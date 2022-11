Politimann kastet ung kvinne i bakken: – Hva var det som skjedde nå?

I videoen, som de siste dagene har spredt seg i en voldsom fart på TikTok, kan man se en ung kvinne i en diskusjon med en mannlig politimann.

Kvinnen i videoen står foran og tilsynelatende beskytter en annen kvinne, som ifølge videoen har opplevd en ubehagelig opplevelse.

Det kommer ikke frem i videoen hva denne episoden gjelder.

Etter en lengre diskusjon mellom kvinnen i front og politimannen, tar mannen tak i armen hennes og slenger henne bakover.

Kvinnen går så i bakken.

Se video av deler av hendelsen øverst i saken.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

Observerte gråtende kvinne

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen i videoen, Jeanette Danielsson, og hennes kjæreste Andre Hatlo-Johansen, som filmet episoden.

De forteller at de observerte en gråtende kvinne da de stilte seg i kø utenfor et utested i Drammen sentrum, natt til 30. oktober.

De bestemte seg for å gå bort til henne for å spørre om det gikk bra.

Til kjæresteparet fortalte den gråtende kvinnen om en ubehagelig opplevelse som hadde skjedd inne på utestedet.

REAGERER: Jeanette Danielsson og kjæresten Andre Hatlo-Johansen. Foto: Privat

Etter at de hadde stått med kvinnen en stund, kom politiet. Da hadde den gråtende kvinnen allerede gitt klart uttrykk overfor kjæresteparet at hun ikke ønsket å snakke med politiet, og at hun kun ønsket å dra hjem.

Ønsket kontakt

Politistasjonssjef Øyvind Aas bekrefter overfor TV 2 at hendelsen skjedde natt til 30. oktober, og at de var til stede utenfor et utested i forbindelse med en voldshendelse.

– Vi ønsket å få kontakt med kvinnen som satt bak kvinnen som sto og diskuterte med politimannen, da hun hadde opplysninger til oss i den saken.

I videoen står Jeanette Danielsson i front og sier gjentatte ganger at kvinnen i bakgrunnen ikke ønsker å prate med politiet.

«Men det er du ikke du som bestemmer», sier politimannen.

Kjæresteparet forteller til TV 2 at de opplevde politimannens fremtoning som skremmende.

– Det som gjorde meg irritert, var at han aldri spurte om det gikk bra. Jeg fikk inntrykk av at han ikke brydde seg om henne. Da gikk jeg i en forsvarsposisjon. Jeg klarer ikke å se på når jenter blir behandlet på denne måten, sier Danielsson.

Begynte å filme

Hatlo-Johansen tok på dette tidspunktet opp mobilen og begynte å filme.

– Jeg fortsatte å argumentere. Da tok han meg hardt i armen og holder veldig hardt. Jeg sier at han skal slippe, noe han gjør etter en stund, forteller Danielsson.

Men da hun likevel nektet å flytte seg, tok politimannen tak i armen igjen.

– Han holder hardt i meg, og drar meg ned i bakken, forteller hun.

Danielsson sier hun ble «ekstremt sjokkert» over det som skjedde og omtaler det som maktmisbruk.

– Jeg hadde gråten i halsen, og jeg tenkte: «Hva var det som skjedde nå?». Han snudde seg heller ikke for å se om det gikk bra med meg.

Forsvarer handling

Aas sier at man i utgangspunktet skal rette seg etter de henstillingene som politiet gjør.

– De henstillingene ble gitt. Hun etterkommer jo ikke det, og følgene av det er at det som skjer, det skjer, sier politisjefen.

– Har politiet myndighet til å gripe inn fysisk og flytte vedkommende om hun ikke hører etter?

– Ja, det har vi. Hvis vil blir hindret i vår tjenesteutførelse, som vi etter mitt syn blir her, så har vi muligheten til å kunne gripe inn fysisk.

– Så det foreligger ingen oppførsel utenfor deres myndighet, slik du ser det?

– Det er opp til andre å vurdere, for vi registrerer at hun faller. Så vi må finne ut årsaken til det, og hvorfor det ble sånn. Det er derfor det er viktig for oss å snakke med henne.

– Følte det var nødvendig

Aas understreker at når de nå ønsker å komme i kontakt med kvinnen, er dette primært for å høre hennes versjon av hendelsen som oppsto.

– Jeg registrerer at han (politimannen, journ.anm) tar tak i armen hennes for å få henne vekk, også registrerer jeg at hun detter. Men jeg vil ikke spekulere i noe. Det er derfor vi prøver å få mest mulig kunnskap, og per nå har vi ikke det. Derfor er jeg tilbakeholden med å si noe om hva jeg mener, sier han.

Danielsson sier at hun forstår hvorfor politiet ønsket å komme i kontakt med den gråtende kvinnen, og at hun skjønner hvorfor politiet ønsket å fjerne henne.

– Jeg skjønner også at jeg tok på meg et ansvar som jeg ikke trengte å ta, men der og da følte jeg det som nødvendig.

– Ikke en trussel

Danielsson er tydelig på at hun kunne håndtert situasjonen bedre.

– Men uansett hvor drittunge jeg var, eller hvor ille jeg oppførte meg, oppførte jeg meg ikke på en sånn måte at det var rettferdig å dra meg ned i bakken. Han kunne fjernet meg på mange andre måter. Jeg var ikke en trussel for noen andre, sier hun og fortsetter:

– Jeg sto kanskje i veien for arbeidet hans, men han kunne fjernet meg fra situasjonen uten å bruke vold.

Politistasjonssjefen ønsker ikke å kommentere hva den aktuelle politibetjenten i videoen sier om saken.

– Vi har kontakt, og den oppfølgingen vi som arbeidsgiver forplikter å ha. Han er kjent med at den saken er ute i mediene.

Spesialenheten koblet inn

Mandag ble Spesialenheten for politisaker tipset om videoen. Etter å ha vurdert innholdet, har de besluttet å åpne en sak.

Det bekrefter fagansvarlig etterforskningsleder Øivind Frøisland overfor TV 2.

– På generelt grunnlag kan man si at det skal rimelig grunn til for å iverksette etterforskning, og rimelig grunn er ganske lavt.

Frøisland er ordknapp om hva Spesialenheten nå vil gjøre videre i saken.

– Vi vil innhente relevant informasjon for å belyse det forholdet, sier han.

– Skaper diskusjon

Kjæresteparet er fornøyd med at Spesialenheten er koblet inn i saken.

På spørsmål om hvorfor de valgte å dele videoen på TikTok, svarer de:

– Dersom jeg hadde anmeldt det, er det ikke sikkert politiet hadde gjort noe. Ved å legge det ut på TikTok skaper man jo en diskusjon, sier de.

Videoen har fått enorm spredning siden den ble lagt ut for to dager siden, og er blitt sett av flere hundretusen personer.

– Ikke greit

Reaksjonene er mange, men også svært splittet.

Noen kritiserer Danielssons oppførsel og tar politiets side, mens andre støtter henne.

– Det er ikke sånn at jeg har lyst å forstyrre politiets arbeid generelt, men jeg føler ikke at politiet kan gjøre akkurat hva de vil, når de vil.

Dersom politiet ønsker å snakke med henne, stiller hun seg positivt til det.

– Jeg ønsker absolutt å snakke med politiet. Jeg vil gjerne si at jeg ikke syntes det var greit at han tok så hardt i meg, at han kunne håndtert saken mye bedre og mer empatisk enn han gjorde, sier hun.