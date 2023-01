Politifolk fant kamerat døende på bakken: – Har berørt dem sterkt

Mannen som lå knivstukket og bevisstløs på en parkeringsplass, Kjetil André Østhus (28), har nemlig en bror som jobber i politiet i Haugesund.

Mange av hans kolleger var 28-åringens venner, fortalte statsadvokat Birgitte Budal Løvlund under rettssaken som begynte mandag.

– Dette har berørt dem sterkt, så jeg gjør retten oppmerksom på det, sa Løvlund under sitt innledningsforedrag.

Som følge av Østhus' politiansatte venner besluttet Sør-Vest politidistrikt at politiet i Haugesund ikke skulle etterforske drapssaken videre. Stavanger-politiet overtok raskt etterforskningen.

Faren hyller politiet

Inntrykket saken hadde gjort på politifolkene i Haugesund, ble også tydelig under en minnestund for Østhus kort tid før begravelsen.

Etter minnestunden ble 28-åringens foreldre overrasket da de skulle kjøre hjem, forteller Gunvald Østhus (59), faren til Kjetil André.

– På vei ut fra gravplassen var trafikken stoppet. Politiet stod i hver rundkjøring og stoppet trafikken så vi slapp forbi. De stod og hilste oss gjennom, forteller 59-åringen.

– Det var helt utrolig fint gjort. Antageligvis er det bare Kjetil André og kongen som får en sånn oppmerksomhet, så tusen takk for det.

HYLLET SØNNEN: Gunvald Østhus (59) snakket varmt om sin avdøde yngstesønn da han vitnet i retten. Foto: Simen Askjer / TV 2

TV 2 har sendt flere spørsmål til politidistriktet i forbindelse med denne saken, men henvendelsen er ikke besvart.

Desperate nødsamtaler

Drapet skjedde på en parkeringsplass på Presthaug i Haugesund natt til 1. januar 2022. Med flere av sine nærmeste venner til stede ble Østhus knivstukket i brystet.

Obduksjonsrapporten viser at 28-åringen døde av forblødning fra stikkskaden i hjertet. Klokken 01.27 ringte tre av hans fem venner på stedet etter politi og ambulanse.

BEVISMATERIALE: Den røde ringen viser fyrverkeriet som påtalemyndigheten mener kan ha utløst en krangel før drapet. Bilen til høyre er tilknyttet en person som var på åstedet. Bildet er hentet fra aktors illustrasjonsmappe. Foto: Politiet

I retten ble nødanropene avspilt. Østhus' venner er tydelig desperate etter hjelp mens de forklarer at kompisen deres er knivstukket, at det er blod overalt, og at en gjerningsmann har løpt inn i en leilighet.

Omkring fire minutter etter den første nødsamtalen ankom første ambulanse åstedet. Da var Østhus allerede bevisstløs. På sykehuset ble han erklært død.

Alle øyevitnene har pekt på en britisk 21 år gammel mann som gjerningspersonen. Selv nekter 21-åringen enhver befatning med drapet.

Briten var på besøk hos en norsk kamerat for å feire nyttår. De to var ute på parkeringsplassen samtidig som Østhus og vennene hans, som hadde gått ut for å sende opp fyrverkeri.

– Pekte på meg med pistoler

Under rettssaken har ikke briten ønsket å forklare seg, men flere av politiavhørene hans er vist frem i retten.

OVERSIKT: I boligblokken merket med 1-tallet feiret tiltalte og kameraten nyttår. I boligblokken merket med 4-tallet feiret Kjetil André Østhus (28) og vennene hans. Foto: Politiet

I et avhør på ettermiddagen 1. januar forteller han at han og kameraten bare skulle ut for å kjøpe sigaretter da han gikk ut av boligblokken og møtte på et voldsomt politioppbud.

– Da jeg kom ut av leiligheten, stod politiet og pekte på meg med pistoler og ropte til meg. Vennen min sa jeg måtte legge meg ned, hvis ikke ville jeg bli skutt, sier 21-åringen i avhøret.

Påtalemyndigheten og de mange vitnene har imidlertid forklart at han og kameraten løp inn igjen i boligblokken etter knivstikkingen.

Dette forklarte de også til politiet, og det var derfor de to ble pågrepet da de kom ut igjen kort tid senere.

ÅSTEDET: Politiets krimteknikere jobbet lenge på parkeringsplassen der drapet skjedde 1. januar 2022. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Britens kamerat var i en periode siktet for medvirkning til drap, men saken har senere blitt henlagt på bevisets stilling for hans del.

Kniver med blod

Inne i leiligheten der briten og kameraten feiret nyttår, har politiet funnet kniver og klær med blod og DNA som stammer fra både avdøde Østhus og dem selv.

To kniver med knivbladet på 23 centimeter så ut til å være vasket, men politiets krimteknikere sikret likevel prøver som viser forekomster av blod. Prøvene stemmer overens med tiltalte og avdøde.

Flere av tiltaltes klær er funnet i en vaskemaskin med blod på.

BLOMSTER OG LYS: Kjetil André Østhus (28) hadde en stor vennekrets. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Dersom retten skulle finne det bevist at det var 21-åringen som drepte Østhus, blir det sentralt å avgjøre om han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Han har en rekke diagnoser, deriblant paranoid psykose og ulike adferdsforstyrrelser, ifølge de sakkyndige som har observert ham.

Statsadvokat Løvlund har varslet at hun kan komme til å legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern i saken, men hun kan også komme til å påstå forvaringsstraff – avhengig av hva som kommer frem under rettssaken.

«En gjeng unger»

I avhørene med politiet har den unge briten fortalt at han ble mishandlet i oppveksten, og at han har blitt trent opp i selvforsvar av sin voldelige far.

AKTOR: Statsadvokaten Birgitte Budal Løvlund fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han hevder han har en tydelig «fight-or-flee response», på norsk en «kjemp eller flykt»-respons, som innebærer at han forsøker å rømme om han blir redd. Dersom han ikke har noe sted å rømme, går han til angrep, forklarer han.

Under rettssaken kan dette blir relevant selv om 21-åringen nekter enhver befatning med drapet. Han har nemlig forklart at «en gjeng unger» skjøt opp fyrverkeri ved parkeringsplassen, og at han ble så redd at kameraten måtte roe ham ned.

Påtalemyndigheten mener at en mulig diskusjon om fyrverkeri kan være årsaken til at 21-åringen gikk til angrep med kniven.

– Det fremstår for meg som et helt meningsløst drap, sier tiltaltes forsvarer, advokat Ole Magnus Strømmen, til TV 2.

Sovnet i retten

Under rettssaken, der tiltalte plutselig bestemte seg for ikke å forklare seg, til tross for hva han tidligere hadde varslet, måtte 21-åringen sitte lenge og se på videoopptak fra sine egne avhør.

FORSVARER: Advokat Ole Magnus Strømmen representerer den tiltalte 21-åringen. Foto: Simen Askjer / TV 2

På et tidspunkt sovnet han. Da grep rettens administrator inn og spurte om han hørte etter.

– Jeg hører ikke på meg selv som prater med politiet, svarte 21-åringen.

– Du ser ikke nytten i å høre på? spurte dommeren.

– Nei, ikke egentlig.

– Kan du likevel vise retten litt respekt ved ikke å sovne?

– Jeg beklager. Jeg prøver, men jeg får ikke riktig medisin for min ADHD, svarte han.

Tirsdag skal de fem vennene til Østhus som var på stedet, forklare seg for retten. Det er satt av syv dager til rettssaken.