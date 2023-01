Politikere slår alarm: – Foreldre er fortvilet

– Det er hjerteskjærende å lese.

Det sier KrF-leder Olaug Bollestad etter at TV 2 i helgen fortalte historien om tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen, og om hvordan foreldrene opplevde at den offentlige omsorgen ikke strakk til.

De to 16-åringene utviklet spiseforstyrrelser og begynte etter hvert å ruse seg. Natt til søndag 8. januar ble de funnet livløse i en leilighet i Spydeberg av det som trolig er overdoser.

OPPRØRT: KrF-leder Olaug Bollestad sier det er forferdelig trist å høre foreldrenes historie etter dødsfallene i Spydeberg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Bollestad viser til at mange barn sendes hjem fra behandling i helgene fordi institusjonene stenger. Hun mener foreldre i slike saker får et helt umenneskelig ansvar.

– Jeg har personlig fått høre historier fra foreldre som er fortvilet fordi deres barn nekter å spise hjemme, sier hun.

– De som er syke, trenger flinke fagfolk rundt seg, god oppfølging og at ikke behandlingen blir avbrutt hver helg.

Krav om helgeåpent

I fjor fikk KrF flertall i Stortinget for et krav om at alle psykisk syke barn og unge under 13 år som har behov for det, skal få tilgang på døgnbehandling, både i ukedager og i helgene.

– De som er syke skal få den behandlingen de trenger, og da er en avhengig av nok ressurser. Har en ikke det, er det umulig å tilpasse behandlingen godt nok til hver enkelt, sier Bollestad.

Tone Trøen, helsepolitisk talsperson i Høyre, istemmer.

– Dette er et riktig og viktig steg på veien til å hjelpe flere unge. Nå må regjeringen sørge for at det kommer på plass, sier Trøen.

– Det var smertefullt å høre foreldrene til Mina og Mille fortelle om hvordan den offentlige omsorgen ikke var nok til å hjelpe døtrene deres. Vi må gjøre alt vi kan for at dette ikke skjer igjen, og for å unngå at mennesker blir kasteballer i systemet eller faller mellom to stoler, sier hun.

Vil ha opp pengebruken

Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Frp, mener for sin del at også Høyre må ta en stor del av ansvaret for at døgntilbudet er redusert.

– Døgnplasskapasiteten er nesten halvert de siste 20 årene. Vi foreslo i vårt alternative statsbudsjett å gi 200 millioner kroner ekstra for å styrke døgnplasskapasiteten i psykiatrien, sier han.

BEKYMRINGSMELDINGER: Bård Hoksrud (Frp) forteller at mange foreldre har tatt kontakt med ham for å fortelle om hvordan de opplever at systemet svikter i oppfølgingen av barn med spiseforstyrrelser. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hoksrud forteller at også han har fått mange bekymringsmeldinger fra foreldre med barn som sliter med spiseforstyrrelser.

Historiene har sjokkert ham.

– Man blir ganske frustrert når man står der og føler man ikke får hjelp, sier Hoksrud til TV 2.

Nå mener han regjeringen må komme kraftigere på banen.

– Vi ser at spiseforstyrrelser har økt kraftig etter pandemien. Da er det veldig rart at regjeringen velger å prioritere ned det området.

Barneombudet bekymret

Kritikken kommer etter at barneombud Inga Bejer Engh søndag ga uttrykk for bekymring for måten hjelpesystemet fungerer på.

– For barn under offentlig omsorg har vi sagt til foreldrene at «greit, nå må dere gi opp eller dere har valgt å gi opp selv – nå tar myndighetene over». Da må vi sørge for at omsorgen som gis er av ypperste klasse. Det er den dessverre ikke i dag, sa hun.

– Disse stadige flyttingene og stadige bruddene er nye brudd i relasjoner som, for å si det forsiktig, er skadelig. Særlig for denne gruppen barn som er særlig utsatt.

KRITISK: Barneombud Inga Bejer Engh mener hjelpesystemet for barn fungerer for dårlig. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Foreldrene til Mina og Milla opplevde at de to jentene ble kasteballer i systemet.

– Hver gang de har rømt, så har de blitt plassert et annet sted. På hvert møte satt psykiateren og sa at «dette er barnevernets ansvar». Og barnevernet sa «dette er psykiatri». Midt imellom satt det jo jenter som ble ofre for fullstendig svikt i systemet, fortalte Kirsti Skogsholm, mor til jentene, til TV 2.

– Jeg har ropt ut til alle kanter at et sted i Norges land må det finnes et sted hvor det er døgnbemanning mandag til søndag, hvor de kan låse dørene og ivareta jentene slik at de ikke utsetter seg for fare, sa hun.