Politimann dyttet kvinne med håndjern: «Hun er jo like dum som alltid»

Et overvåkingskamera på E6 filmet at en politimann dyttet en kvinne med håndjern på ryggen. Spesialenhetens konklusjon: Det hadde vært straffbart hvis han ikke var på jobb som politi.

29. november 2022: Klokken nærmer seg seks om morgenen når politiet får melding om at en kvinne er ute og går på motorveien i Østfold.

Hun skaper flere farlige situasjoner på veien, og politiet frykter at kvinnen er der for å ta sitt eget liv.

Når den første politibetjenten kommer til stedet, er kvinnen allerede tatt hånd om av to sivile forbipasserende.

De sivile bilene forlater stedet kort tid etter at politimannen ankommer.

Et overvåkingskamera har fanget opp det som så skjer på innfartsrampen til E6.

– Tydelig maktmisbruk

Etter at politimannens ledere i Øst politidistrikt så videoen, anmeldte de saken til Spesialenheten for politisaker.

Politidistriktet anførte at den fysiske håndteringen av kvinnen anses «å representere et utslag av grovt maktmisbruk, samt et brudd på strl. § 271», viser påtalevedtaket som TV 2 har fått innsyn i.

Straffelovens § 271 gjelder kroppskrenkelse. På godt norsk kalt simpel vold.

Over ett år etter at Spesialenheten åpnet etterforskning i saken, ble den henlagt som «intet straffbart forhold bevist».

Kvinnens bistandsadvokat, Cathrine Bang, opplyser til TV 2 at henleggelsen er påklaget.

– Jeg synes videoen er urovekkende. Jeg mener henleggelsen er tynt begrunnet når det er så klare bevis som viser et tydelig maktmisbruk overfor min klient, sier hun.

Spesialenheten har konkludert med at politimannens handlinger rent objektivt rammes av straffelovens § 271. Likevel ble han frifunnet, fordi han var på jobb som politimann.

Den aktuelle videoen kan du se i videovinduet øverst i saken.



Nærmere beskrivelser av Spesialenhetens vurderinger og argumentasjon kan du lese lenger ned i saken.

Antok at hun var psykisk syk

Politimannens forsvarer, advokat Espen Henrik Johansen, sier til TV 2 at politimannen hele veien har vært trygg på at han ikke har begått en straffbar tjenestefeil.

I avhør med Spesialenheten har politimannen forklart at han skjønte hvem kvinnen var før han ankom stedet, selv om han aldri hadde møtt henne før.

Årsaken var at kvinnen er godt kjent for politiet og at han hadde hørt kollegaene snakke om henne tidligere.

Hun ringte selv til operasjonssentralen og ga uttrykk for at hun ville at politiet skulle komme.

PÅ MOTORVEIEN: Den aktuelle hendelsen skjedde langs E6 i Østfold. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Politimannen skjønte også at oppdraget «handlet om å redde liv», har han forklart.

Spesialenheten legger til grunn at det var rolig på stedet da politimannen ankom, noe man skal kunne høre på lydopptaket fra kvinnens oppringning til politiet.

Politimannen forklarer videre at oppdraget åpenbart handlet om psykiatri.

Politimannen har forklart at hun umiddelbart begynte å skjelle han ut da han satte håndjern bak på ryggen hennes. Han mener hun sa «maktmisbruk» og «politisvin».

Dratt langs asfalten

Etter å ha satt håndjern på henne, begynte politimann å geleide kvinnen langs veiskulderen på påkjøringsrampen. Etter kort tid begynte hun å stritte imot.

Da hun satte seg ned på bakken, begynte politimannen umiddelbart å dra henne bortover langs asfalten.

Etter omtrent sju sekunder løftet han henne opp igjen, før han dyttet henne slik at hun falt på gressvollen ved siden av veien.

Med armene festet i håndjern på ryggen hadde hun ingen muligheter til å ta seg for.

Politimannen har forklart at han dyttet henne fordi han var sikker på at kvinnen skulle spytte han i ansiktet.

