Politimannen: Skjoldet kom borti avtrekkeren – nå er 22-åringen lam

ÅSTEDET: Natt til søndag 9. juli ble en 22 år gammel mann skutt av politiet under en væpnet aksjon på et hotell på Grønland i Oslo. Foto: Geir Olsen / NTB

Natt til søndag 9. juli gikk politiets beredskapstropp til aksjon mot et hotellrom på Grønland i Oslo.

Før aksjonen var det besluttet pågripelse av to personer og ransaking på et hotellrom. Det hele endte med at en 22 år gammel mann ble skutt i brystet av politiet.



I dag, to måneder senere, er han lam.

– Per nå så er han lam. Så får legene gi en vurdering av om dette er en varig og uopprettelig tilstand eller ikke, sier mannens advokat, Brynjar Meling.

Mener skjoldet trakk av

Onsdag ble 22-åringen avhørt av Spesialenheten på en rehabiliteringsinstitusjon, der han fortsatt er under behandling.

Han er ikke avhørt tidligere, særlig på grunn av skadene han er påført.

Likevel har han fortsatt et klart minne av hendelsesforløpet, ifølge advokat Meling.

– Vi har fått hans nærmere forklaring på det som skjedde, sier Thomas Arntsen i Spesialenheten for politisaker.



SPESIALENHETEN: Thomas Bjåstad Arntsen er etterforskningsleder i Spesialenheten. Foto: Frode Hoff / TV 2

Etterforskningslederen sier at de snart er ferdige med å etterforske saken. Nå kommer han med nye detaljer om hendelsesforløpet.

– Mistenkte har forklart at årsaken til at skuddet gikk av, var at tjenestepistolen kom i kontakt med skjoldet han bar, sier Arntsen.

– Skal selvfølgelig ikke skje

Politimannen har ifølge Spesialenheten vært konsekvent på denne forklaringen helt siden det første avhøret samme natt som skuddet falt.

– Han har forklart seg detaljert om de faktiske omstendighetene og hvordan skuddet kunne gå av, sier Arntsen og fortsetter:

– Undersøkelsene vi har gjort, underbygger mistenktes forklaring.

– Det fremstår litt klønete?

– Det skal selvfølgelig ikke skje, sier Arntsen.

Politimannens forsvarer, advokat Espen Henrik Johansen, har tidligere sagt til TV 2 at hans klient nekter straffskyld.

– Det er min vurdering at hendelsen fremstår som utilsiktet, og at det har vært utenfor hans kontroll å kunne forutse muligheten for at skudd kunne gå av som følge av kontakt mellom tjenestevåpenet og skjoldet han bar, sier Johansen til TV 2.

– Har tilgitt politimannen

TV 2 har tidligere skrevet at kula fortsatt sitter fast i kroppen til 22-åringen, og at den til nå ikke har vært mulig å operere ut.

BISTÅR POLITIMANNEN: Advokat Espen Henrik Johansen forteller at politimannen umiddelbart ga 22-åringen livsviktig førstehjelp etter at skuddet var avfyrt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Advokat Brynjar Meling forteller at hans klient er glad for at etterforskningen tyder på at skuddet var et uhell.

– Dette bekrefter at han ikke på noen som helst måte ble oppfattet som en trussel. Det er ikke like godt som det er vondt, men det bekrefter at han var på feil sted til feil tid, sier Meling.

BISTANDSADVOKAT: Brynjar Meling bistår den fornærmede 22-åringen i saken mot den mistenkte politimannen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

22-åringen har tilgitt politimannen, sier Meling.

– Han bærer ikke nag og har tilgitt ham. Han er veldig opptatt av at dette ikke skal føre til at noen skal opptre fiendtlig overfor politiet generelt eller politimannen som skjøt.

Advokaten er likevel klar på at forklaringen om at skjoldet kom borti avtrekkeren, ikke har noen betydning for erstatningsspørsmålet.

– Selv om Spesialenheten skulle komme til at det ikke var begått noe straffbart forhold, så er det klart at man må forvente en grad av aktsomhet fra politiet som gjør at man unngår denne typen hendelser, sier Meling.

– Hvis man kommer til at politimannen ikke kan bebreides i det hele tatt, så må det jo være noe galt med utstyret, legger han til.

Økt fokus mot Grønland

Søndagen etter aksjonen kalte konstituert politimester Jan Erik Thomassen inn til en pressekonferanse på politihuset i Oslo.

Der fortalte han blant annet at politiet gjennom sommeren har hatt en økt innsats mot kriminelle miljøer som selger narkotika på Grønland.

I forkant av aksjonen hadde politiet bestemt at de skulle pågripe to menn. En av disse var 22-åringen som ble skutt.

Da Beredskapstroppen kom inn på hotellrommet, var det to menn der. I ettertid er begge siktet for medvirkning til narkotikasalg. Det samme er en tredje person som politiet pågrep senere på kvelden.

PRESSEKONFERANSE: Konstituert politimester Jan Erik Thomassen under pressekonferansen 9. juli. Foto: Terje Bendiksby / NTB

På pressekonferansen 9. juli sa Thomassen at de to personene som skulle pågripes, var godt kjent for politiet. TV 2 er ikke kjent med at 22-åringen er domfelt tidligere. Ifølge VG fikk han et forelegg på 11.000 kroner for hindring av en offentlig tjenestemann i 2021.

Etter aksjonen ble de tre mennene på stedet siktet for medvirkning til narkotikasalg. Slik TV 2 forstår det, har ikke politiet spesifisert i siktelsen hvor mye narkotika de mener de har bidratt til å selge, hva slags narkotika det er snakk om, og hvem de eventuelt har solgt til.



22-åringen og de to medsiktede nekter straffskyld.

En av de siktede er tidligere dømt for oppbevaring av i underkant av 1000 gram cannabis.

TV 2 har uten hell forsøkt å komme i kontakt med Catrine Sannes, som er politiadvokat på saken mot de tre mennene.