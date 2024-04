Politifolk skal demonstrere utenfor Stortinget

Torsdag skal politiansatte demonstrere utenfor Stortinget, for å få oppmerksomhet rundt bemanningssituasjonen.

Demonstrasjonen vil holdes klokken 16 torsdag.

– Det er snakk om rundt 448 som i dag står uten jobb, og nye 400 som uteksamineres til sommeren. Til sammen 847, sier lokallagsleder Marius Bækkevar i Oslo politiforening til TV 2.

Det er rekordhøy arbeidsledighet blant politifolk, og ansettelsestallene er historisk lave.

I 2023 måtte flere politidistrikter nedbemanne, og flere gikk i dundrende underskudd.

Politidirektoratet har varslet at det ikke ser lysere ut for 2024.

Politikere med appeller

Bækkevar sier at initiativet til torsdagens demonstrasjon ikke har kommet fra fagforeningen, men en ansatt.

Politikere fra flere partier har allerede varslet at de skal holde appeller i forbindelse med demonstrasjonen.

– Det er et tegn som vi aldri har sett før, sier lokallagslederen om initiativet som har kommet fra en politioverbetjent i Oslo, skriver Politiforum.

Politioverbetjenten bak initiativet sier til nettstedet at det også er et budskap til publikum, og at politiet er avhengige av tillit i befolkningen.

– Det er i økende grad en oppfattelse i samfunnet om at det ikke er vits å anmelde, for det blir bare henlagt, sier initiativtakeren Simen Brendeford.

Trenger langtidsplan

Budskapet er ikke til å misforstå: Politiet er i en krise, og bemanningsnivået på patruljerende politi er så lavt at det går på sikkerheten løs.

Ifølge Politiets Fellesforbund er grunnen til at så få nyutdannede politifolk er i arbeid, at politiet ikke har hatt økonomi til å ansette dem.

– Dette burde være en enkel ting å reparere. Politiet trenger en mer langsiktig budsjetthorisont, nå er den på ett år. Vi bruker mye ressurser på en uforutsigbar budsjettsituasjon. Det vi trenger, er en langtidsplan for politiet, og budsjettrammer som står i forhold til det regjeringen forventer at politiet skal gjøre, sier Marius Bækkevar.

Som TV 2 har fortalt tidligere, har ikke regjeringen lovet ett eneste konkret tiltak for å bedre bemanningssituasjonen for studentene.

– Det er viktig at vi, samtidig med at vi ansetter nye, bruker ressurser på å beholde den kompetansen vi har i dag. Det er en reell problemstilling at vi lekker kompetente ansatte. Da hjelper det ikke å fylle på i bunn, sier lokallagslederen i Oslo Politiforening.