FORSVARER: Advokat Espen Henrik Johansen er politimannens forsvarer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han mener hun «trakk snørra ganske kjapt». Han forventet at spyttet skulle komme med en gang og dyttet derfor umiddelbart og instinktivt for å skape avstand, har han forklart.

Politimannen sa også i avhør at han har blitt spyttet på tidligere.

«Når man har blitt utsatt for mulig smitte, må man ta en 0-prøve for å kartlegge hva man har i kroppen, og deretter ny prøve 6 måneder senere for å avdekke eventuell smitte. I de seks månedene må en ta alle de hensyn mulig smitte innebærer. A anså derfor dyttet som nødvendig for å unngå å bli spyttet på», heter det i påtalevedtaket.

– Hennes opptreden overfor ham, også verbalt, tilsa at hun vill spytte. Han reagerte instinktivt med å dytte henne fra seg for å ikke bli spyttet på, sier advokat Johansen.

Lot henne ligge

«Ut fra videoopptaket kan det synes som om B ikke stod rett mot A da hen dyttet B, og at B falt rett fremover.»

Etter å ha sett videoopptaket forklarte politimannen at han var helt sikker på at kvinnen hadde ansiktet vendt mot ham da han løftet henne opp.

Han mener også at hun hadde ansiktet mot ham da han dyttet.

Spesialenheten skriver:

«A mener at hen dyttet B rett forfra slik at B landet bakover, eller på siden.»

BLIR LIGGENDE: Politimannen lot kvinnen ligge etter dyttet. Foto: Skjermdump

Politimannen har i avhør erkjent at det er risiko for skade når en person med håndjern på ryggen dyttes, men mener denne risikoen må ses i forhold til risikoen for smitte ved spytting.

Han mener at han ikke hadde tid til å vurdere andre tiltak. Dyttet var en «refleks». Samtidig viser politimannen til at gressvollen hun landet på ikke er helt flat.

Etter dyttet lot politimannen kvinnen bli liggende på bakken.

– Etter en kort stund reiste han henne opp i en sittende stilling og de ventet på cellebilen som skulle frakte henne videre. Det var ingen tvil for han at de måtte opp til tjenestebilen, sier Johansen.

«Like dum som alltid»

Etterforskningen har slått fast at han umiddelbart etter dyttet tok til sambandet og sa følgende om kvinnen, som han aldri før hadde møtt:

«Send en annen bil til bommen. N.N. er jo like dum som alltid»

Han har forklart at uttalelsen falt på bakgrunn av hvordan kvinnen var omtalt i paroler og at hun var kjent i distriktet for sin dårlige oppførsel.

Han «forstår at det kan høres mindre pent ut for andre, men dette var noe som ble sagt til en kollega på lukket samband.»

Likevel kunne han ikke utelukke at kvinnen hørte hva han sa, erkjenner han.

– I sin kommunikasjon med operasjonssentralen omtalte han hennes atferd som «dum». Dette ble formulert som at hun «er like dum som alltid». Noe som var en direkte følge av at hun hadde beveget ut på E6, med den åpenbar livsfare det medfører, for seg selv og andre, sier advokaten.

«Upresis» rapport

Da politimannen kom tilbake til politihuset, opprettet han en anmeldelse mot kvinnen.

I rapporten skrev han at hun, etter «å ha trukket snørra» for å spytte på ham, ble «lagt ned igjen i grøfta».

Politimannen erkjenner overfor Spesialenheten at dette ble litt upresist.

ØST POLITIDISTRIKT: Det var mannens arbeidsgiver som sendte saken til Spesialenheten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han mener at hun begynte å le etter at han dyttet henne og at hun skrek «Kom og knull meg, da!» flere ganger mens hun la på bakken.

I påtalevedtaket står det at kvinnen mener hun ikke kan ha sagt dette, fordi det ikke er hennes «språk». Hun er også sikker på at hun ikke lo, og peker på at hun som oftest blir sint eller veldig lei seg i lignende situasjoner.

Videre forklarte hun at hun ikke synes det er greit å bli kalt «dum» av en profesjonell politibetjent.

