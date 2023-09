Politiforening om varslingssak: – Kveler ytringsfriheten

Politietterforsker Kenneth Berg ble flyttet mot sin vilje et halvt år etter at han skrev en kritisk bok. Politiets Fellesforbund mener saken forsterker fryktkulturen i politiet.

– Varslingssaken til Berg er dessverre nok et eksempel på en varslingssak i politietaten som får store konsekvenser for den som har varslet, påpeker Ørjan Hjortland.



Han er nestleder i Politiets Fellesforbund (PF), og arbeidet tidligere i samme politidistrikt som Berg.

MANGE VARSLINGSSAKER: Ørjan Hjortland er nestleder i Politiets Fellesforbund (PF) og registerter at mange ansatte forsøker å varsle om kritikkverdige forhold i politiet. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Politivarsler Kenneth Berg ble tidligere i år flyttet fra drapsavsnittet til økonomiavsnittet i Vest politidistrikt mot sin vilje.

Berg mener dette skjedde etter hans kritiske bok om politietterforskningen av den såkalte Osen-saken. Vest politidistrikt mener boken har hatt en skadelig effekt på arbeidsmiljøet og begrunner flyttingen med hensyn til arbeidsmiljøet.

FRA DRAP TIL ØKONOMI: Politivarsler Kenneth Berg ble tvangsflyttet innad i politiet. Foto: Ole E. Ebbesen / TV 2

– Berg sin sak føyer seg inn i en rekke uheldige varslingssaker som har truffet politietaten de siste årene, sier Hjortland til TV 2.

Politiets Fellesforbund mener behandlingen av Berg bidrar til å styrke en fryktkultur i politietaten.

Nylig publiserte Politiforum en sak som viser at seks av ti politiansatte mener at politiet er preget av en fryktkultur.

Ønsker varslerombud Politiets fellesforbund har lenge arbeidet for et uavhengig varslingsombud. PF mener dette er helt nødvendig for at både ansatte og samfunnet skal få tillit til at politiet håndterer kritikkverdige forhold på en riktig og god måte. PF har forventninger til at Justisministeren, som har vært tydelig på at hun ikke kan leve med dagens situasjon for varslere i politiet, snarest får på plass et uavhengig varslingsombud. Ombudet må ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne undersøke og håndtere varslene raskt og må kunne ivareta rettssikkerheten til de som varsler slik at det både blir forsvarlig og trygt å gi beskjed når en oppdager kritiske feil i egen etat. Kilde: Ørjan Hjortland, nestleder Politiets Fellesforbund

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til fagbladet at undersøkelsen må lyttes til.

– En ansatt i politiet som ikke føler seg godt ivaretatt eller ikke har tillit er en for mye, sier Bjørnland til Politiforum.



Kan kvele ytringsfriheten

Politiets Fellesforbund er klar på hvorfor de mener tvangsflyttingen av Berg er problematisk:

– Vi er bekymret for at en slik behandling av varslere vil kunne medvirke til en fryktkultur i politietaten. Det kan kvele ytringsfriheten, nødvendig utvikling, læring og hindre avdekking av kritikkverdige forhold.

– Hvilket signal gir dette til andre ansatte i politietaten?

– Dette er en sak som dessverre kan svekke både ansatte og publikums tillit til politiet. Den innbyr ikke til at ansatte skal ytre seg om feil de avdekker eller være kritisk til egen etat.

FRYKTKULTUR: Flere ansatte mener at politietaten er preget av en fryktkultur, og at det går ut over ytringsfriheten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dessverre blir altfor mange varslere og omvarslede syke eller får svært negative opplevelse etter et varsel, mener nestlederen.

– Betydelig antall varslingssaker Politiets Fellesforbund er kjent med et betydelig antall varslingssaker i politiet hvor den som har varslet, opplever negative reaksjoner både fra arbeidsgiver og fra andre kollegaer. Flere saker er godt kjent i offentligheten, med Monika-saken som den trolig mest omtalte. Flere varslere i politiet er blitt syk, ufør eller har opplevd store belastninger ved å stå frem og fortelle om det de erfarer er kritikkverdige forhold. For Politiets Fellesforbund ser vi dette som et så alvorlig problem i etaten at vi har gått ut og frarådet våre medlemmer å varsle om kritikkverdige forhold. Kilde: Ørjan Hjortland, nestleder Politiets Fellesforbund

– Ødeleggende

– Dette er ikke bare ødeleggende for den eller de som er direkte berørt, men det ødelegger arbeidsmiljøet og det kan i enkeltsaker utfordre rettssikkerheten til innbyggerne.

