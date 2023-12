Politimester i Vest politidistrikt: – Må være større avstand mellom politi og påtalemyndighet

Tirsdag ettermiddag kom nyheten om at Johnny Vassbakk (53) er frikjent i Gulating lagmannsrett for drapet på Birgitte Tengs.

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt har skrevet om frifinnelsen på X - og etterlyser diskusjon om å skille mellom politiet og påtalemyndigheten.

– Dette går ikke lenger. Det må være større avstand mellom politiet og påtalemyndigheten, skriver politimesteren til sine 2500 følgere på X.

Han skriver videre at man nå må ta en diskusjon på å skille mellom politiet og påtalemyndighetene - også organisatorisk.

– Nå må vi ta diskusjonen om å skille de to, også organisatorisk. For å skape klarere linjer og avstand mellom de som er involvert i sakens ulike faser, legger han til.



TV 2 har tirsdag kveld prøvd å kontakte Songstad, men har foreløpig ikke fått svar.

– En diskusjon jeg ønsker velkommen

Andre nestleder i justiskomiteen, Sveinung Stensland (H), sier at dommen er oppsiktsvekkende sterk i sin kritikk av påtalemyndigheten.

Forskjell på politi og påtalemyndighet Politiet og påtalemyndigheten har separate funksjoner i rettssystemet. Politiets rolle er å håndheve loven, opprettholde orden og etterforske saker. Påtalemyndigheten vurderer bevisene som er samlet av politiet, avgjør om det er tilstrekkelige grunner til å reise en tiltale og fører deretter straffesaker for retten. Kilde: Riksadvokaten

– Det er for mange vanskelig på skille mellom påtalemyndigheten og politiet. Derfor skjønner jeg godt at en politimester ønsker den diskusjonen, og det er en diskusjon jeg ønsker velkommen, sier Høyres stortingsrepresentant til TV 2.

– Jeg har selv lett etter grunner til hvorfor Norge til forskjell fra alle andre europeiske land har dette samkjørt. Jeg ser ikke helt hvorfor det må være sånn.



– Litt pussig situasjon

Også leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), mener det er fornuftig å ta diskusjonen. Han understreker imidlertid at han uttaler seg på generelt grunnlag - uavhengig av enkeltsaker.

– Jeg har lenge ment at det er en litt pussig situasjon at vi har så nære bånd mellom politi og påtalemyndighet i Norge. Her er vi i en særstilling, sier han.

Juridisk talsperson, Andreas Sjalg Unneland (SV), sier de er åpne for å se hvordan politiet er organisert for å sørge for at prosessen og rollene blir best mulig.

– Dette er en stor prinsipiell og organisatorisk diskusjon som har pågått i fagmiljøet veldig lenge. Vi vet at det er det politijuristene tidligere har ønsket, sier han.

– Her tenker vi det er viktig å lytte til aktørene og gjerne ha en større debatt rundt hvordan man organiserer politi og påtale.