Derfor blir han frikjent

Spesialenheten har vurdert saken som mulig brudd på to lovbrudd, kroppskrenkelse og tjenestefeil.

«Spesialenheten legger til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at politibetjent A, mens B var påsatt håndjern bak på ryggen, dro B etter seg langs bakken og deretter dyttet B av en slik kraft at B falt fremover på bakken uten mulighet til å ta seg for», heter det i påtalevedtaket.

Handlingene rammes objektivt av straffeloven § 271, konkluderes det med.

Videre skriver Spesialenheten at «ettersom forholdene skjedde under et politioppdrag, blir spørsmålet om handlingene ligger innenfor rammene for polititjenestepersoners lovlige maktutøvelse.»

Politilovens § 6 sier at politiet ikke skal ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler må antas å være utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt.

Midlene som brukes skal være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig.

Spesialenheten mener at kvinnen ikke utgjorde noen fare verken for seg selv eller andre da hun var påsatt håndjern. De poengterer at politimannen bare kunne ha latt henne bli sittende på bakken før han begynte å slepe henne bortover.

Videoen er ikke nok

Samtidig skriver de at kvinnen oppførte seg på et vis som må ha vært krevende.

Spesialenheten mener at videoen alene ikke gir grunnlag for å se bort ifra politimannens forklaring om at han oppfattet at hun var i ferd med å spytte på han.

«Spesialenheten mener at As handlinger ikke kvalifiserer til straff. En eventuell overskridelse av grensene for lovlig maktbruk medfører ikke automatisk straffansvar», står det i vedtaket.

Selv om Spesialenheten konkluderer med at politimannen ikke skal straffes for vold, så skriver de at han antakelig kunne gått frem på en mer skånsom måte.

SPESIALENHETEN: Terje Nybøe er sjef for Spesialenheten. Foto: Lars Nyland / TV 2

TV 2 har vært i kontakt med sjef i Spesialenheten Terje Nybøe, som ikke ønsker å kommentere saken utover det som fremkommer av påtalevedtaket.

– Som følge av etterforskningen og de vurderinger som er gjort så er det alltid viktig å ta med seg læringspunkter. Det har tjenestemannen også gjort. Han gir samtidig uttrykk for at han håper det går bra med henne, sier politimannens advokat, Espen Henrik Johansen.

Skal ikke la seg provosere

Det neste spesialenheten har vurdert, er om politimannens handlinger medfører et grovt brudd på tjenesteplikten. Det er et krav i loven at bruddet må være grovt. Det betyr at bagatellmessige forseelser ikke omfattes.

Spesialenheten viser først til det politiinstruksen sier om at en tjenesteperson skal opptre med ro og beherskelse uten å la seg provosere ved motstand og fornærmelser. Av politiinstruksen følger det også at det ikke er tillatt å bruke sårende eller upassende uttrykk.

Politiinstruksen sier også at det stilles krav om at en tjenesteperson skal opptre slik at man ivaretar den respekt og tillit hos borgerne som stillingen krever.

SPESIALENHETEN: Hovedkontoret til Spesialenheten på Hamar. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

«Spesialenheten mener at A, ved håndtering av B på stedet, handlet i strid med ovennevnte tjenesteplikter. Det ligger i ordenstjenestens natur å møte og håndtere mennesker som, uforskyldt eller selvforskyldt, på grunn av for eksempel rus eller psykiske lidelser, kan være sinte, uberegnelige og utagerende.»

Videre blir det vist til at det var kontroll på stedet da politimannen ankom, og at politimannens oppgave var å ta vare på kvinnen frem til den andre patruljen ankom.

«A hadde tid til å ta vare på B frem til dette på en verdig måte, slik de to sivilistene hadde gjort frem til A kom.»

Likevel blir den endelig konklusjonen at bruddene ikke er så kritikkverdige at det i dette tilfellet er tale om et grovt brudd.

Med dette så henlegges straffeforfølgningen for mulig brudd på § 171 som intet straffbart forhold bevist.