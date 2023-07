Politimannen nekter straffskyld: – Han ga umiddelbart førstehjelp

ÅSTEDET: I timene etter at skuddet ble avfyrt, var det mye politi på Grønland. Foto: Geir Olsen / NTB

Politimannen som etterforskes etter at han skjøt en ung mann på Grønland i Oslo, sier han er aller mest opptatt av den unge mannens helse.

Det forteller mannens forsvarer, advokat Espen Henrik Johansen, til TV 2.

– Tjenestemannens hovedfokus i denne tragiske hendelsen er et genuint ønske om at det går bra med fornærmede. Det har vært hans hovedfokus og ønske helt siden han, umiddelbart etter at skuddet falt, bidro med viktig og nødvendig førstehjelp, sier forsvareren.

– Forklart seg detaljert

Natt til søndag aksjonerte Oslo-politiet mot en adresse på Grønland.

Beredskapstroppen, politiets fremste styrke i skarpe oppdrag, deltok i aksjonen.



TO ETTERFORSKNINGER: Mens Oslo-politiet har siktet tre personer etter aksjonen, har Spesialenheten siktet en politibetjent som deltok i aksjonen. Foto: Geir Olsen / NTB

Under aksjonen avfyrte en av Beredskapstroppens politimenn et skudd som traff en ung mann i overkroppen. Mannen ligger fremdeles på sykehus.

Mandag opplyser Spesialenheten for politisaker at politimannen har status som mistenkt.

– Han har forklart seg detaljert for Spesialenheten og bidratt med alle nødvendige opplysninger, sier advokat Johansen.

Erkjenner ikke straffskyld

Forsvareren ønsker ikke å si noe om hva hans klient har forklart knyttet til hendelsesforløpet.

– Men det jeg kan si ut fra hendelsesforløpet, er at det ikke er grunnlag for at tjenestemannen erkjenner straffskyld.

FORSVARER: Advokat Espen Henrik Johansen forteller at hans klient er mest opptatt av hvordan det går med mannen han skjøt. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Spesialenheten opplyste mandag i en pressemelding at skuddet virker å ha vært utilsiktet.

Politimannens advokat sier de er innforstått med at det vil ta tid å etterforske saken.

– Spesialenheten må få tiden som er nødvendig for å opplyse saken best mulig, så både de involverte og allmennheten kan forstå hvordan dette kunne skje, sier han.