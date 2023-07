Politimann frikjent i Kongsberg-saken

30. oktober 2022 var Kevin Simensen (27) og kameratene på byen i Kongsberg og feiret en bursdag.

I løpet av kvelden havnet Simensen i en diskusjon med en vekter, som nektet han inngang på et utested.

Vekteren mener at Simensen truet ham på livet, noe han fortalte til en politipatrulje i Kongsberg sentrum denne natten.

Da politiet skulle finne ut av hva som hadde skjedd, eskalerte situasjonen drastisk.

Frikjent

Tre sekunder etter at den tiltalte politimannen tok kontakt med Simensen, ble sistnevnte lagt i bakken og tildelt en rekke slag med både batong og knyttneve. Han ble også peppersprayet flere ganger.

Nå har Buskerud tingrett kommet til at politimannens maktbruk var lovlig. Den voldstiltalte politimannen er dermed frikjent for grov kroppskrenkelse.

– Frifinnelsen er i samsvar med vår argumentasjon. Dommen er grundig og går igjennom politiets adgang og plikt til å bruke makt i vanskelige arrestasjonssituasjoner der den siktede ikke vil etterkomme politiets pålegg, sier advokatene Heidi Reisvang og John Christian Elden i en felles uttalelse.



FORNØYD: Advokatene til den frikjente politimannen, kaller dommen grundig. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Dommen er avsagt under dissens, der en av meddommerne mener at politimannen har handlet i strid med politilovens § 6, som handler om at politiets tjenesteoppdrag skal løses uten å ta i bruk sterkere maktmidler enn det som er nødvendig.



I dommen heter det at: «Rettens flertall, bestående av fagdommeren og en av meddommerne, mener at tjenestehandlingen ikke fremstår uforsvarlig eller unødvendig. Retten la særlig vekt på at den pågrepne ikke på noe tidspunkt ga opp sin motstand mot politiet, og at politimannen ikke opplevde å få tilstrekkelig støtte av øvrige tjenestepersonene på stedet slik at han hadde svært kort tid til å vurdere de ulike handlingsalternativene. Slik retten vurderer det, opptrådte den pågrepne på en måte som gjorde at det for politimannen må ha blitt oppfattet som helt avgjørende å få kontroll på ham, for å hindre skade på seg selv eller andre.»



– Spesialenheten tar dommen til etterretning, og vil nå sette oss inn i rettens begrunnelse. Deretter vil vi vurdere ankespørsmålet. På nåværende tidspunkt har vi ingen øvrige merknader, skriver Spesialenheten i en pressemelding fredag.



FORSLÅTT: Slik så Kevin Simensen ut etter møtet med politiet. Foto: Privat

TV 2 har vært i kontakt med politimester i Kongsberg, Ole Sæverud, som foreløpig ikke ønsker å uttale seg om saken. Han forteller imidlertid at de ikke har tatt stilling til om politimannen får beholde jobben etter frifinnelsen.

– Jeg har et personalansvar her, og status er at han er suspendert. Nå trenger vi å gå grundig gjennom dommen før jeg kommer med en uttalelse, sier Sæverud.



Slo minst 16 ganger

– Våre klienter er svært skuffet over dommen. Hele saken har vært en stor påkjenning for dem. Videre er denne dommen egnet til å svekke tilliten til rettssystemet ytterligere. Vi håper at dommen blir anket videre, sier bistandsadvokat Sidra Bhatti til TV 2.



Videoen viser at politimannen slår Simensen minst 16 ganger, blant annet mot hodet, før han tar frem en batong og fortsetter å slå.



Både Simensen og Teigen hadde klare forventninger til utfallet av rettsaken.

– Man har et ansvar når man jobber i en etat som sitter med maktmonopol i Norge. Da må man vise at man kan bruke den makten riktig. Det har ikke blitt gjort nå, og det må reageres på det i proposjon med det som er gjort, sier Simensen.



– Slagene var nødvendige

Da den tiltalte politimannen i 30-årene forklarte seg i retten i forrige uke, tok han ingen selvkritikk. Han mener at slagene var helt nødvendige og hevdet at han ikke hadde mulighet til å opptre på noen annen måte.

– Slagene var nødvendige for å oppnå kontroll på Simensen. Du ser også når han jobber seg bortover. Han er nesten på alle fire. Det ser jeg på videoen. Men slagene hadde ingen virkning, sier han.

FORNÆRMEDE: TV 2 møtte Kevin Simensen og Kristian Teigen på vei inn i retten i Kongsberg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Han kunne ha overgitt seg i det jeg la ham i bakken. Men han kjempet imot til tross for alle mine slag. Det var ikke mulig å gjøre noe annet.

Videre fortalte han at saken har vært en enorm belastning etter at overvåkningsvideoen ble lekket i media.

– Jeg har slitt med å gå på butikken, fordi jeg føler meg forhåndsdømt. Heldigvis har jeg en god familie rundt meg og gode venner som har støttet meg gjennom dette og hjulpet meg, sier han.