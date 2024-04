Ingvild Kjerkol felt for fusk:

– Politikere burde ha like streng straff som studenter

Axel Thue er for tiden utestengt fra studiet etter at det ble avdekket fem prosent tekstlikhet i semesteroppgaven hans. Nå reagerer han kraftig på at Ingvild Kjerkol (Ap) er felt for fusk på sin masteroppgave.