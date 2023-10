Politimannen Ronny ble kokainavhengig: – Det tok min sjel

– Hva er det unge gutter og menn leser om i dag? Hva er det de ser etter på Instagram og YouTube? Det å finne seg selv, personlig vekst. Det er det Andrew Tate tilbyr. Det er helt fucked, men det er selvtillit han tilbyr.

– Og det er det kokainen tilbyr?

– Ja. De får selvtillit. Selvtillit til å gjøre det de ellers ikke vil ha gjort.

Ronny René Raveen vet hva han snakker om. Som politimann utviklet han et avhengighetsforhold til kokain. Lenge klarte han å holde misbruket skjult, og hadde sentrale oppgaver i større, kjente kriminalsaker som NOKAS-saken.

– De første årene var jo helt fantastiske, det er det som er greia. Helt sinnssykt. Jeg fikk tilgang til miljøer og fester som bare hadde vært en guttedrøm. Til slutt dreide hele livet seg om fest.

Ble en han ikke ville være

Når han nå ser tilbake på hvem han var da han ruset seg, beskriver han seg selv som en mann han mener ingen egentlig vil være.

– Å være en som er påvirket av kokain over tid gjør deg ikke til en ok fyr. Jeg var ikke det, og det var heller ingen av de jeg møtte. Du blir en person som gir deg selv konsekvenser langt utover det strafferettslige, sier Raveen.

– Kokainen tok meg. Det tok min sjel. Jeg ble en annen i rusen enn den jeg vil være.

Kokain på jobben

Kokainbruken blant unge nordmenn har skutt i været siden 2020.

Folkehelseinstituttets tall viser at bruken av stoffer som ecstasy og amfetamin toppet seg under pandemien, men at den etter det har vist en synkende tendens.

For kokain har det vært motsatt. Bruken har økt kraftig de siste tre årene. I 2022 oppga 4,7 prosent i alderen 16–30 at de hadde brukt kokain de siste 12 månedene.

ØKER: I motsetning til andre sentralstimulerende stoffer, har bruken av kokain økt etter pandemien Foto: Grafikk, TV 2

Det merker også norske arbeidsgivere.

– Arbeidslivet gjenspeiler jo samfunnet for øvrig, sier Camilla Bakkeng, faglig leder i veiledningstjenesten Akan.



De får nå ukentlige henvendelser fra bedrifter som er bekymret for ansattes bruk av kokain.

BEKYMRET: Camilla Bakkeng, faglig leder ved Akan kompetansesenter. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Akans statistikk viser at bekymringer om illegale stoffer tradisjonelt har handlet mest om cannabis, dernest amfetamin, og så kokain.

Nå handler de fleste henvendelsene om kokain.

– Henvendelsene vi får handler om flere ting. Det handler om oppbevaring på jobb, det handler om ansatte som er påvirket, og om bruk på fest med jobben, sier hun.

Ville gi sjefen kokain

En arbeidsplass som har opplevd dette på nært hold, er sportsbutikkjeden Anton Sport.

Det toppet seg da ansatte ga toppsjefene tilbud om kokain på julebordet for to år siden, forteller gründer Morten Borgersen.



– Som leder har jeg alltid gitt full gass, enten det er på scenen eller i butikken. Jeg elsker å snakke om Anton Sport. Så jeg må innrømme at jeg bokstavelig talt fikk sjokk da jeg skjønte at den ansatte trodde at min energi kom fra noen striper med kokain, sier Borgersen til TV 2.

TAR OPPGJØRET: De ansatte i Anton Sport blir bedt om å ta avstand fra kokainbruk Foto: Martin Berg Isaksen

Også HR-sjefen ble kontaktet av ansatte som antok at han var interessert i dopet.

– Vi ble rett og slett tilbudt stoffet selv. Jeg fikk tilbud om det, og ble veldig sjokkert. Jeg ble lei meg da jeg ble tilbudt noe de ansatte tror vi driver med, sier HR-sjef Lars Tore Selbo.

