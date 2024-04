Politimannen: – Når han ligger i ro, så er jeg ferdig med å slå

BORGARTING LAGMANNSRETT (TV 2): Den voldstiltalte politimannen står fast på at han ikke kunne handlet på noen annen måte da han slo Kevin Simensen (27) en rekke ganger.

Tirsdag begynte ankesaken mot den voldstiltalte politimannen, som natt til 30. oktober havnet i et voldsomt basketak med Kevin Winness Simensen (27) og vennene hans.

Hendelsen er fanget på en overvåkingsvideo, som viser at Simensen blir tildelt 16 knyttneveslag, batongslag mot hodet og pepperspray flere ganger.

Politimannen ble frikjent av Buskerud tingrett i juli, men Riksadvokaten har anket dommen til lagmannsretten.

– Jeg har grua meg til en ny behandling i retten, men har også gledet meg til å bli ferdig, sa tiltalte fra vitneboksen i Borgarting tirsdag.

Oppfattet drapstrussel

Den frie forklaringen hans er stort sett lik som den han avga i Buskerud tingrett i fjor sommer.

Politimannen står fast på at oppdraget er det mest krevende han har vært på noensinne. Han hevder han ikke hadde mulighet til å handle på noen annen måte enn det han gjorde.

Overvåkingsvideoen kan du se her:

I retten forklarer politimannen at han oppfattet at fornærmede Kevin Simensen hadde drapstruet en vekter i Kongsberg sentrum tidligere på kvelden.



Den tolkningen gjorde han etter å ha sett at vekteren dro en finger over sin egen hals i samtale med en politikollega av tiltalte.

– Sa vekteren noe om den trusselen? ville aktor Marit Oliver Storeng vite.

– Ikke som jeg hørte, svarte tiltalte.

– Så det var din tolkning?

– Det var min tolkning av situasjonen, ja.

Overvåkingsvideoen viser at det tar omtrent tre sekunder fra politimannen har oppsøkt Simensen og satt han i et såkalt kontaktgrep, før slagene begynner.

Fryktet at han skulle løpe

Underveis i forklaringen sin viser politimannen det såkalte kontaktgrepet på forsvareren sin, advokat Heidi Reisvang. Han forklarer at det er et grep han har brukt mye tidligere, med stort hell.

I dette tilfellet reagerte derimot Simensen med å trekke til seg armen i en kraftig bevegelse, ifølge tiltalte. Det var han ikke forberedt på.

Politimannen sier at han trodde Simensen enten ville løpe fra stedet, eller gå til angrep.

– Det at han rev til seg den armen, kunne det bety noe annet enn at han ville løpe av gårde? spør aktor.

– Det kunne bety at han ville kjempe imot eller gå til angrep, svarer tiltalte.

– Sa han noe?

– Det var noe sånt som «slipp meg» eller «ikke ta på meg».

FORNÆRMET: Kristian Pablo Teigen (t.v.) og Kevin Winness Simensen sammen med sine advokater i Borgarting lagmannsrett. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Kunne det bety nettopp det?

– Det er likegyldig. Det er en grunn til at jeg har tatt kontaktposisjon. Jeg skal ha kontroll på han, svarer politimannen.

– Men kunne det betydd bare det, at han ikke ville at du skulle ta på han?

– Jeg vet ikke. Hva han tenkte får du ta med han. Jeg må ta den risikovurderingen og den trusselvurderingen i jobben min.

Ville slå til han ble rolig

Aktor vil deretter vite hva som var politimannens plan etter at han la Simensen i bakken.

– Å ta kontroll på han ved bruk av arrestasjonsteknikk. Legge han ned på vanlig måte, få han på magen og sette meg over han og sette på håndjern.

– Hva er vilkårene for å bruke håndjern? spør aktor.

– Når det er fare for at noen kan bruke vold, har vært voldelige eller kan unndra seg.

– Hvilken av de var gjeldende?

– Her var det dette med å unndra seg, men jeg har fått med meg at han har truet vekteren, så det kunne vært det og.

FORSVARET: Politimannen forsvares av advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Etter hvert går spørsmålene over til å dreie seg om hvilke vurderinger han gjorde knyttet til de ulike slagene. Politimannen gjentar flere ganger at han mener han ville gjort seg for sårbar dersom han skulle trukket batong eller pepperspray før han begynte å slå med knyttneven.

Aktor mener at han i løpet av ti sekunder slo Simensen minst 13 ganger.

– Hvordan skulle du klare å se virkningen av slagene når frekvensen var så rask?

– Når han ligger i ro, så er jeg ferdig med å slå. Eller når han overgir seg, da er jeg ferdig med å slå, svarer tiltalte på spørsmålet.

Aktor lurer på om han tenker at vilkårene for å slå må være oppfylt mellom hvert slag. Politimannen svarer at han fortsatte å slå så lenge Simensen ikke ga tegn til å overgi seg.

Skrev feil i anmeldelsen

Noen timer etter hendelsen, før tiltalte dro hjem etter nattevakten, anmeldte han Kevin Simensen for vold mot politiet.

I anmeldelsen, som han skrev på en skrivestue i fellesskap med flere kollegaer, skrev politimannen at han forsøkte å bruke pepperspray på Simensen før han begynte å slå.

Det stemmer ikke.

– Det står jeg for, men jeg beklager det, sier han og legger til at han var usikker på akkurat dette før han skrev det inn i rapporten.

AKTOR: Påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten, Marit Oliver Storeng. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Grunnen til at det havnet i anmeldelsen, var at en av kollegaene hans mente at han hadde brukt pepperspray først, forklarer han.

Politimannen blir også konfrontert med noe av det han har sagt i avhør med Spesialenheten.

– Husker du hva du svarte om antall slag i avhør?

– Ja, jeg sa det var fire slag.

– Hva tenker du i dag om hvor mange det var?

– Jeg ser at det var mange slag. Jeg ser at ingen av dem hadde virkning.