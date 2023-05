ØST POLITIDISTRIKT: En politimann ansatt ved Øst politidistrikt er under etterforskning for vold mot en kvinne han pågrep i november. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politimann mistenkt for vold – fortsatt i tjeneste

Spesialenheten for politisaker etterforsker en politimann i Øst politidistrikt for vold etter at et overvåkningskamera filmet at han dyttet en kvinne han nettopp hadde påsatt håndjern.