Også blant andre ledere har det kommet tilbud om rusmiddelet.

– Vi lever jo i 2023. Jeg skal innrømme at jeg har blitt spurt selv. Alle blir jo spurt, sier butikkleder Alexander Daviknes hos Anton Sport på Storo i Oslo.

– Alt annet er uinteressant

Ronny Raveen forteller at når kokain først får fotfeste i et miljø, så er det en trend som er svært krevende å snu.



– Når du først har prøvd den rusen som alkohol og kokain gir, så er det veldig vanskelig å drikke alkohol uten å bruke kokain igjen. Det blir en voldsom dragning mot det. I dag er stoffet veldig rent, det treffer rett i hovedåren. Renheten i kokainen har veldig mye å si for hvor kjapt man blir avhengig av det, sier han, og fortsetter:

TOMHETEN ETTERPÅ: Det er den psykiske avhengigheten vi bør være bekymret for, mener Ronny Raveen Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er den psykiske avhengigheten vi burde være mest bekymret for. Man vil føle en tomhet når man ikke bruker. Den tomheten må fylles med en ny fest, med mer bruk. Alt annet er uinteressant, sier han.

Anton Sport gjør nå et forsøk på å endre utviklingen blant sine ansatte.

De har innledet et samarbeid med Antidoping Norge, og kurser alle ansatte i konsekvenser av, og holdninger til, kokainbruk. Etter denne prosessen blir de sertifisert som «Ren bedrift».

For de som ikke fullfører, venter det en liten straff.

– De som ikke tar disse digitale kursene blir ikke invitert på årets julebord, sier HR-sjef Selbo.

SAMARBEID: Morten Borgersen til venstre, sammen med Anders Solheim i Antidoping Norge

– Vi kan ikke være naive, og vi erkjenner at problematikken rundt stoff og dop er tettere på oss enn det vi synes er greit. Dette er dessverre et økende samfunnsproblem som angår alle, sier Moren Borgersen.

Fant tryggheten

Raveen vet at veien ut kan være tung. Nedturen begynte for alvor da han ruset på kokain ble forfulgt av sine politikolleger i en vill biljakt gjennom gatene i Oslo vest en vårdag i 2006.

Etter å ha krasjet med en rekke biler klarte han å unnslippe.



Men da han og en kokaindealer senere ble tatt med et større parti i Bergen, var det for alvor slutt. Han fikk narkotikadom og sonet fengselsstraff i Ålesund og i Bergen.

– Hva skjedde da du kom ut igjen?

– Det gikk noen måneder, så ble jeg sprøytenarkoman. Amfetamin.

Han takket ja til et behandlingsopplegg. Men det betydde ikke at han hadde tenkt å slutte å ruse seg.

– Jeg dro ikke til behandling for å bli rusfri. Jeg gjorde det for å hvile, og å legge meg opp penger. Men i den behandlingen møtte jeg noen mennesker, noen som jobbet der, som hadde noe jeg ville ha. De hadde en trygghet. Den tryggheten ville jeg ha. Nå har jeg den tryggheten. Selv om jeg kan bli redd, eller om det er ting jeg ikke fikser, så følger jeg likevel en trygghet. Nå har jeg funnet en ro i livet mitt.

SKRIVER SEG GJENNOM DET: Raveen skriver bok om det dramatiske livet sitt, er foredragsholder og ønsker å hjelpe andre med rusproblemer. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Den tryggheten han fant i seg selv, håper han dagens unge gutter også kan finne. Det viktige da er at de rundt viser tillit til den som sliter, selv om det kan være krevende.

– En ting er sikkert. Hvis du utstøter den som har et misbruk, så er det ingen mulighet for å hjelpe, da er det ingen mulighet for å hanke han inn igjen. Jeg tror på at vi så langt vi kan må inkludere og hjelpe. Så får vi heller tåle å bli løyet til, manipulert og lurt, så lenge vi gjør det vi kan for å hjelpe. Det tror jeg på, sier Raveen.