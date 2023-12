Politimesteren om Tengs-etterforskningen: – Tar kritikken på alvor

BEKLAGER: Politimester Hans Vik beklager både overfor Birgitte Tengs' pårørende og Karmøy-samfunnet at de ikke har klart å oppklare saken. Foto: Per Haugen / TV 2

Tirsdag ble Johny Vassbakk (53) frikjent for drapet på Birgitte Tengs i Gulating lagmannsrett.

Sør-Vest politidistrikt fikk knusende kritikk av dommerne i lagmannsretten. De mener politiet har gått i såkalte bekreftelsesfeller underveis i etterforskningen.

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt sier de tar kritikken på alvor, selv om han påpeker at han ikke har lest dommen enda.

– Bekreftelsesfeller er en risikofaktor i enhver etterforskning og noe vi må være oppmerksom på i store eller små saker, sier han til TV 2.

Han vil imidlertid ikke svare på om politiet har gått i bekreftelsesfeller i denne etterforskningen.

– Det kan jeg ikke svare på før jeg har lest dommen.



UOPPKLART: Etter frikjennelsen av Johny Vassbakk, er drapet på Birgitte Tengs (17) fortsatt uoppklart. Foto: Privat

Beklager overfor foreldrene

Vik sier politiet har lagt svært mye ressurser i etterforskningen av saken, og han beklager at de ikke har klart å oppklare den.

– Det gjelder særlig overfor Birgittes pårørende, og det gjelder Karmøy-samfunnet og i det hele tatt. Vi skulle veldig gjerne ha oppklart den saken, sier han.



– Har det gått på bekostning av andre etterforskninger?

– All ressursbruk går på bekostning av noe annet, sier Vik.

I 1997 tilstod Birgitte Tengs' fetter drapet på kusinen sin. Senere trakk han tilståelsen, som man har konkludert med at kom som følge av utpressing og isolasjon. Fetteren ble frifunnet for drapet av lagmannsretten i 1998.

Vik vil likevel ikke si at historien har gjentatt seg.

POLITIMESTER: Hans Vik fra en pressekonferanse i oktober. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Igjen, med forbehold om at jeg ikke har lest dommen, så tenker jeg at det som har skjedd i etterforskningen denne gangen er ganske annerledes enn det som skjedde forrige gang. Da var jo kritikken først og fremst knyttet til avhør av fetteren, som vi beklaget, og som jeg gjerne beklager på nytt i dag.



– Men var ikke det også et resultat av bekreftelsesfeller?

– Jeg har ikke detaljinnsikt til å ta stilling til om de to sakene akkurat er sammenlignbare på nøyaktig det punktet.

– Må lese dommen

Lagmannsretten peker også på at politiet, etter at de fikk et DNA-treff på Vassbakk i 2019, ikke har gjort noen etterforskningsskritt mot andre såkalte moduskandidater.

– Hvordan vil du kommentere det?

– Vi må lese dommen, sette oss inn i dommen, og se hva dommen peker på og hvor lagmannsretten mener det er svakheter. Så må vi vurdere de, og vurdere det i lys av prosessen videre, sier han.

KRITIKK: Politiets etterforskning av Tengs-saken høstet kritikk i lagmannsretten tirsdag. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Men det kan du vel svare på uten å ha lest dommen?

– Nei, egentlig så kan jeg ikke svare på det uten å ha lest dommen, for det ligger en kontekst der.

– Prøver å lære

Dersom det skulle vise seg at politiet har gått i bekreftelsesfeller under etterforskningen, sier Vik han vil gjøre det han kan for at det ikke skal skje igjen.

– Vi prøver å være en lærende organisasjon, og vi prøver å lære av både det vi gjør rett og ikke minst det vi gjør feil og som det er kritikk knyttet til.



Vik sier det er for tidlig å ta stilling til om politidistriktet vil etterforske Tengs-saken videre.

– Men jeg vil undersøke ganske grundig om det er mulig å gå videre, for ambisjonen er å oppklare drapssaker. Det gjelder også Birgitte Tengs-saken.