STØTTER BERG: Ørjan Hjortland er for tiden i permisjon fra sin stilling i Vest politidistrikt. Som nestleder i Politiets Fellesforbund uttrykker han bekymring for måten varslingssaker i politiet blir håndtert. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Vi har de seneste årene sett at politietaten i flere alvorlige varslingssaker ikke klarer å håndtere sakene med tilstrekkelig uavhengighet, rask saksbehandling og ivaretakelse av varsleren eller de som er omvarslet, forklarer Hjortland.

PF har gitt Berg økonomisk bistand til advokat som har konkludert med at boken som ble utgitt er å betrakte som et varsel.

– Hvorfor er dere kritisk til tvangsflyttingen?

– Det er helt avgjørende at ansatte skal kunne varsle eller melde ifra om kritikkverdige forhold uten at en skal risikere å bli tvangsflyttet vekk fra sin arbeidsplass eller oppleve andre negative reaksjoner som følge av varslingen, sier Hjortland.

Han har lest tilsvaret fra Vest politidistrikt, nederst i denne saken, og har følgende kommentar:



– Jeg ønsker ikke å gå inn i selve saken, men det fremstår som underlig at arbeidsgiver på den ene side hevder at boken til Berg ikke har noe med tvangsflyttingen å gjøre, for så i neste omgang å vise til Berg sin kritiske ytring nettopp er årsak til tvangsflyttingen, sier Hjortland til TV 2.

Vest Politidistrikt svarer på kritikken:

TV 2 har stilt Vest politidistrikt en rekke spørsmål knyttet til kritikken som fremkommer i denne saken. Helge Stave, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt, har sendt følgende svar:

FORSTÅR: Helge Stave, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt, har forståelse for at saken vekker interesse. Foto: Marit Hommedal

«Jeg forstår at saken vekker interesse gitt forhistorien med Reidar Osen-etterforskningen, varslingssaken og boken til Kenneth. Det er viktig å presisere at varslingssaken er avsluttet og anmeldelsen mot politiledelsen ble vurdert uten at det ble funnet grunn til å kritisere de vurderingene arbeidsgiver har gjort. Kenneth har fått tilbakemelding på sitt varsel og på at boken ikke er å anse som et nytt varsel om kritikkverdige forhold», skriver Stave.



«Flyttingen av Kenneth handler verken om varsling eller at han har skrevet bok, men er utelukkende knyttet til arbeidsmiljøet på enheten og den risikovurderingen arbeidsgiver har gjort ved den aktuelle enheten. Det skal være vid adgang for ansatte å ytre seg kritisk om forhold på arbeidsplassen, men det forventes at dette foregår på en saklig og balansert måte som blant annet tar hensyn til kollegaer og arbeidsmiljøet», skriver han videre.

«Vi ber om forståelse for at dette nå er en personalsak som vi ikke kan prosedere gjennom media. Vi må imidlertid få presisere at det ikke har vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse slik advokaten viser til. Ved alle personellforflytninger som skjer mot den ansattes vilje blir foretatt en risikovurdering av blant annet arbeidsmiljøet i enheten. Hvordan dette er gjort i denne saken og utfallet av denne er en del av personalsaken som vi som arbeidsgiver ikke kan uttale oss om utover å understreke at Kenneths fagforening og verneombudet har vært involvert og påkoblet gjennom hele prosessen.»

«Vi som arbeidsgiver har ansvar for å sikre at alle våre medarbeidere har et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Oppstår det konflikter eller andre utfordringer forsøker vi alltid å finne gode løsninger som er ivaretar alle. I noen tilfeller må vi gå inn med andre tiltak, som å flytte medarbeidere. Vest politidistrikt har et godt HMS-system som sørger for at disse prosessene gjennomføres på best mulig måte, men det er ikke alltid vi lykkes med å gjøre alle fornøyd. Vi håper at vi gjennom dialog med Kenneth og hans advokat sammen klarer å finne en løsning som alle kan være fornøyd med.»