uventet på ham. Den har preget ham ganske sterkt. Han er også overrasket over siktelsen, sier Humlen.

Hans narkotikasiktede klient er avhørt både av Oslo-politiet og av Spesialenheten. Han er også innstilt på å gå i nye avhør.

«Øvrige detaljer i saken ønsker ikke politiet å kommentere på nåværende tidspunkt, av hensyn til den pågående etterforskningen», skriver Oslo-politiet.